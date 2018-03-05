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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحشد الجمهور وبن عمر باق في أهلي جدة
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحشد الجمهور وبن عمر باق في أهلي جدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

العهد هلم نجدّده... هكذا يردد أنصار فريق جوهرة الساحل عندما يتحولون مساء غد إلى الملعب الأولمبي بسوسة لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية الذي سيلاقي بلاتو يونايتد النيجيري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني الذي سيشكل فاتحة لسجل متجدد مع المواعيد القارية لزملاء عمار الجمل الذين يحملون في رصيدهم رقما تونسيا وإفريقيا مضمونه عدم الغياب عن المسابقات الإفريقية بأنواعها الثلاث منذ عشرات السنين.
التعبئة الجماهيرية
مع اقتراب موعد مباراة الغد تحوّلت مختلف مواقع التواصال الاجتماعي التابعة للنجم الساحلي إلى خلية عمل مفتوحة من أجل تحفيز الجمهور على الحضور بكثافة لمساندة اللاعبين خاصة بعد النداء الذي أطلقه المدرب خير الدين مضوي في ندوته الصحفية لعشية أمس حيث طالب الأحباء والأنصار بضرورة الحضور بكثافة والوقوف إلى جانب اللاعبين في مواجهتهم للمنافس النجيري باعتبار أن بطاقة التأهل للدور القادم (دور المجموعات) عادة ما تقتطع منذ لقاء الذهاب.
على دفعتين
بعد انتظار دام أكثر من اللزوم أمكن لفريق بلاتو يونايتد النجيري الوصول أمس إلى تونس بوفد يضم 25 فردا بين لاعبين وإطار فني في حين أن بقية أعضاء الوفد وعددهم 7 أفراد بين مرافقين وإداريين ينتظر وصولهم عشية اليوم.
بلاتو يونايتد في سطور
لأنه لا مجال للمقارنة بين نادي انيمبا ومنافس الغد بلاتو يونايتد فإن المدرب مضوي طالب لاعبيه باحترام هذا المنافس المغمور إفريقيا.
بلاتو يونايتد تأسس سنة 1975 في مدينة «جوش» التي تبعد عن العاصمة الإدارية أبوجا 300 كلم ومع ذلك فهو يحمل في رصيده كأس نيجيريا سنة 1999 ولقب البطولة سنة 2015 وتعد هذه المشاركة هي الأولى في رصيده.
تنافس
ذكر موقع «في القوول» المصري أن هناك تنافسا شديدا بين إدارتي النجم الساحلي ونظيرتها في الزمالك المصري من أجل استقدام الهداف البوركيني لنادي «مصر المقاصة» تراوري البالغ من العمر 21 سنة والذي نجح في تسجيل 4 أهداف منذ انطلاق الموسم الحالي مع الإشارة إلى أن عقد هذا اللاعب يمتد حتى موفى جوان 2020 وهو ما سيدفع النجم الساحلي إلى مفاوضة فريقه المصري إن كانت هناك رغبة في انتدابه خلال الميركاتو الصيفي.
تجديد إعارة بن عمر
في موضوع اخر كشفت صحيفة «الرياضي» السعودية في عددها الصادر أول أمس أن إدارة نادي أهلي جدة توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع الدولي محمد أمين بن عمر لتجديد عقد إعارته من فريقه النجم الساحلي لموسم آخر. وأكدت نفس الصحيفة أن الاتفاق شفاهي بين الطرفين خاصة بعد موافقة بن عمر على ذلك.
تأكيد المشاركة
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي الأخير أن النجم الساحلي أكد مشاركته في النسخة الجديدة للبطولة العربية للأندية التي ستدور في هذا الدور وفق نظام جديد يعتمد الذهاب والإياب انطلاقا من مطلع شهر أوت القادم وإلى غاية أواخر شهر أفريل 2019 أي على غرار نظام رابطة أبطال إفريقيا.
ما تجدر الإشارة إليه إلى أن النسخة الجديدة لهذه البطولة ستشهد مشاركة 32 فريقا عربيا.
أكاديمية النجم في دورة عالمية
تلقّت أكاديمية النجم الساحلي لكرة القدم دعوة لمشركة فريقها في دورة عالمية ستقام بالعاصمة البلجيكية بروكسال في الفترة المتراوحة ما بين 31 مارس إلى غاية 4 أفريل المقبل هذه الدورة ستشهد حضور 47 فريقا أوروبيا لعل أشهرهم برشلونة الإسباني وجوفنتس وميلانو الإيطاليين وليفربول الانقليزي وليون الفرنسي.

