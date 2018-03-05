أخبار النادي البنزرتي.. «سوسيوس» و حلول أخرى لإنقاذ «القرش» 

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تعيش القلعة الصفراء كما هو معلوم على وقع قرار الفيفا الذي تسبب في خصم 6 نقاط من رصيد الفريق و خوفا من تواصل العقوبات و وصولها لما هو أسوأ تعددت التحركات داخل القلعة الصفراء لإنقاذ الموقف .
اضافة الى مبادرة الأحباء باقتناء بطاقات دعم وضعتها الهيئة المديرة على ذمتهم منذ يوم الخميس الفارط تم الإعلان عن فتح حسابين لجمع المساهمات الأول خارج حدود الوطن وتحت إشراف جمعية أحباء الفريق بالخارج و الثاني ببنزرت تحت إشراف قدماء اللاعبين.
نحو بعث « سوسيوس»
من جهة ثانية انعقدت أمس جلسة حوار و تشاور بين عدد من الفاعلين بمنزل الدكتور سليم خذر طبيب الفريق من أجل تكوين «سوسيوس» و من بين الأسماء التي حضرت اللقاء نجد صبري بلكاهية و مصطاري الغربي و حمدي الذوادي و عبد العزيز القرفالي و سليم خذر و ايمن الزين و احمد حمدون .
في انتظار بن غربية
مازال الاحباء ينتظرون موقفا من الرئيس السابق تجاه العقوبة خاصة وانهم يحملونه أيضا مسؤولية تورط الفريق في عقوبات الفيفا باعتبار أن عملية انتداب اللاعب الفاشلة تمت في فترته إضافة إلى أن اللاعب قرر مقاضاة الفريق لأنه لم يتحصل على مستحقاته معه إضافة لسوء المعاملة التي تلقاها كما أفاد به محاميه فهل يتحرك الرئيس السابق للقيام بواجبه تجاه الفريق ؟
تعيش القلعة الصفراء كما هو معلوم على وقع قرار الفيفا الذي تسبب في خصم 6 نقاط من رصيد الفريق و خوفا من تواصل العقوبات و وصولها لما هو أسوأ تعددت التحركات داخل القلعة الصفراء لإنقاذ الموقف .
اضافة الى مبادرة الأحباء باقتناء بطاقات دعم وضعتها الهيئة المديرة على ذمتهم منذ يوم الخميس الفارط تم الإعلان عن فتح حسابين لجمع المساهمات الأول خارج حدود الوطن وتحت إشراف جمعية أحباء الفريق بالخارج و الثاني ببنزرت تحت إشراف قدماء اللاعبين.
نحو بعث « سوسيوس»
من جهة ثانية انعقدت أمس جلسة حوار و تشاور بين عدد من الفاعلين بمنزل الدكتور سليم خذر طبيب الفريق من أجل تكوين «سوسيوس» و من بين الأسماء التي حضرت اللقاء نجد صبري بلكاهية و مصطاري الغربي و حمدي الذوادي و عبد العزيز القرفالي و سليم خذر و ايمن الزين و احمد حمدون .
في انتظار بن غربية
مازال الاحباء ينتظرون موقفا من الرئيس السابق تجاه العقوبة خاصة وانهم يحملونه أيضا مسؤولية تورط الفريق في عقوبات الفيفا باعتبار أن عملية انتداب اللاعب الفاشلة تمت في فترته إضافة إلى أن اللاعب قرر مقاضاة الفريق لأنه لم يتحصل على مستحقاته معه إضافة لسوء المعاملة التي تلقاها كما أفاد به محاميه فهل يتحرك الرئيس السابق للقيام بواجبه تجاه الفريق ؟
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018