الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع...
الأولى
الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018 | 08:54

أعلن  امس الاحد عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود

 وفيما يلي قائمة بالجوائز التي تم توزيعها خلال الحفل:

أفضل فيلم

فاز فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم.

أفضل ممثلة

الممثلة فرانسيس ماك دورماند تنال جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ثري بيلبوردز أوتسايد إيبنغ ميزوري

أفضل ممثل

نال فيلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل البريطاني غاري أولدمان في فيلم ذا داركست أور The Darkest Hour

الإخراج

نال جائزة الأوسكار للإخراج المخرج المكسيكي غيليرمو دولتورا عن فيلم  The Shape of Water  لأفضل إخراج سينمائي.

أفضل أغنية أصلية

نالت أغنية ريممبر مي Remember Me  على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية في فيلم كوكو Coco.

الموسيقى التصويرية

أما الكساندر ديسبلات فنال الجائزة عن أفضل موسيقى تصويرية في فيلم ذا شيب أوف ووتر The Shape of Water.

التصوير سينمائي

أما فيلم بليد رانر 2049 Blade Runner  فنال الجائزة روجر ديكنز عن أفضل تصوير.

سيناريو أصلي

وفاز فيلم غيت آوت Get Out عن أفضل سيناريو أصلي للكاتب جوردان بيل.

سيناريو مقتبس

فاز فيلم كول مي باي يور نيم Call me by your name  في جائزة أفضل سيناريو مقتبس للكاتب جيمس أيفوري.

ممثل مساعد

حازت الممثلة أليسون جاتي تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم آي تونيا I, Tonya ، بينما حصل سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد ثري بلبوردز Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونياهاردينغ.

أفلام الرسوم المتحركة

 كما فاز فيلم (كوكو) Coco بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة. ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.

والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.

وفاز فيلم دير باسكتبول Dear Basketball بجائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

الأفلام القصيرة

فيلم ذا سايلنت تشايلد The Silent Child ينال جائزة أوسكار كأفضل فيلم قصير.

الأفلام الأجنبية

وحاز فيلم أفانتاستك وومن A Fantastic Woman من تشيلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

الأفلام الوثائقية

وحصل فيلم إيكاروس Icarus على جائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما نال فيلم  هيفن إز أ ترافيك جام أون 405  Heaven Is a Traffic Jam on the 405 جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير.

جوائز أخرى

أما فيلم بلايد رانر 2049 Blade Runner 2049 فنال الجائزة عن أفضل مؤثرات بصرية.

وعن تصاميم الأزياء فاز فيلم فانتوم ثريد Phantom Thread  بالجائزة، فيما حاز فيلم داركست أوار Darkest Hour على جائزة أفضل مكياج.

أما فيلم دانكيرك Dunkirk فنال جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج ومكساج للصوت.

وحصل فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water جائزة الأوسكار عن الإنتاج والتصميم.

سكاي نيوز عربية
تقرؤون أيضا
بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018 السّاعة 09:24
أكد رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ان ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا...
المزيد >>
تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018 السّاعة 09:06
دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب لإيقاف احتجاجي عن كل...
المزيد >>
الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018 السّاعة 08:54
أعلن امس الاحد عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود
المزيد >>
اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018 السّاعة 08:44
اعتقلت الشرطة الأرجنتينية ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018 | 08:54

أعلن  امس الاحد عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود

 وفيما يلي قائمة بالجوائز التي تم توزيعها خلال الحفل:

أفضل فيلم

فاز فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم.

أفضل ممثلة

الممثلة فرانسيس ماك دورماند تنال جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ثري بيلبوردز أوتسايد إيبنغ ميزوري

أفضل ممثل

نال فيلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل البريطاني غاري أولدمان في فيلم ذا داركست أور The Darkest Hour

الإخراج

نال جائزة الأوسكار للإخراج المخرج المكسيكي غيليرمو دولتورا عن فيلم  The Shape of Water  لأفضل إخراج سينمائي.

أفضل أغنية أصلية

نالت أغنية ريممبر مي Remember Me  على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية في فيلم كوكو Coco.

الموسيقى التصويرية

أما الكساندر ديسبلات فنال الجائزة عن أفضل موسيقى تصويرية في فيلم ذا شيب أوف ووتر The Shape of Water.

التصوير سينمائي

أما فيلم بليد رانر 2049 Blade Runner  فنال الجائزة روجر ديكنز عن أفضل تصوير.

سيناريو أصلي

وفاز فيلم غيت آوت Get Out عن أفضل سيناريو أصلي للكاتب جوردان بيل.

سيناريو مقتبس

فاز فيلم كول مي باي يور نيم Call me by your name  في جائزة أفضل سيناريو مقتبس للكاتب جيمس أيفوري.

ممثل مساعد

حازت الممثلة أليسون جاتي تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم آي تونيا I, Tonya ، بينما حصل سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد ثري بلبوردز Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونياهاردينغ.

أفلام الرسوم المتحركة

 كما فاز فيلم (كوكو) Coco بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة. ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.

والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.

وفاز فيلم دير باسكتبول Dear Basketball بجائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

الأفلام القصيرة

فيلم ذا سايلنت تشايلد The Silent Child ينال جائزة أوسكار كأفضل فيلم قصير.

الأفلام الأجنبية

وحاز فيلم أفانتاستك وومن A Fantastic Woman من تشيلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

الأفلام الوثائقية

وحصل فيلم إيكاروس Icarus على جائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما نال فيلم  هيفن إز أ ترافيك جام أون 405  Heaven Is a Traffic Jam on the 405 جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير.

جوائز أخرى

أما فيلم بلايد رانر 2049 Blade Runner 2049 فنال الجائزة عن أفضل مؤثرات بصرية.

وعن تصاميم الأزياء فاز فيلم فانتوم ثريد Phantom Thread  بالجائزة، فيما حاز فيلم داركست أوار Darkest Hour على جائزة أفضل مكياج.

أما فيلم دانكيرك Dunkirk فنال جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج ومكساج للصوت.

وحصل فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water جائزة الأوسكار عن الإنتاج والتصميم.

سكاي نيوز عربية
تقرؤون أيضا
بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018 السّاعة 09:24
أكد رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ان ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا...
المزيد >>
تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018 السّاعة 09:06
دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب لإيقاف احتجاجي عن كل...
المزيد >>
الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018 السّاعة 08:54
أعلن امس الاحد عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود
المزيد >>
اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018 السّاعة 08:44
اعتقلت الشرطة الأرجنتينية ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النجم الساحلي يرد على البلاغ الاخير لجامعة كرة القدم جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 الحكومة تعلق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بشركة... الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... السليطي: قضية أحداث بن قردان الارهابية استوفت جميع طرق... جلسة عمل بوزارة الصحة للتوصل إلى حلول تعيد الانشطة... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع...
﻿