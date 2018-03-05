الكرة الطائرة ...الصفاقسي يحلّق في الطليعة

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05 مارس 2018
فاز النادي الصفاقسي في الجولة الأولى من مرحلة الـ«بلاي أوف» على فريق سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ18) ويحتل الطليعة من البداية بثلاث نقاط بما أن لقاء النجم الساحلي والترجي وقع تأجيله إلى وقت لاحق وسيتمّ اليوم الاثنين في اجتماع المكتب الجامعي تحديد موعد المقابلة.
القليبي في طليعة الـ«بلاي آوت»
انفرد الأولمبي القليبي بطليعة الـ«بلاي آوت» بعد فوزه في جندوبة على شريكه السابق في المرتبة الأولى مولودية بوسالم بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (23ـ25)، (21ـ25)، و(25ـ21) و(25ـ22) و(25ـ12).
في الأثناء فاز مستقبل المرسى في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس على الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ16).
أما بريد صفاقس فقد فاز على تونس الجوية بثلاثة أشواط لواحد.
نسائي قرطاج في مصر
بعد أن أنهى التربّص الخاص بإيطاليا يسافر النادي النسائي بقرطاج إلى القاهرة للمشاركة.
في بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكبريات من 6 إلى 15 مارس أي أن فريق الضاحية الشمالية سيدافع عن لقبه الإفريقي في حضور أندية قوية جدا في طليعتها الأهلي والشمس من مصر و«السجون» و«بايب لاين» من كينيا والنجمة الرياضي الجزائري.
بن الشيخ يدرب أواسط وأصاغر السعودية
سافر المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ (بن عبد الحق) إلى المملكة السعودية لتدريب منتخبي الأواسط والأصاغر وهذا يدلّ على ثقة السعوديين في هذا المدرب التونسي صاحب المسيرة المتميزة كلاعب دولي المحطات الناجحة كمدرب في تونس والخليج.
فاز النادي الصفاقسي في الجولة الأولى من مرحلة الـ«بلاي أوف» على فريق سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ16) و(25ـ17) و(25ـ18) ويحتل الطليعة من البداية بثلاث نقاط بما أن لقاء النجم الساحلي والترجي وقع تأجيله إلى وقت لاحق وسيتمّ اليوم الاثنين في اجتماع المكتب الجامعي تحديد موعد المقابلة.
القليبي في طليعة الـ«بلاي آوت»
انفرد الأولمبي القليبي بطليعة الـ«بلاي آوت» بعد فوزه في جندوبة على شريكه السابق في المرتبة الأولى مولودية بوسالم بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (23ـ25)، (21ـ25)، و(25ـ21) و(25ـ22) و(25ـ12).
في الأثناء فاز مستقبل المرسى في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس على الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25ـ20) و(25ـ21) و(25ـ16).
أما بريد صفاقس فقد فاز على تونس الجوية بثلاثة أشواط لواحد.
نسائي قرطاج في مصر
بعد أن أنهى التربّص الخاص بإيطاليا يسافر النادي النسائي بقرطاج إلى القاهرة للمشاركة.
في بطولة إفريقيا للأندية البطلة للكبريات من 6 إلى 15 مارس أي أن فريق الضاحية الشمالية سيدافع عن لقبه الإفريقي في حضور أندية قوية جدا في طليعتها الأهلي والشمس من مصر و«السجون» و«بايب لاين» من كينيا والنجمة الرياضي الجزائري.
بن الشيخ يدرب أواسط وأصاغر السعودية
سافر المدرب الشاب محمد علي بن الشيخ (بن عبد الحق) إلى المملكة السعودية لتدريب منتخبي الأواسط والأصاغر وهذا يدلّ على ثقة السعوديين في هذا المدرب التونسي صاحب المسيرة المتميزة كلاعب دولي المحطات الناجحة كمدرب في تونس والخليج.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018