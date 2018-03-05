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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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الكرة الطائرة ...الصفاقسي يحلّق في الطليعة
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رياضات أخرى
الكرة الطائرة ...الصفاقسي يحلّق في الطليعة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

فاز النادي الصفاقسي في الجولة الأولى من مرحلة الـ«بلاي أوف» على فريق سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ18) ويحتل الطليعة من البداية بثلاث نقاط بما أن لقاء النجم الساحلي والترجي وقع تأجيله إلى وقت لاحق وسيتمّ اليوم الاثنين في اجتماع المكتب الجامعي تحديد موعد المقابلة.
القليبي في طليعة الـ«بلاي آوت»
انفرد الأولمبي القليبي بطليعة الـ«بلاي آوت» بعد فوزه في جندوبة على شريكه السابق في المرتبة الأولى مولودية بوسالم بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (23ـ25)، (21ـ25)، و(25ـ21) و(25ـ22) و(25ـ12).
في الأثناء فاز مستقبل المرسى في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس على الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ16).
أما بريد صفاقس فقد فاز على تونس الجوية بثلاثة أشواط لواحد.
نسائي قرطاج في مصر
بعد أن أنهى التربّص الخاص بإيطاليا يسافر النادي النسائي بقرطاج إلى القاهرة للمشاركة.
في بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكبريات من 6 إلى 15 مارس أي أن فريق الضاحية الشمالية سيدافع عن لقبه الإفريقي في حضور أندية قوية جدا في طليعتها الأهلي والشمس من مصر و«السجون» و«بايب لاين» من كينيا والنجمة الرياضي الجزائري.
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رياضات أخرى
الكرة الطائرة ...الصفاقسي يحلّق في الطليعة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

فاز النادي الصفاقسي في الجولة الأولى من مرحلة الـ«بلاي أوف» على فريق سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ18) ويحتل الطليعة من البداية بثلاث نقاط بما أن لقاء النجم الساحلي والترجي وقع تأجيله إلى وقت لاحق وسيتمّ اليوم الاثنين في اجتماع المكتب الجامعي تحديد موعد المقابلة.
القليبي في طليعة الـ«بلاي آوت»
انفرد الأولمبي القليبي بطليعة الـ«بلاي آوت» بعد فوزه في جندوبة على شريكه السابق في المرتبة الأولى مولودية بوسالم بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (23ـ25)، (21ـ25)، و(25ـ21) و(25ـ22) و(25ـ12).
في الأثناء فاز مستقبل المرسى في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس على الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ16).
أما بريد صفاقس فقد فاز على تونس الجوية بثلاثة أشواط لواحد.
نسائي قرطاج في مصر
بعد أن أنهى التربّص الخاص بإيطاليا يسافر النادي النسائي بقرطاج إلى القاهرة للمشاركة.
في بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكبريات من 6 إلى 15 مارس أي أن فريق الضاحية الشمالية سيدافع عن لقبه الإفريقي في حضور أندية قوية جدا في طليعتها الأهلي والشمس من مصر و«السجون» و«بايب لاين» من كينيا والنجمة الرياضي الجزائري.
بن الشيخ يدرب أواسط وأصاغر السعودية
سافر المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ (بن عبد الحق) إلى المملكة السعودية لتدريب منتخبي الأواسط والأصاغر وهذا يدلّ على ثقة السعوديين في هذا المدرب التونسي صاحب المسيرة المتميزة كلاعب دولي المحطات الناجحة كمدرب في تونس والخليج.

عبد المجيد مصلح
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الكرة الطائرة ...الصفاقسي يحلّق في الطليعة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
فاز النادي الصفاقسي في الجولة الأولى من مرحلة الـ«بلاي أوف» على فريق سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لصفر...
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النادي الرياضي الكافي .. ترشح بامتياز في سباق الكأس
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
رغم كل الظروف الصعبة التي لازمت نشاط فرع
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نادي إسمنت أم الكليل.. امتياز متواصل لمروى البوغانمي
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
شهد الملعب البلدي بتاجروين يومي الأحد 4 و 11 فيفري الماضي
المزيد >>
دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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