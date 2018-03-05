أخبار كرة اليد... الحمامات تزيح الافريقــي... وجمّال في البطولة العربيـــة

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دارت في نهاية الاسبوع مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد و أسفرت عن تأهل كل من جمعية الحمامات و جندوبة الرياضية و الترجي الرياضي التونسي و النجم الساحلي إلى الدور نصف النهائي.
وفي ما يلي النتائج الكاملة :
جمعية الحمامات - النادي الافريقي 5 - 4 بضربات الجزاء ( 25 - 25) الوقت الاصلي و 30 - 30 في الوقت الاضافي الاول و35 - 35 في الوقت الاضافي الثاني.
جندوبة الرياضية - الاتحاد التميمي 27 - 25 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 23 - 23)
الترجي الرياضي التونسي - بعث بني خيار 36 - 18
نسر طبلبة - النجم الساحلي 17 - 22
وستدور مقابلات الدور نصف النهائي يوم الجمعة 04 ماي بينما ستكون المقابلة النهائية يوم السبت 02 جوان بقاعة رادس.
جمال تعوض الحمامات
أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد أن نادي جمال سيشارك في نهائيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، المقرر إقامتها بصفاقس في الفترة من 15 إلى 25 مارس بديلا عن جمعية الحمامات.
وبذلك يكون نادي جمال ثاني ممثلي كرة اليد التونسية في البطولة، إلى جانب نادي ساقية الزيت.
وتجرى قرعة البطولة اليوم بإشراف رضا المناعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد.
دارت في نهاية الاسبوع مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد و أسفرت عن تأهل كل من جمعية الحمامات و جندوبة الرياضية و الترجي الرياضي التونسي و النجم الساحلي إلى الدور نصف النهائي.
وفي ما يلي النتائج الكاملة :
جمعية الحمامات - النادي الافريقي 5 - 4 بضربات الجزاء ( 25 - 25) الوقت الاصلي و 30 - 30 في الوقت الاضافي الاول و35 - 35 في الوقت الاضافي الثاني.
جندوبة الرياضية - الاتحاد التميمي 27 - 25 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 23 - 23)
الترجي الرياضي التونسي - بعث بني خيار 36 - 18
نسر طبلبة - النجم الساحلي 17 - 22
وستدور مقابلات الدور نصف النهائي يوم الجمعة 04 ماي بينما ستكون المقابلة النهائية يوم السبت 02 جوان بقاعة رادس.
جمال تعوض الحمامات
أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد أن نادي جمال سيشارك في نهائيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، المقرر إقامتها بصفاقس في الفترة من 15 إلى 25 مارس بديلا عن جمعية الحمامات.
وبذلك يكون نادي جمال ثاني ممثلي كرة اليد التونسية في البطولة، إلى جانب نادي ساقية الزيت.
وتجرى قرعة البطولة اليوم بإشراف رضا المناعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018