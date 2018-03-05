أخبار كرة اليد... الحمامات تزيح الافريقــي... وجمّال في البطولة العربيـــة

دارت في نهاية الاسبوع مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد و أسفرت عن تأهل كل من جمعية الحمامات و جندوبة الرياضية و الترجي الرياضي التونسي و النجم الساحلي إلى الدور نصف النهائي.

وفي ما يلي النتائج الكاملة :

جمعية الحمامات - النادي الافريقي 5 - 4 بضربات الجزاء ( 25 - 25) الوقت الاصلي و 30 - 30 في الوقت الاضافي الاول و35 - 35 في الوقت الاضافي الثاني.

جندوبة الرياضية - الاتحاد التميمي 27 - 25 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 23 - 23)

الترجي الرياضي التونسي - بعث بني خيار 36 - 18

نسر طبلبة - النجم الساحلي 17 - 22

وستدور مقابلات الدور نصف النهائي يوم الجمعة 04 ماي بينما ستكون المقابلة النهائية يوم السبت 02 جوان بقاعة رادس.

جمال تعوض الحمامات

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد أن نادي جمال سيشارك في نهائيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، المقرر إقامتها بصفاقس في الفترة من 15 إلى 25 مارس بديلا عن جمعية الحمامات.

وبذلك يكون نادي جمال ثاني ممثلي كرة اليد التونسية في البطولة، إلى جانب نادي ساقية الزيت.

وتجرى قرعة البطولة اليوم بإشراف رضا المناعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد.