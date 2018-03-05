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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. الحرزي والراقوبي يرغبان في فسخ عقديهما وسعي لتسوية وضعية «إيدو»
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. الحرزي والراقوبي يرغبان في فسخ عقديهما وسعي لتسوية وضعية «إيدو»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

يستأنف اليوم النادي الصفاقسي التمارين استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم السبت القادم بمستقبل قابس وهي مباراة هامة وهذا ما أكده المدرب غازي الغرايري الذي سيجتمع باللاعبين قبل حصة اليوم وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيجمع اللاعبين بأحد النزل ليتابعوا عبر الفيدي و شريط مباراة الخميس الماضي التي جمعت النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي وحصر اسباب الهزيمة واعادة النظر في الدور الذي لعبه كل لاعب مع حصر الهفوات المرتكبة ومحاولة اصلاحها خلال حصص هذا الاسبوع وبالتالي العمل على وضع اللاعب المناسب في المكان المناسب.
وكيل أعمال الحرزي والراقوبي غاضب
لحد الان لم يمنح غازي الغرايري اللاعبين القادمين من شبيبة القيروان ايمن الحرزي ومحمد علي الراقوبي الفرصة لفرض وجودهما في التشكيلة الاساسية ومن هنا يتساءل الاحباء عن اسباب عدم التعويل على ايمن الحرزي الذي لا يتجاوز عمره 21 سنة وهو يشغل خطة لاعب رواق هجومي والكل يتذكر صولات وجولات هذا اللاعب في الموسم الماضي مع شبيبة القيروان وسجل رغم الظروف الصعبة 8 اهداف ونفس الشيء حصل لمحمد علي الراقوبي الذي لا يختلف اثنان على انه لاعب من الطراز الرفيع وبامكانه توفير الاضافة في خطة لاعب وسط هجومي (يبلغ من العمر 21 سنة).
وضع هذين اللاعبين في النادي الصفاقسي اقلق وكيل اعمالهما الذي اكد لنا انه سيطالب بفسخ عقديهما ان تواصل الامر على ما هو عليه معتبرا ما حصل للاعبين ظلما صارخا في حقيهما .
فريق النخبة يترشح للربع النهائي
ترشح فريق النخبة للدور ربع النهائي لكاس تونس بصعوبة على حساب جمعية جربة خلال لقاء امس الذي احتضنه ملعب 2 مارس بصفاقس وانتهى بفوز «السي اس اس» بنتيجة 1-0 بامضاء اللاعب مالك الشريف ...النادي الصفاقسي كان معززا بعديد اللاعبين يتدربون مع الاكابر نذكر منهم ايمن دحمان وهاني عمامو وحسام دقدوق واشرف العيادي كما شرك مدرب الفريق معز التريكي اللاعبين الاجنبيين جرمان وكريس اما اللاعب نورالزمان الزموري العائد من اصابة فقد تم وضعه على بنك البدلاء والملفت للانتباه هو وجود مدرب الاكابر غازي الغرايري الذي تابع المباراة من فوق المدارج وتابع تحركات مجموعة من اللاعبين الشبان.
تسوية وضعية «إيدو»
بعد الزوبعة التي احدثها وكيل اعمال اللاعب النيجيري كينغسلي ايدو الذي طالب بمستحقاته ومستحقات الفريق الام لايدو مؤكدا ان الترجي التونسي دخل على الخط تغيرت المعطيات في اليومين الاخيرين حيث اكد وكيل أعمال اللاعب المذكور انه تلقى وعدا صريحا من رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي وعده بتسوية الاوضاع المادية لهذا اللاعب خلال الايام القادمة اي بعد تجاوز الازمة المالية التي يتخبط فيها النادي.

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. الحرزي والراقوبي يرغبان في فسخ عقديهما وسعي لتسوية وضعية «إيدو»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

يستأنف اليوم النادي الصفاقسي التمارين استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم السبت القادم بمستقبل قابس وهي مباراة هامة وهذا ما أكده المدرب غازي الغرايري الذي سيجتمع باللاعبين قبل حصة اليوم وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيجمع اللاعبين بأحد النزل ليتابعوا عبر الفيدي و شريط مباراة الخميس الماضي التي جمعت النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي وحصر اسباب الهزيمة واعادة النظر في الدور الذي لعبه كل لاعب مع حصر الهفوات المرتكبة ومحاولة اصلاحها خلال حصص هذا الاسبوع وبالتالي العمل على وضع اللاعب المناسب في المكان المناسب.
وكيل أعمال الحرزي والراقوبي غاضب
لحد الان لم يمنح غازي الغرايري اللاعبين القادمين من شبيبة القيروان ايمن الحرزي ومحمد علي الراقوبي الفرصة لفرض وجودهما في التشكيلة الاساسية ومن هنا يتساءل الاحباء عن اسباب عدم التعويل على ايمن الحرزي الذي لا يتجاوز عمره 21 سنة وهو يشغل خطة لاعب رواق هجومي والكل يتذكر صولات وجولات هذا اللاعب في الموسم الماضي مع شبيبة القيروان وسجل رغم الظروف الصعبة 8 اهداف ونفس الشيء حصل لمحمد علي الراقوبي الذي لا يختلف اثنان على انه لاعب من الطراز الرفيع وبامكانه توفير الاضافة في خطة لاعب وسط هجومي (يبلغ من العمر 21 سنة).
وضع هذين اللاعبين في النادي الصفاقسي اقلق وكيل اعمالهما الذي اكد لنا انه سيطالب بفسخ عقديهما ان تواصل الامر على ما هو عليه معتبرا ما حصل للاعبين ظلما صارخا في حقيهما .
فريق النخبة يترشح للربع النهائي
ترشح فريق النخبة للدور ربع النهائي لكاس تونس بصعوبة على حساب جمعية جربة خلال لقاء امس الذي احتضنه ملعب 2 مارس بصفاقس وانتهى بفوز «السي اس اس» بنتيجة 1-0 بامضاء اللاعب مالك الشريف ...النادي الصفاقسي كان معززا بعديد اللاعبين يتدربون مع الاكابر نذكر منهم ايمن دحمان وهاني عمامو وحسام دقدوق واشرف العيادي كما شرك مدرب الفريق معز التريكي اللاعبين الاجنبيين جرمان وكريس اما اللاعب نورالزمان الزموري العائد من اصابة فقد تم وضعه على بنك البدلاء والملفت للانتباه هو وجود مدرب الاكابر غازي الغرايري الذي تابع المباراة من فوق المدارج وتابع تحركات مجموعة من اللاعبين الشبان.
تسوية وضعية «إيدو»
بعد الزوبعة التي احدثها وكيل اعمال اللاعب النيجيري كينغسلي ايدو الذي طالب بمستحقاته ومستحقات الفريق الام لايدو مؤكدا ان الترجي التونسي دخل على الخط تغيرت المعطيات في اليومين الاخيرين حيث اكد وكيل أعمال اللاعب المذكور انه تلقى وعدا صريحا من رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي وعده بتسوية الاوضاع المادية لهذا اللاعب خلال الايام القادمة اي بعد تجاوز الازمة المالية التي يتخبط فيها النادي.

نورالدين البكوش
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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