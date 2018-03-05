أخبار النادي البنزرتي.. «سوسيوس» و حلول أخرى لإنقاذ «القرش»

تعيش القلعة الصفراء كما هو معلوم على وقع قرار الفيفا الذي تسبب في خصم 6 نقاط من رصيد الفريق و خوفا من تواصل العقوبات و وصولها لما هو أسوأ تعددت التحركات داخل القلعة الصفراء لإنقاذ الموقف .

اضافة الى مبادرة الأحباء باقتناء بطاقات دعم وضعتها الهيئة المديرة على ذمتهم منذ يوم الخميس الفارط تم الإعلان عن فتح حسابين لجمع المساهمات الأول خارج حدود الوطن وتحت إشراف جمعية أحباء الفريق بالخارج و الثاني ببنزرت تحت إشراف قدماء اللاعبين.

نحو بعث « سوسيوس»

من جهة ثانية انعقدت أمس جلسة حوار و تشاور بين عدد من الفاعلين بمنزل الدكتور سليم خذر طبيب الفريق من أجل تكوين «سوسيوس» و من بين الأسماء التي حضرت اللقاء نجد صبري بلكاهية و مصطاري الغربي و حمدي الذوادي و عبد العزيز القرفالي و سليم خذر و ايمن الزين و احمد حمدون .

في انتظار بن غربية

مازال الاحباء ينتظرون موقفا من الرئيس السابق تجاه العقوبة خاصة وانهم يحملونه أيضا مسؤولية تورط الفريق في عقوبات الفيفا باعتبار أن عملية انتداب اللاعب الفاشلة تمت في فترته إضافة إلى أن اللاعب قرر مقاضاة الفريق لأنه لم يتحصل على مستحقاته معه إضافة لسوء المعاملة التي تلقاها كما أفاد به محاميه فهل يتحرك الرئيس السابق للقيام بواجبه تجاه الفريق ؟

مراد الدلاجي