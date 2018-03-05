أخبار النادي الافريقي.. بن عمار يعتذر عن خلافة الزاهي.. و21 لاعبا في رحلة المغرب

يطير اليوم النادي الإفريقي إلى المغرب أين سيخوض مباراة ذهاب الدور السادس عشر لكأس الاتحاد الإفريقي «كاف» أمام مضيفه نادي نهضة بركان.

نادي باب الجديد سيتحول اليوم على متن طائرة خاصة وبوفد يضم 21 لاعبا هم عاطف الدخيلي - سيف الشرفي - غيث اليفرني - سامي الهمامي - حمزة العقربي - نيكولاس أوبوكو - فخر الدين الجزيري - بلال العيفة - علي العابدي - سيف تقا - وسام يحيى -مهدي الوذرفي - أحمد خليل - غازي العيادي - التيجاني بلعيد - بلال الخفيفي - خليل عون الله - زهير الذوادي - ياسين الشماخي - صابر خليفة ووجدي الساحلي.

رئاسة الوفد ستعود إلى رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية فيما سيتحول مع الفريق مجموعة من المسؤولين على غرار نائب الرئيس مهدي الغربي.

رباعي خارج الحسابات

ولئن تم الاستغناء عن الشاب فراس الماجري لأسباب فنية فإن بلخيثر لا يزال غير جاهز بدنيّا كما أنّه غير مؤهل قانونيا للمشاركة تماما كما هو الشأن بالنسبة لأغوسي وكشك.كشك وأغوسي وبلخيثر سيكونون تحت تصرف الإطار الفني بداية من الدور السادس عشر الثاني وذلك في صورة تجاوز عقبة نهضة بركان.

خليفة وتقا والشرفي

استأنف صابر خليفة وسيف تقا التمارين بصفة عادية مع زملائهم وهو ما يفسر توجيه الدعوة إليهما للمشاركة في تنقل المغرب. خليفة الذي غادر لقاء ترجي جرجيس قبل نهاية الفترة الأولى اشتكى من بعض الأوجاع على مستوى الظهر غير أن الفحوصات أثبتت تعافيه من الإصابة كما أن مشاركته في التمارين لم تتسبب له في أية آلام ما يعني أنه سيكون على أهبة الاستعداد لمباراة الغد.

أما سيف تقا فلا تزال مشاركته محل أخذ ورد خصوصا أنّ الإصابة التي يعاني منها لا تزال تسبب له بعض الأوجاع والأكيد أن حصة اليوم المسائية في المغرب ستحسم مصير مشاركتها من عدمها.

من جهة أخرى تمّ توجيه الدعوة للحارس سيف الدين الشرفي للمشاركة في رحلة المغرب لكنه لن يكون ضمن ورقة اللقاء باعتبار أنه لم يتجاوز كليا مخلفات الإصابة التي عاد من تربص المنتخب.

أونداما والعودة

لا يزال ملف المهاجم فابريس أونداما معلّقا حيث لم تتّفق الهيئة التسييرية مع محاميه الذي يرغب في تتبّع الملف قضائيا لدى «الفيفا» خصوصا أنّ القيمة المالية التي يتضمنها عقد المهاجم الكونغولي تبدو مغرية في صورة كسب القضيّة (1.6 مليون دولار).

وبحسب مصدر من الهيئة التسييرية فإن أونداما يرغب في العودة وهو ما يؤكده للمسؤولين الذين يتفاوضون معه غير محاميه يقف حجرة عثرة أمام الاتفاق معه. رحلة المغرب يفترض أن تكون فرصة للقاء اللاعب والاتفاق معه على موعد للعودة وطيّ صفحة الخلاف.

بن عمار يعتذر

غادر لطفي الزاهي الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم أمس الأول وهو يجرّ أذيال الخيبة والفشل الذي لازمه في كل محطات التي بحث فيها عن فرض وصايته على القانون الأساسي للأحمر والأبيض.الزاهي وبسبب عناده وفلسفته العقيمة لم ينجح في تحصيل ثقة الأنصار في الجلسة العامة الخارقة للعادة الذين صوّتوا ضد مشروعه .

المنخرطون فرضوا إجراء تعديلات على اللجنة من خلال إضافة أسماء جديدة وقد جاء الاختيار على حمودة بن عمار ليكون على رأس اللجنة عوضا عن الزاهي علما أن بن عمار وعلاوة عن خبرته التسييرية فهو يحمل تكوينا قانونيا باعتبار أنه محام بالأساس. لكن في النهاية اعتذر بن عمّار بكل لطف .ميدئيا تتجه النية نحو تكليف الاساذ زين العابدين الوسلاتي بهذا الشرف رغم أن خليل محجوب و رؤوف بن سمير رشح نفسيهما لهذا المنصب .





محمد عبدلي