محمد باللطيفة
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحشد الجمهور وبن عمر باق في أهلي جدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

العهد هلم نجدّده... هكذا يردد أنصار فريق جوهرة الساحل عندما يتحولون مساء غد إلى الملعب الأولمبي بسوسة لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية الذي سيلاقي بلاتو يونايتد النيجيري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني الذي سيشكل فاتحة لسجل متجدد مع المواعيد القارية لزملاء عمار الجمل الذين يحملون في رصيدهم رقما تونسيا وإفريقيا مضمونه عدم الغياب عن المسابقات الإفريقية بأنواعها الثلاث منذ عشرات السنين.
التعبئة الجماهيرية
مع اقتراب موعد مباراة الغد تحوّلت مختلف مواقع التواصال الاجتماعي التابعة للنجم الساحلي إلى خلية عمل مفتوحة من أجل تحفيز الجمهور على الحضور بكثافة لمساندة اللاعبين خاصة بعد النداء الذي أطلقه المدرب خير الدين مضوي في ندوته الصحفية لعشية أمس حيث طالب الأحباء والأنصار بضرورة الحضور بكثافة والوقوف إلى جانب اللاعبين في مواجهتهم للمنافس النجيري باعتبار أن بطاقة التأهل للدور القادم (دور المجموعات) عادة ما تقتطع منذ لقاء الذهاب.
على دفعتين
بعد انتظار دام أكثر من اللزوم أمكن لفريق بلاتو يونايتد النجيري الوصول أمس إلى تونس بوفد يضم 25 فردا بين لاعبين وإطار فني في حين أن بقية أعضاء الوفد وعددهم 7 أفراد بين مرافقين وإداريين ينتظر وصولهم عشية اليوم.
بلاتو يونايتد في سطور
لأنه لا مجال للمقارنة بين نادي انيمبا ومنافس الغد بلاتو يونايتد فإن المدرب مضوي طالب لاعبيه باحترام هذا المنافس المغمور إفريقيا.
بلاتو يونايتد تأسس سنة 1975 في مدينة «جوش» التي تبعد عن العاصمة الإدارية أبوجا 300 كلم ومع ذلك فهو يحمل في رصيده كأس نيجيريا سنة 1999 ولقب البطولة سنة 2015 وتعد هذه المشاركة هي الأولى في رصيده.
تنافس
ذكر موقع «في القوول» المصري أن هناك تنافسا شديدا بين إدارتي النجم الساحلي ونظيرتها في الزمالك المصري من أجل استقدام الهداف البوركيني لنادي «مصر المقاصة» تراوري البالغ من العمر 21 سنة والذي نجح في تسجيل 4 أهداف منذ انطلاق الموسم الحالي مع الإشارة إلى أن عقد هذا اللاعب يمتد حتى موفى جوان 2020 وهو ما سيدفع النجم الساحلي إلى مفاوضة فريقه المصري إن كانت هناك رغبة في انتدابه خلال الميركاتو الصيفي.
تجديد إعارة بن عمر
في موضوع اخر كشفت صحيفة «الرياضي» السعودية في عددها الصادر أول أمس أن إدارة نادي أهلي جدة توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع الدولي محمد أمين بن عمر لتجديد عقد إعارته من فريقه النجم الساحلي لموسم آخر. وأكدت نفس الصحيفة أن الاتفاق شفاهي بين الطرفين خاصة بعد موافقة بن عمر على ذلك.
تأكيد المشاركة
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي الأخير أن النجم الساحلي أكد مشاركته في النسخة الجديدة للبطولة العربية للأندية التي ستدور في هذا الدور وفق نظام جديد يعتمد الذهاب والإياب انطلاقا من مطلع شهر أوت القادم وإلى غاية أواخر شهر أفريل 2019 أي على غرار نظام رابطة أبطال إفريقيا.
ما تجدر الإشارة إليه إلى أن النسخة الجديدة لهذه البطولة ستشهد مشاركة 32 فريقا عربيا.
أكاديمية النجم في دورة عالمية
تلقّت أكاديمية النجم الساحلي لكرة القدم دعوة لمشركة فريقها في دورة عالمية ستقام بالعاصمة البلجيكية بروكسال في الفترة المتراوحة ما بين 31 مارس إلى غاية 4 أفريل المقبل هذه الدورة ستشهد حضور 47 فريقا أوروبيا لعل أشهرهم برشلونة الإسباني وجوفنتس وميلانو الإيطاليين وليفربول الانقليزي وليون الفرنسي.

محمد باللطيفة
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