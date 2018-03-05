فريد شوشان لـ «الشّروق» .. لا فائدة من «التّكتيك» و«التّكنيك» في بطولة الشّغب والحكام البيادق

مع تَعاقب الجَولات تَزداد الأوضاع في بُطولتنا قَتامة وصُورة كُرتنا رَداءة حتّى أنّنا أصبحنا نَخشى على سَلامة الأرواح البشريّة نَتيجة التّجاوزات في المُدرّجات والانفلاتات في التّصريحات والاحتجاجات على الصّافرة التحكيميّة وَسط تَفرّج الجامعة وكلّ الهياكل المَعنيّة. في هذا السّياق يَنزل فريد شوشان وهو صَاحب الصّلابة المَعروفة في الدّفاع والشّراسة المَشهورة في الهجوم ضَيفا على «الشّروق» لينطق كعادته بـ»الحقيقة المُرّة» بوصفها الخُطوة الأولى على دَرب «الإنقاذ».



بعد الاعتزال جَرّبت التّدريب والتسيير والتّحليل وحتّى السياسة فما سرّ هذا التَشتّت؟

خُضت كما هو مَعروف تجربة طويلة في الملاعب التونسيّة وعِشت الاحتراف في المنطقة الخليجيّة. وكان من الطّبيعي أن أوظّف خِبراتي الميدانية للقيام بمَهام لها صِبغة فنية وقد وجدت ضَالتي في مجال التحليل كما أتيحت لي الفرصة أيضا للعمل كمدرّب مساعد وكمدير رياضي في النّجم واشتغلت في بوجعفر بصدق وتَفان وَسط أهلي ونَاسي واعتبرت أنّ تلك المُغامرة ستكون الانطلاقة الحقيقيّة لنحت مَسيرة تدريبيّة ثريّة غير أنّني سُرعان ما اكتشفت أن سُوق الفنيين في بلادنا لا تَخضع إلى منطق الكفاءات وإنّما إلى أشياء أخرى كالعلاقات والصّداقات والولاءات وهذا الأمر بارز للعيان في الجمعيات وحتّى في المنتخبات. ومن هذا المُنطلق قرّرت خَلع جُبّة المدرّب والتفرّغ إلى التّحليل في إذاعة «كنوز .آف .آم» وأضطلع في الوقت نفسه بمنصب مستشار فني في القلعة الرياضية التي يحلم رئيسها المنجي ضميد ببناء فريق واعد على المَدى المُتوسّط. أمّا بخصوص الشأن السياسي فإنّ مَعرفتي الجيّدة بمشاغل المُتساكنين في سوسة دَفعتني إلى المُشاركة في الانتخابات البلديّة مع العلم أنّ حِكاية استغلال الـ»كوارجيّة» لِشُهرتهم في الحياة السياسيّة لم تَعد تَنطلي على أحد بدليل أنّ الكثير من الأسماء المَعروفة اقتحمت المجال في وقت سابق لكنّها لم تَجن غير الأصفار يوم الاقتراع على غرار الواعر وبوصيان والبنزرتي...

بَعيدا أن الأجواء السياسيّة التي تُثير اشمئزاز الكثير من النّاس كيف تُتابع ما يَحدث في السّاحة الكرويّة؟

يُسيطر علينا حُزن عَميق لأنّ كُرتنا دَخلت للأسف في نَفق مُظلم ولا يَسعنا إلاّ أن نَرفع أيدينا للسّماء راجين أن يَنتهي سباق البطولة بسلام وبأخفّ الأضرار المُمكنة. ذلك أنّ ما يَحصل الآن من تَجاوزات تحكيميّة واعتداءات على المنشآت الرياضيّة والقوّات الأمنية يُعتبر من وجهة نظري وَصمة عار على جَبين كلّ الأطراف المُتداخلة في اللّعبة في مُقدّمتها الجامعة التي أفسدت كُرتنا مُرورا بالوزارة النّائمة في العسل واللّجنة الأولمبية التي لم أفهم إلى حدّ الآن طَبيعة دَورها في السّاحة. ولن أمرّ على هذه الهياكل الثّلاثة دون الإشارة إلى أنّ قَادتها وهم الجريء ومَاجدولين وبُوصيان من «الدّخلاء» وليس بوسعهم صِناعة الرّبيع المُنتظر وأطالبهم شخصيا بِرفع أيديهم عن رياضتنا.

