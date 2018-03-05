أخبار الترجي الرياضي ... استيـــاء من حَملــة «الشّحــن» ضــدّ الفريـــق

أغلق الترجي الرياضي صَفحة الرّحلة المُتعبة إلى المنستير وانشغل بالتّحضير للموعد القاري المُهمّ الذي يَنتظره بعد غد في كينيا أمام «غُورماهيا» في إطار ذَهاب الدّور التّمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقيّة. اللّقاء سيدور كما هو معروف في «نيروبي» بصافرة الحكم المصري جهاد جريشة انطلاقا من الثانية بعد الزّوال.

رِحلة عَادية

سَافر الترجي أمس إلى العَاصمة الكينيّة «نَيروبي» وذلك عبر رحلة جويّة عادية وفي أجواء يَسودها التفاؤل خاصّة أنّ الجمعيّة نَجحت إلى حدّ الآن في كسب الرّهان على الصّعيدين المحلي والقاري رَغم الصّعوبات الكبيرة التي واجهها أبناء خالد بن يحيى بفعل كثرة الغيابات التي لم تَمنع نادي «باب سويقة» من الخُروج بفوز ثمين من عاصمة الرّباط وهو مكسب بعث الأمان في صفوف المُحبين.

نعود إلى رحلة كينيا لنشير إلى أنّ طائرة الترجي حَطّت في مناسبة أولى في قطر قبل أن تَتّجه إلى «نيروبي». ومن المفترض أن تكون هذه السّفرة قد استغرقت تسع ساعات بالتّمام والكمال وهو ما سَيجعل الجمعية عُرضة للإرهاق ولاشكّ في أنّ الرّهان كبير على المُشرفين على الجانبين الطبي والبدني لتخليص اللاّعبين من التّعب والظّهور أمام «غُورماهيا» في أفضل حال.

تَعزيزان مُهمّان

لئن تَخلّف يوسف البلايلي ومحمّد علي منصر عن المُواجهة المُكرّرة ضدّ «الوئام» المُوريتاني فإنّهما سيعزّزان صفوف الفريق في المسابقة القارية بداية من لقاء بعد غد في «نَيروبي» وذلك بعد أن تمّ تأهيلهما ليكونا تحت تصرّف بن يحيى الذي سَيستفيد من مُؤهلاتهما لِتُواصل الجمعيّة «ثَورتها» الهجوميّة وتَعود إلى الدّيار بنتيجة ايجابيّة تُجنّبها المتاعب في لقاء الايّاب في رادس وقد تُعبّد لها الطّريق نحو دور المَجموعات.

مُؤشّر ايجابي

على عَكس العَادة نَجح الترجي في المُحافظة على نَظافة شباكه في المواجهتين الأخيرتين أمام «الوئام» المُوريتاني والاتّحاد المنستيري وهو مُؤشر ايجابي وقد يكون نُقطة البداية في رحلة تَقوية المنظومة الدفاعية. والطّريف في هذا التحسّن أنّه تَحقّق رغم التغييرات الاضطراريّة التي طرأت على المِنطقة الخلفيّة. وقد جاءت هذه التّحويرات نتيجة مَوجة الغيابات والعُقوبات. وتَتزامن استفاقة الدفاع مع مَردوديّة جيّدة في الهجوم الذي يَتحرّك بإنتظام طيلة المقابلات الخمس التي خَاضتها الجمعية تحت إشراف خالد بن يحيى. وكان الفريق قد عَانق شباك خُصومه في 11 مرّة أثناء مُواجهته للنّجم والإفريقي والمنستير و»الوئام» المُوريتاني في مُناسبتين.

اتّهامات

تَرسّخ الاقتناع في صفوف الترجيين أنّ عدّة جِهات تقوم بشحن الجمعيات والمسؤولين لـ»مُعاداة» الفريق وتصويره على أنه من أبرز المُنتفعين من التّحكيم في حين أنّه تَضرّر أيضا من الصّافرة التحكيميّة سواء على المستوى القاري أوالمحلي. ولاشك في أنّ الجماهير الصّفراء والحمراء لم ثُقب ذاكرتها بعد لنسيان مَهزلة محمّد أمين بن ناصر في «كلاسيكو» الحَسم أمام النّجم أو أيضا «دربي» حرّوش وقيراط و»كلاسيكو» «السي .آس .آس» في «البلاي .أوف» (عام 2013)...

هذا ويَظنّ شَقّ كبير من أبناء الترجي أنّ ما حَصل في المنستير هو نَتيجة حتميّة للحملة المُمنهَجة التي يَتعرّض لها الفريق والتي يَقوم بها خُصومه التَقليديون.

تَأهيل الطّالبي

يَسعى أهل الدّار إلى تأهيل منتصر الطّالبي ليكون على ذمّة مدرّبه في أقرب الآجال المُمكنة. وَيَأمل الإطار الفني للجمعيّة أن يكون منتصر جاهزا في غُضون الأيام القليلة القادمة لتعزيز الدفاع الذي يعيش على وقع اكتشاف جديد وهو البينيني «شمس الدين شَاونا» الذي عانى «الاهمال» لأشهر طَويلة قبل أن تَخدمه الظّروف وَتَضعه في واجهة الأحداث بداية من لقاء الاتّحاد المنستيري الذي قدّم فيه «شاونا» أداءً نال استحسان الترجيين الذين بوسعهم المُراهنة على هذا «الكنز الدّفين» في سباق «المُحترفين» فحسب بحكم أنّ «شَاونا» خارج قائمة المُرسّمين في المُسابقة الافريقيّة.

يهم الترجي والنجم

قرابة 12 مليارا للفائز بالبطولة العربية

كشف رئيس الجامعة المصرية لكرة القدم، هاني أبو ريدة، عن نظام البطولة العربية الجديد في النسخة المقبلة، مؤكدا أن البطولة ستقام من 32 فريقا. وأضاف أبوريدة في تصريحات إذاعية: «الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ رصد 5 ملايين دولار أي حوالي 12 مليارا للفائز بالبطولة العربية المقبلة، وهذه المكافأة تعتبر هي الأكبر حتى من مكافأة بطولة افريقيا وآسيا». وتابع: «سيشارك من مصر الأهلي والزمالك والإسماعيلي، والمنافسات ستكون ذهابا وإيابا بخروج المغلوب». ويذكر ان تونس ستكون ممثلة بفريقي الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي.

سامي حمّاني