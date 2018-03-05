الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018

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أعلن امس الاحد عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود
وفيما يلي قائمة بالجوائز التي تم توزيعها خلال الحفل:
أفضل فيلم
فاز فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم.
أفضل ممثلة
الممثلة فرانسيس ماك دورماند تنال جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ثري بيلبوردز أوتسايد إيبنغ ميزوري
أفضل ممثل
نال فيلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل البريطاني غاري أولدمان في فيلم ذا داركست أور The Darkest Hour
الإخراج
نال جائزة الأوسكار للإخراج المخرج المكسيكي غيليرمو دولتورا عن فيلم The Shape of Water لأفضل إخراج سينمائي.
أفضل أغنية أصلية
نالت أغنية ريممبر مي Remember Me على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية في فيلم كوكو Coco.
الموسيقى التصويرية
أما الكساندر ديسبلات فنال الجائزة عن أفضل موسيقى تصويرية في فيلم ذا شيب أوف ووتر The Shape of Water.
التصوير سينمائي
أما فيلم بليد رانر 2049 Blade Runner فنال الجائزة روجر ديكنز عن أفضل تصوير.
سيناريو أصلي
وفاز فيلم غيت آوت Get Out عن أفضل سيناريو أصلي للكاتب جوردان بيل.
سيناريو مقتبس
فاز فيلم كول مي باي يور نيم Call me by your name في جائزة أفضل سيناريو مقتبس للكاتب جيمس أيفوري.
ممثل مساعد
حازت الممثلة أليسون جاتي تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم آي تونيا I, Tonya ، بينما حصل سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد ثري بلبوردز Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونياهاردينغ.
أفلام الرسوم المتحركة
كما فاز فيلم (كوكو) Coco بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة. ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.
والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.
وفاز فيلم دير باسكتبول Dear Basketball بجائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.
الأفلام القصيرة
فيلم ذا سايلنت تشايلد The Silent Child ينال جائزة أوسكار كأفضل فيلم قصير.
الأفلام الأجنبية
وحاز فيلم أفانتاستك وومن A Fantastic Woman من تشيلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
الأفلام الوثائقية
وحصل فيلم إيكاروس Icarus على جائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما نال فيلم هيفن إز أ ترافيك جام أون 405 Heaven Is a Traffic Jam on the 405 جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير.
جوائز أخرى
أما فيلم بلايد رانر 2049 Blade Runner 2049 فنال الجائزة عن أفضل مؤثرات بصرية.
وعن تصاميم الأزياء فاز فيلم فانتوم ثريد Phantom Thread بالجائزة، فيما حاز فيلم داركست أوار Darkest Hour على جائزة أفضل مكياج.
أما فيلم دانكيرك Dunkirk فنال جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج ومكساج للصوت.
وحصل فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water جائزة الأوسكار عن الإنتاج والتصميم.
أعلن امس الاحد عن أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية " أوسكار" في حفل بهوليوود
وفيما يلي قائمة بالجوائز التي تم توزيعها خلال الحفل:
أفضل فيلم
فاز فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم.
أفضل ممثلة
الممثلة فرانسيس ماك دورماند تنال جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ثري بيلبوردز أوتسايد إيبنغ ميزوري
أفضل ممثل
نال فيلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل البريطاني غاري أولدمان في فيلم ذا داركست أور The Darkest Hour
الإخراج
نال جائزة الأوسكار للإخراج المخرج المكسيكي غيليرمو دولتورا عن فيلم The Shape of Water لأفضل إخراج سينمائي.
أفضل أغنية أصلية
نالت أغنية ريممبر مي Remember Me على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية في فيلم كوكو Coco.
الموسيقى التصويرية
أما الكساندر ديسبلات فنال الجائزة عن أفضل موسيقى تصويرية في فيلم ذا شيب أوف ووتر The Shape of Water.
التصوير سينمائي
أما فيلم بليد رانر 2049 Blade Runner فنال الجائزة روجر ديكنز عن أفضل تصوير.
سيناريو أصلي
وفاز فيلم غيت آوت Get Out عن أفضل سيناريو أصلي للكاتب جوردان بيل.
سيناريو مقتبس
فاز فيلم كول مي باي يور نيم Call me by your name في جائزة أفضل سيناريو مقتبس للكاتب جيمس أيفوري.
ممثل مساعد
حازت الممثلة أليسون جاتي تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم آي تونيا I, Tonya ، بينما حصل سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد ثري بلبوردز Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونياهاردينغ.
أفلام الرسوم المتحركة
كما فاز فيلم (كوكو) Coco بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة. ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميغول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.
والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.
وفاز فيلم دير باسكتبول Dear Basketball بجائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.
الأفلام القصيرة
فيلم ذا سايلنت تشايلد The Silent Child ينال جائزة أوسكار كأفضل فيلم قصير.
الأفلام الأجنبية
وحاز فيلم أفانتاستك وومن A Fantastic Woman من تشيلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
الأفلام الوثائقية
وحصل فيلم إيكاروس Icarus على جائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما نال فيلم هيفن إز أ ترافيك جام أون 405 Heaven Is a Traffic Jam on the 405 جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير.
جوائز أخرى
أما فيلم بلايد رانر 2049 Blade Runner 2049 فنال الجائزة عن أفضل مؤثرات بصرية.
وعن تصاميم الأزياء فاز فيلم فانتوم ثريد Phantom Thread بالجائزة، فيما حاز فيلم داركست أوار Darkest Hour على جائزة أفضل مكياج.
أما فيلم دانكيرك Dunkirk فنال جائزتي أوسكار لأفضل مونتاج ومكساج للصوت.
وحصل فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water جائزة الأوسكار عن الإنتاج والتصميم.
-
09:24بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018
-
09:06تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018
-
08:54الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018
-
08:44اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018
-
08:34تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018
-
08:25أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
08:10تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني
05 مارس 2018
-
23:22وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتيا
04 مارس 2018
-
22:42حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار (فيديو)
04 مارس 2018
-
22:13الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد يقرر الدخول في اضرابات قطاعية
04 مارس 2018
-
22:07السجن للإعلامي المصري خيري رمضان
04 مارس 2018
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018