من المَسؤول عن هذه الانحرافات؟

الوَاقع يقول إنّ الجامعة هي المُشرف الأوّل على الكرة التونسية وهو ما يَضعها في قَفص الاتّهام لأنّها فشلت فَشلا ذَريعا في تَنظيم بطولة يَتوفّر فيها الحدّ الأدنى من النّزاهة والعَدالة. ذلك أنّ صافرتنا التحكيميّة مُنحازة لجمعيات بِعينها وبطولتنا مُوجّهة بشكل مَفضوح حتّى أنّنا أصبحنا نَعرف هُويّة البطل منذ الجولات الأولى. وحتّى نُسمّي الأشياء بِمُسمياتها نؤكد أن اللّقب سائر إلى «باب سويقة» بدعم من التحكيم وبمباركة من الجامعة التي تَعرف مثل الجميع أن الترجي يَملك طاقات بشرية كبيرة ومؤهلات فنية عريضة تَجعله في غنى عن «الهدايا» التحكيميّة. ومن الواضح أن الجامعة سقطت في فخّ الترضيات وهو ما تَجسّم من خلال وقوفها كلّ عام في صفّ فريق بعينه ودفعه نحو مِنصّة التتويج بكلّ الوسائل ضَاربة مِصداقيّة المُسابقة بعرض الحائط.

شَخصيا لن أبرّىء لا الترجي ولا النّجم ولا الافريقي ولا «السي .آس .آس» من الانتفاع من خَدمات الجامعة والحكّام خلال السّنوات الأخيرة لكن بِدرجات مُختلفة بحكم أنّ حَجم المَنافع يَتغيّر من جمعيّة إلى أخرى والطّريف في الأمر أنّ أندية القاع انخرطت بدورها في اللّعبة وكلّ حَسب اجتهاداته وقُدراته على التّأثير في الكواليس. والأخطر من ذلك أنّ مسؤولي الجمعيات يَزرعون الفِتنة عبر تصريحاتهم النارية وتصرّفاتهم الاستفزازية و»إحيائهم» للنّعرات الجهويّة المَقيتة هذا بدل أن يكونوا قُدوة حَسنة للمحبين واللاّعبين. والحقيقة أنّ شطحات مُسيّر مثل أيمن شندول قد تَختزل كلّ ما يُمكن أن يُقال عن «الانفلات» الخَطير في صُفوف «المُسيّرين».

بعد مِلف الرّشوة في قابس أعلن النّجم بدوره «الحَرب» على الجامعة والتّحكيم فهل تَظنّ أنّ مَعركة شرف الدين رَابحة أم أنّها ستكون خَاسرة تَماما مِثل سَابقاتها من القَضايا المُتعلّقة بِشُبهات الفَساد؟

صَحيح أنّ النّجم كان من المُناشدين للنّظام الحالي مِثله مثل جُلّ الأندية. ولا جِدال في أنّ «ليتوال» انتفعت ولو بِقَدر معلوم من التّحكيم شأنها في ذلك شأن الجمعيات «الكبيرة» وحتّى «الصّغيرة» لكن الفريق تَضرّر أيضا من ظُلم «قُضاة مَلاعبنا» الذين تَحوّلوا للأسف الشّديد إلى «بَيادق» بيد الجامعة التي تُسيّرهم من خلف السِّتار وتُوجّههم وِفق حِسابات مَضبوطة وخِدمة لجهات مَعروفة. والمُهمّ أن مسؤولي «ليتوال» تَحرّكوا في الوقت المُناسب وأخذوا على عَاتقهم مَسؤولية كَشف المَستور مَهما كان الثّمن ولا يُمكننا إلاّ أن نَدعم هذه المُبادرة التي قد تُمثل الأمل الحَقيقي لـ»تَنظيف» الكرة التونسيّة خَاصّة أنّ القضيّة المَرفوعة ضدّ «المَنظومة الفَاسدة» ستَأخذ بُعدا دولياً وصِبغة جَزائيّة.

نَجترّ صَباحا مَساء وخَاصّة يوم الأحد مُصطلح «المَنظومة» لكن دون أن تكون الرُؤية واضحة بخصوص هُويّة المُنتمين إليها فهل بوسعك أن تُزيل هذا الغُموض حتّى لا نُصبح كَمن يَتكلّم عن «الأشباح»؟

«المَنظومة» المُتحدّث عنها تَتكوّن من الدّخلاء والوُسطاء والحكّام والمُسيرين الذين تَجمعهم نفس المَصالح بل نَذهب أكثر من ذلك لنشير إلى أنّ هذه «المَنظومة» استقطبت كذلك بعض المَحسوبين على الجِهاز الإعلامي.

كم عُمرها الافتراضي؟

لن يَقلّ في كلّ الحالات عن عشرين عاما. ذلك أنّ الحديث عن الاخلالات في القِطاع التّحكيمي تَزايد منذ التسعينات وارتبط كما مَعروف بشخص سليم شيبوب. ولا بدّ في هذا السّياق من الإشارة إلى أمر على درجة عالية من الأهميّة رَفعا لكلّ الالتباسات حيث أريد القول إنّ حَديثي عن المُمارسات «القَديمة» لشيبوب بِمَعزل عن الترجي الذي نُؤكد للمرّة الألف أنّه فريق قوي على كلّ المستويات ولا يَحتاج أبدا إلى «إعانات» الحكّام. ولاشكّ في أنّ القَاصي والداني يَعرف أنّني لا أخشى في قول الحقّ لَومة لائم وقد تَعهّدت بالسّير على هذا النّهج حتّى وإن تَعلّق الأمر بأقرب المُقرّبين.

