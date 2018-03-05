إما صرف المستحقات أو التمرد .. أي حــل لأزمـــة الشبيبــــة ؟

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كل المؤشرات تؤكد ان الشبيبة مقدمة على مشاكل كبيرة على مستقبل الفريق الذي قد يدخل في منعرج خطير عواقبه مجهولة في ظل الازمة المالية الخانقة والظروف التسييرية الصعبة بحكم الاستقالات والانقسامات الموجودة وهروب بعض الأعضاء واكتفاء البعض الآخر بالفرجة وحتى الذين ينشطون ورفضوا الإنسحاب حتى لا تسقط الهيئة المديرة فإن التواصل بينهم ظل مفقودا والثقة تكاد تكون منعدمة مما جعل سفينة الاغالبة بلا ربان والفريق يحلق في سماء البطولة بجناح واحد وهم اللاعبون والجهاز الفني في غياب الإدارة ولو توفر المسير الكفء والمسؤول الناجح هذا الموسم لحققت الشبيبة نتائج متميزة على مستوى الفروع الثلاثة وخاصة فريق أكابر كرة القدم.
التوافق أو الرحيل
الخروج من الأزمة المزمنة التي تمر بها الشبيبة يتطلب حلا وحيدا وهو عودة الوئام والوفاق بين رئيس الجمعية حافظ العلاني ورئيس الفرع عادل السبوعي فهل هذا ممكن والموسم اشرف على النهاية في جميع الفروع؟ أكيد هذا ممكن اذا عمل كل طرف من جهته على طي صفحة الماضي وتركا كل المشاكل جانبا ووضعا مصلحة الشبيبة فوق كل الاعتبارات الأخرى فالعلاقات الخاصة والأحزاب واي تاثيرات جانبية أخرى لا بد ان تنتفي امام مصلحة الشبيبة ولا بد ان يتدخل العقلاء من الجانبين بالحسنى بين الرجلين لتقريب وجهات النظر من اجل وضع الشبيبة على السكة الصحيحة وإتمام المدة النيابية للهيئة المديرة في ظروف أفضل وأجواء أحسن بعد معالجة كل الملفات والمشاكل المادية العالقة في اطار من التفاهم والانسجام والتوافق مع توفر عامل الثقة والمصداقية تجنبا للمشاكل الداخلية الكبيرة التي عاشها الفريق منذ بداية الموسم مع ضرورة الاسراع بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لترميم الهيئة بتعويض الاعضاء المنسحبين وتنقيح بعض القوانين التي تتطلب التعديل والمراجعة.. اما اذا تواصلت القطيعة فلا بد من إستقالة هذه الهيئة لان المواصلة في ظل هذه الظروف والصعوبات والعراقيل مستحيلة لتحل محلها لجنة تصريف أعمال وتتكفل هذه الهيئة التسييرية بمواصلة الإشراف على حظوظ الجمعية في باقي مشوار بطولة هذا الموسم مع تحديد موعد لعقد جلسة عامة إنتخابية استثنائية يقع خلالها انتخاب هيئة جديدة للفترة النيابية المقبلة.
كل المؤشرات تؤكد ان الشبيبة مقدمة على مشاكل كبيرة على مستقبل الفريق الذي قد يدخل في منعرج خطير عواقبه مجهولة في ظل الازمة المالية الخانقة والظروف التسييرية الصعبة بحكم الاستقالات والانقسامات الموجودة وهروب بعض الأعضاء واكتفاء البعض الآخر بالفرجة وحتى الذين ينشطون ورفضوا الإنسحاب حتى لا تسقط الهيئة المديرة فإن التواصل بينهم ظل مفقودا والثقة تكاد تكون منعدمة مما جعل سفينة الاغالبة بلا ربان والفريق يحلق في سماء البطولة بجناح واحد وهم اللاعبون والجهاز الفني في غياب الإدارة ولو توفر المسير الكفء والمسؤول الناجح هذا الموسم لحققت الشبيبة نتائج متميزة على مستوى الفروع الثلاثة وخاصة فريق أكابر كرة القدم.
التوافق أو الرحيل
الخروج من الأزمة المزمنة التي تمر بها الشبيبة يتطلب حلا وحيدا وهو عودة الوئام والوفاق بين رئيس الجمعية حافظ العلاني ورئيس الفرع عادل السبوعي فهل هذا ممكن والموسم اشرف على النهاية في جميع الفروع؟ أكيد هذا ممكن اذا عمل كل طرف من جهته على طي صفحة الماضي وتركا كل المشاكل جانبا ووضعا مصلحة الشبيبة فوق كل الاعتبارات الأخرى فالعلاقات الخاصة والأحزاب واي تاثيرات جانبية أخرى لا بد ان تنتفي امام مصلحة الشبيبة ولا بد ان يتدخل العقلاء من الجانبين بالحسنى بين الرجلين لتقريب وجهات النظر من اجل وضع الشبيبة على السكة الصحيحة وإتمام المدة النيابية للهيئة المديرة في ظروف أفضل وأجواء أحسن بعد معالجة كل الملفات والمشاكل المادية العالقة في اطار من التفاهم والانسجام والتوافق مع توفر عامل الثقة والمصداقية تجنبا للمشاكل الداخلية الكبيرة التي عاشها الفريق منذ بداية الموسم مع ضرورة الاسراع بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لترميم الهيئة بتعويض الاعضاء المنسحبين وتنقيح بعض القوانين التي تتطلب التعديل والمراجعة.. اما اذا تواصلت القطيعة فلا بد من إستقالة هذه الهيئة لان المواصلة في ظل هذه الظروف والصعوبات والعراقيل مستحيلة لتحل محلها لجنة تصريف أعمال وتتكفل هذه الهيئة التسييرية بمواصلة الإشراف على حظوظ الجمعية في باقي مشوار بطولة هذا الموسم مع تحديد موعد لعقد جلسة عامة إنتخابية استثنائية يقع خلالها انتخاب هيئة جديدة للفترة النيابية المقبلة.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018