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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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إما صرف المستحقات أو التمرد .. أي حــل لأزمـــة الشبيبــــة ؟
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كرة القدم
إما صرف المستحقات أو التمرد .. أي حــل لأزمـــة الشبيبــــة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

كل المؤشرات تؤكد ان الشبيبة مقدمة على مشاكل كبيرة  على مستقبل الفريق الذي قد يدخل في منعرج خطير عواقبه مجهولة في ظل الازمة المالية الخانقة والظروف التسييرية الصعبة بحكم الاستقالات والانقسامات الموجودة وهروب بعض الأعضاء واكتفاء البعض الآخر بالفرجة وحتى الذين ينشطون ورفضوا الإنسحاب حتى لا تسقط الهيئة المديرة فإن التواصل بينهم ظل مفقودا والثقة تكاد تكون منعدمة مما جعل سفينة الاغالبة بلا ربان والفريق يحلق في سماء البطولة بجناح واحد وهم اللاعبون والجهاز الفني في غياب الإدارة ولو توفر المسير الكفء والمسؤول الناجح هذا الموسم لحققت الشبيبة نتائج متميزة على مستوى الفروع الثلاثة وخاصة فريق أكابر كرة القدم.
التوافق أو الرحيل
الخروج من الأزمة المزمنة التي تمر بها الشبيبة يتطلب حلا وحيدا وهو عودة الوئام والوفاق بين رئيس الجمعية حافظ العلاني ورئيس الفرع عادل السبوعي فهل هذا ممكن والموسم اشرف على النهاية في جميع الفروع؟ أكيد هذا ممكن اذا عمل كل طرف من جهته على طي صفحة الماضي وتركا كل المشاكل جانبا ووضعا مصلحة الشبيبة فوق كل الاعتبارات الأخرى فالعلاقات الخاصة والأحزاب واي تاثيرات جانبية أخرى لا بد ان تنتفي امام مصلحة الشبيبة ولا بد ان يتدخل العقلاء من الجانبين بالحسنى بين الرجلين لتقريب وجهات النظر من اجل وضع الشبيبة على السكة الصحيحة وإتمام المدة النيابية للهيئة المديرة في ظروف أفضل وأجواء أحسن بعد معالجة كل الملفات والمشاكل المادية العالقة في اطار من التفاهم والانسجام والتوافق مع توفر عامل الثقة والمصداقية تجنبا للمشاكل الداخلية الكبيرة التي عاشها الفريق منذ بداية الموسم مع ضرورة الاسراع بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لترميم الهيئة بتعويض الاعضاء المنسحبين وتنقيح بعض القوانين التي تتطلب التعديل والمراجعة.. اما اذا تواصلت القطيعة فلا بد من إستقالة هذه الهيئة لان المواصلة في ظل هذه الظروف والصعوبات والعراقيل مستحيلة لتحل محلها لجنة تصريف أعمال وتتكفل هذه الهيئة التسييرية بمواصلة الإشراف على حظوظ الجمعية في باقي مشوار بطولة هذا الموسم مع تحديد موعد لعقد جلسة عامة إنتخابية استثنائية يقع خلالها انتخاب هيئة جديدة للفترة النيابية المقبلة.

رضا العلويني
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كرة القدم
إما صرف المستحقات أو التمرد .. أي حــل لأزمـــة الشبيبــــة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

كل المؤشرات تؤكد ان الشبيبة مقدمة على مشاكل كبيرة  على مستقبل الفريق الذي قد يدخل في منعرج خطير عواقبه مجهولة في ظل الازمة المالية الخانقة والظروف التسييرية الصعبة بحكم الاستقالات والانقسامات الموجودة وهروب بعض الأعضاء واكتفاء البعض الآخر بالفرجة وحتى الذين ينشطون ورفضوا الإنسحاب حتى لا تسقط الهيئة المديرة فإن التواصل بينهم ظل مفقودا والثقة تكاد تكون منعدمة مما جعل سفينة الاغالبة بلا ربان والفريق يحلق في سماء البطولة بجناح واحد وهم اللاعبون والجهاز الفني في غياب الإدارة ولو توفر المسير الكفء والمسؤول الناجح هذا الموسم لحققت الشبيبة نتائج متميزة على مستوى الفروع الثلاثة وخاصة فريق أكابر كرة القدم.
التوافق أو الرحيل
الخروج من الأزمة المزمنة التي تمر بها الشبيبة يتطلب حلا وحيدا وهو عودة الوئام والوفاق بين رئيس الجمعية حافظ العلاني ورئيس الفرع عادل السبوعي فهل هذا ممكن والموسم اشرف على النهاية في جميع الفروع؟ أكيد هذا ممكن اذا عمل كل طرف من جهته على طي صفحة الماضي وتركا كل المشاكل جانبا ووضعا مصلحة الشبيبة فوق كل الاعتبارات الأخرى فالعلاقات الخاصة والأحزاب واي تاثيرات جانبية أخرى لا بد ان تنتفي امام مصلحة الشبيبة ولا بد ان يتدخل العقلاء من الجانبين بالحسنى بين الرجلين لتقريب وجهات النظر من اجل وضع الشبيبة على السكة الصحيحة وإتمام المدة النيابية للهيئة المديرة في ظروف أفضل وأجواء أحسن بعد معالجة كل الملفات والمشاكل المادية العالقة في اطار من التفاهم والانسجام والتوافق مع توفر عامل الثقة والمصداقية تجنبا للمشاكل الداخلية الكبيرة التي عاشها الفريق منذ بداية الموسم مع ضرورة الاسراع بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لترميم الهيئة بتعويض الاعضاء المنسحبين وتنقيح بعض القوانين التي تتطلب التعديل والمراجعة.. اما اذا تواصلت القطيعة فلا بد من إستقالة هذه الهيئة لان المواصلة في ظل هذه الظروف والصعوبات والعراقيل مستحيلة لتحل محلها لجنة تصريف أعمال وتتكفل هذه الهيئة التسييرية بمواصلة الإشراف على حظوظ الجمعية في باقي مشوار بطولة هذا الموسم مع تحديد موعد لعقد جلسة عامة إنتخابية استثنائية يقع خلالها انتخاب هيئة جديدة للفترة النيابية المقبلة.

رضا العلويني
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