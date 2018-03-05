اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر

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اعتقلت الشرطة الأرجنتينية ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ماتياس دخل في مشادة عنيفة مع سائق السيارة التي اصطدم بها، قبل أن يشهر سلاحا ناريا في وجهه.
وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة اعتقلت ماتياس، (35 عاما) الشقيق الأكبر لميسي، في منتجع فيا جيسيل، الواقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرة إلى أن هذا هو الاعتقال الثاني خلال 3 أشهر فقط.
وقال المشتكي خافيير ريفيرا (24 عاما) إنه أصيب بالهلع بعدما واجهه شقيق ميسي بالسلاح، مضيفا "أضر بسيارتي بشكل متعمد ثم هرب إلى وجهة مجهولة.. وألقت عليه الشرطة القبض فيما بعد".
وفي ديسمبر 2017، اضطر ماتياس ميسي إلى دفع كفالة بقيمة 100 ألف يورو لاستعادة حريته بعد أن كان قيد الإقامة الجبرية لحيازته سلاحا غير مرخص.
وكان ميسي الكبير قيد الإقامة الجبرية بمنزله في روزاريو منذ 30 نوفمبر بعد اعتقاله وفي حوزته مسدسا بدون ترخيص.
اعتقلت الشرطة الأرجنتينية ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ماتياس دخل في مشادة عنيفة مع سائق السيارة التي اصطدم بها، قبل أن يشهر سلاحا ناريا في وجهه.
وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة اعتقلت ماتياس، (35 عاما) الشقيق الأكبر لميسي، في منتجع فيا جيسيل، الواقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرة إلى أن هذا هو الاعتقال الثاني خلال 3 أشهر فقط.
وقال المشتكي خافيير ريفيرا (24 عاما) إنه أصيب بالهلع بعدما واجهه شقيق ميسي بالسلاح، مضيفا "أضر بسيارتي بشكل متعمد ثم هرب إلى وجهة مجهولة.. وألقت عليه الشرطة القبض فيما بعد".
وفي ديسمبر 2017، اضطر ماتياس ميسي إلى دفع كفالة بقيمة 100 ألف يورو لاستعادة حريته بعد أن كان قيد الإقامة الجبرية لحيازته سلاحا غير مرخص.
وكان ميسي الكبير قيد الإقامة الجبرية بمنزله في روزاريو منذ 30 نوفمبر بعد اعتقاله وفي حوزته مسدسا بدون ترخيص.
-
09:24بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018
-
09:06تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018
-
08:54الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018
-
08:44اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018
-
08:34تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018
-
08:25أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
08:10تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني
05 مارس 2018
-
23:22وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتيا
04 مارس 2018
-
22:42حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار (فيديو)
04 مارس 2018
-
22:13الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد يقرر الدخول في اضرابات قطاعية
04 مارس 2018
-
22:07السجن للإعلامي المصري خيري رمضان
04 مارس 2018
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018