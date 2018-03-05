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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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بعد خماخم والبلّي .. رزق الله وبن حسانة يدعمان ملف النجم
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كرة القدم
بعد خماخم والبلّي .. رزق الله وبن حسانة يدعمان ملف النجم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

في كل مرة يصدر فيها النجم الساحلي بلاغا للرد على بيان الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص ملف تفكيك منظومة الفساد يتأكد للجميع اصرار ادارة فريق جوهرة الساحل على كشف وفضح ألاعيب هذه المنظومة. ففي آخر بلاغ أصدرته هيئة رضا شرف الدين اتهمت من خلاله صراحة الجامعة بمحاولة التأثير على القضاء والتدخل في شؤونه مع التعهد بالمضي قدما بهذا الملف على جميع الواجهات وطنيا ودوليا.
«هدية» رزق الله للنجم
في خضم مساعيها الرامية الى تدعيم ملف الشكاية التي سيتم تقديمها الى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطعت اللجنة القانونية فfي النجم الساحلي شوطا شاسعا في جمع الشواهد والاثباتات والشهادات التي تؤكد تورط منظومة الفساد. وإلى جانب الدعم الذي وجدته من عدة أطراف عبرت عن رغبتها في دعم هذا الملف جاءت الأحداث التي شهدتها مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي لتكشف عن مسارعة حكم هذا اللقاء رزق الله بتطبيق القانون عند رمي المقذوفات وتبادل الشعارات الهابطة بين جماهير الفريقين في حين لم يفكر حكم كلاسيكو 15 فيفري الماضي بملعب رادس بين الترجي والنجم كريم الخميري في ايقاف هذه المباراة رغم كل ما حصل من اعتداءات وتبادل للعنف بين الجمهور الحاضر والامن والدخان الكثيف المتصاعد الذي حجب الرؤية وتوقف اللعب لمدة أطول بكثير من توقف اللعب في ملعب مصطفى بن جنات .
الحكم الخميري يكون بذلك قد تجاهل القانون وهو ما أثبتته الصور التلفزية للقناة الوطنية الاولى وقناة «الكاس» القطرية لينقذ الترجي. في المقابل جاء لقاء الاتحاد المنستير والترجي وتطبيق الحكم للقانون بمثابة «الهدية» والحجة الاضافية التي سيدعم بها النجم الساحلي ملفه الخاص بمقاضاة منظومة الفساد وهو ايضا دليل ادانة اضافي تلقفته اللجنة القانونية لفريق جوهرة الساحل.
التحاق بن حسّانة بالمدعمين
في تصريح مطول خص به موقع «آخر خبر» أول أمس أكد الحكم الدولي المعتزل محمد بن حسانة عن حيازته لملف يوثق جانبا هاما من التجاوزات التحكيمية والتدخلات في شؤون الحكام خلال مشواره التحكيمي وهي تجاوزات كانت سببا مباشرا في اعتزاله التحكيم. بن حسانة أبدى استعداده لتوفير المعطيات الزمة والأدلة القاطعة والشهادات الدامغة ووضعها على ذمة الجهات القضائية اذ دعت الحاجة الى ذلك.
بن حسانة أبدى ايضا استعداده للدخول على خط الشكاية التي تقدم بها النجم الساحلي مؤخرا من أجل دعم ملفه ليقينه من ان هذه المنظومة فاسدة ولابد من مساندة الجهود لا لفضحها امام الرأي العام فقط بل لاجتثاثها وتخليص كرة القدم من شرورها.

باللطيفة
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كرة القدم
بعد خماخم والبلّي .. رزق الله وبن حسانة يدعمان ملف النجم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

في كل مرة يصدر فيها النجم الساحلي بلاغا للرد على بيان الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص ملف تفكيك منظومة الفساد يتأكد للجميع اصرار ادارة فريق جوهرة الساحل على كشف وفضح ألاعيب هذه المنظومة. ففي آخر بلاغ أصدرته هيئة رضا شرف الدين اتهمت من خلاله صراحة الجامعة بمحاولة التأثير على القضاء والتدخل في شؤونه مع التعهد بالمضي قدما بهذا الملف على جميع الواجهات وطنيا ودوليا.
«هدية» رزق الله للنجم
في خضم مساعيها الرامية الى تدعيم ملف الشكاية التي سيتم تقديمها الى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطعت اللجنة القانونية فfي النجم الساحلي شوطا شاسعا في جمع الشواهد والاثباتات والشهادات التي تؤكد تورط منظومة الفساد. وإلى جانب الدعم الذي وجدته من عدة أطراف عبرت عن رغبتها في دعم هذا الملف جاءت الأحداث التي شهدتها مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي لتكشف عن مسارعة حكم هذا اللقاء رزق الله بتطبيق القانون عند رمي المقذوفات وتبادل الشعارات الهابطة بين جماهير الفريقين في حين لم يفكر حكم كلاسيكو 15 فيفري الماضي بملعب رادس بين الترجي والنجم كريم الخميري في ايقاف هذه المباراة رغم كل ما حصل من اعتداءات وتبادل للعنف بين الجمهور الحاضر والامن والدخان الكثيف المتصاعد الذي حجب الرؤية وتوقف اللعب لمدة أطول بكثير من توقف اللعب في ملعب مصطفى بن جنات .
الحكم الخميري يكون بذلك قد تجاهل القانون وهو ما أثبتته الصور التلفزية للقناة الوطنية الاولى وقناة «الكاس» القطرية لينقذ الترجي. في المقابل جاء لقاء الاتحاد المنستير والترجي وتطبيق الحكم للقانون بمثابة «الهدية» والحجة الاضافية التي سيدعم بها النجم الساحلي ملفه الخاص بمقاضاة منظومة الفساد وهو ايضا دليل ادانة اضافي تلقفته اللجنة القانونية لفريق جوهرة الساحل.
التحاق بن حسّانة بالمدعمين
في تصريح مطول خص به موقع «آخر خبر» أول أمس أكد الحكم الدولي المعتزل محمد بن حسانة عن حيازته لملف يوثق جانبا هاما من التجاوزات التحكيمية والتدخلات في شؤون الحكام خلال مشواره التحكيمي وهي تجاوزات كانت سببا مباشرا في اعتزاله التحكيم. بن حسانة أبدى استعداده لتوفير المعطيات الزمة والأدلة القاطعة والشهادات الدامغة ووضعها على ذمة الجهات القضائية اذ دعت الحاجة الى ذلك.
بن حسانة أبدى ايضا استعداده للدخول على خط الشكاية التي تقدم بها النجم الساحلي مؤخرا من أجل دعم ملفه ليقينه من ان هذه المنظومة فاسدة ولابد من مساندة الجهود لا لفضحها امام الرأي العام فقط بل لاجتثاثها وتخليص كرة القدم من شرورها.

باللطيفة
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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