فَماذا تَقول إذا عن السّياسات التي يَسلكها رئيس النّجم رضا شرف الدين؟

شَرف الدين أعطى الكثير للجمعيّة وقد حَصد معها ألقابا محليّة وقاريّة لكنّه أغرقها في الدّيون.

وَمَا هو مَوقفك من رَحيل الجزيري وجنيّح؟

الثّابت أنّه وقع تَكليف الرّجلين بأدوار مُهمّة ولها عَلاقة مُباشرة بالتّعاقدات والانتدابات كما أنّه لم يَكن خَافيا على أحد أنّ زياد وحسين من العناصر المُؤثّرة في توجّهات المدرّب المعزول «هوبار فيلود» (وقد كنت لَمّحت إلى هذا الأمر قبل الخُروج من رابطة الأبطال). وأظنّ بكلّ صَراحة ودُون تَعسّف أنّهما يَتحمّلان قِسطا من مسؤولية الهَزيمة الثّقيلة أمام الأهلي: أي أنّهما من «المُذنبين» في حقّ الجمعيّة. وبعد أن تَخلّى هذا الثنائي عن مَنصبيهما في الجمعية أتمنّى أن يَبقى حسين بعيدا وأن لا «يُشوّش» على النادي طّالما أنّه ليست له أيّة حَقيبة رسميّة. ومن حقّه طَبعا أن يَرجع إلى الواجهة أوحتّى تَرشيح نَفسه لرئاسة «ليتوال» عبر القنوات الرسميّة. وبالمختصر المُفيد نَرفض أن يُواصل «النّشاط» في الكواليس.

كَيف تَنظر إلى التَجمّع الأخير بين عثمان جنيّح ومعز إدريس ورضا شرف الدين على هَامش لقاء الكأس في بِنبلة؟

هُو «لمّة عائليّة» مُمتازة أكدت من جديد أنّ رؤساء النّجم يَقفون في صفّ واحد ولهم هدف مُشترك وهو خِدمة الجمعية التي قدّم لها عثمان جنيّح خَدمات جَليلة شأنه في ذلك شأن رضا شرف الدين. أمّا إدريس فإنّه يَبقى حسب رأيي الرّئيس الاستثناء في «ليتوال» وهذه الحَقيقة الدّامغة تُثبتها الانجازات الرياضيّة والمَكاسب الماديّة التي تَحقّقت أثناء الفترة الذهبيّة التي عاشها الفريق بقيادة هذا المسؤول القَدير.

كَيف تَحكم على المَردود العام للبطولة؟

لقد انشغلنا بالهَوامش وأصبح من الصّعب النّقاش بشأن «التّكتيك» و»التّكنيك» في بطولة سِمتها الأبرز الشّغب والعُنف والتقطّعات والتَسلّلات وضَربات الجَزاء الوهميّة. وَسَنكتفي بالإشارة إلى أنّ الترجي في طَريقه إلى اللّقب أمّا النّجم فإنّه بصدد بناء فريق للمستقبل خاصّة بعد تغيير المدرّب ورحيل عدّة أسماء ذات ثِقل مثل النّقاز وبن عمر والمثلوثي الذي كان يستحقّ حَفلا تكريميا اعترافا بالخدمات التي قدّمها للجمعية وقد لفت انتباهي الإفريقي الذي انقلب وَضعه مع «مارشان» وذلك على عكس «السي .آس .آس» الذي دَفع فاتورة غِياب الاستقرار بفعل التّغيير المُستمرّ للمدربين ولابدّ من تَوجيه تَحيّة إكبار إلى شَبيبة القيروان التي كان بوسعها أن تُحقّق نتائج أفضل لولا المَشاكل الماليّة...

وَكَيف تَبدو الصّورة في المنتخب؟

الواضح أنّه وَقع تَضخيم الترشّح إلى المونديال في حين أن هذا المكسب ليس بالجديد على تونس. والأغرب من ذلك أنّ مدرّب «النّسور» نبيل معلول سَقط في فخّ الغُرور وتَورّط في لُعبة المصالح هذا قبل أن تَتدخّل الجامعة لتصحيح المسار وهذا التحرّك يُحسب لها تماما مِثل التعزيزات الواعدة التي قامت بها مُؤخرا والتي شَملت إلياس السّخيري ومعز حسّان وسيف الدين الخاوي.

نَختم بسؤال عن واقع التّحليل.. فماذا تَقول عنه؟

لئن نَجح عدّة مُحلّلين تونسيين في التألّق من خلال خِطاب عَميق وصَادق وخَال من «النّفاق» كما فعل طارق ذياب فإنّ هذا الميدان أصبح للأسف فضاءً مفتوحاً لكلّ من هبّ ودبّ.





حَاوره سامي حمّاني