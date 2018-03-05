المنتخب.. جَدل كبير حول بن علوان

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في إطار الدّعم المادي الكَبير الذي تُخصّصه الـ»فيفا» للمنتخبات المتأهلة إلى مُونديال روسيا انتعشت خَزينة الجامعة التونسية لكرة القدم بمبلغ ضَخم يُقدّر بحوالي ثلاثة مليارات.
وهو قِسط أوّل على الحِساب في انتظار وُصول «الثّروة» الأكبر من سويسرا والتي تُقدّر بأكثر من 20 مليارا بما أنّ المِنحة المَرصودة لكلّ فارس من فرسان كأس العالم ستكون في حدود 24 مليارا أويَزيد. ويَندرج القسط الأوّل في باب التّحضير لنهائيات روسيا التي سَتواجه أثناءها تونس انقلترا وبلجيكا وبَنما أيّام 18 و23 و28 جوان.
تَحت الرّقابة
تُؤكد المعلومات القادمة من الجامعة أن الـ»فيفا» ستكلّف أحد المُختصين في مُراقبة الحسابات لمتابعة مَسالك انفاق المليارات المَمنوحة لمكتب وديع الجريء وذلك من باب تكريس الشفافيّة (الحقيقيّة طبعا وليست كتلك التي نَتشدّق بها في ساحتنا الكُرويّة). ومن المفروض أن تُخَصَّصَ هذه الاعتمادات لتغطية مصاريف المُعسكرات التي سيقيمها الـ»نّسور» استعدادا لمعركة المونديال الذي برمج من أجله المنتخب أربع مُواجهات ودية مُعتبرة أمام ايران وكوستاريكا والبرتغال وإسبانيا وذلك في 23 و27 مارس و28 ماي و9 جوان وستدور هذه المباريات على التوالي في تونس وفرنسا والبرتغال ورُوسيا.
مِلف التّعزيزات
أصلحَ المنتخب الوطني هَفوة تجنيس «فوسيني كوليبالي» ونَجح في الظّفر بثلاثة تعزيزات خارجيّة واعدة تَتمثّل في متوسّط ميدان «مُونبليي» إلياس السخيري ومُهاجم «تروا» سيف الدين الخاوي وحارس «شاتورو» معز حسّان هذا في انتظار القرار النهائي بخصوص مدافع «ليستر سيتي» يُوهان بن علوان الذي يَعترض البعض على «انتدابه» خاصّة أنّه سَبق له القُدوم إلى تونس لتعزيز صفوف الـ»نّسور» زَمن «بارتران مارشان» قبل أن يَتراجع من تلقاء نفسه. ويبدو أنه يريد استغلال تأهّل المنتخب إلى المونديال ليظفر بمقعد يُعانق بفضله العالمية للمرّة الأولى ورُبّما الأخيرة خاصّة أنّه تَجاوز عَتبة الثلاثين.
في إطار الدّعم المادي الكَبير الذي تُخصّصه الـ»فيفا» للمنتخبات المتأهلة إلى مُونديال روسيا انتعشت خَزينة الجامعة التونسية لكرة القدم بمبلغ ضَخم يُقدّر بحوالي ثلاثة مليارات.
وهو قِسط أوّل على الحِساب في انتظار وُصول «الثّروة» الأكبر من سويسرا والتي تُقدّر بأكثر من 20 مليارا بما أنّ المِنحة المَرصودة لكلّ فارس من فرسان كأس العالم ستكون في حدود 24 مليارا أويَزيد. ويَندرج القسط الأوّل في باب التّحضير لنهائيات روسيا التي سَتواجه أثناءها تونس انقلترا وبلجيكا وبَنما أيّام 18 و23 و28 جوان.
تَحت الرّقابة
تُؤكد المعلومات القادمة من الجامعة أن الـ»فيفا» ستكلّف أحد المُختصين في مُراقبة الحسابات لمتابعة مَسالك انفاق المليارات المَمنوحة لمكتب وديع الجريء وذلك من باب تكريس الشفافيّة (الحقيقيّة طبعا وليست كتلك التي نَتشدّق بها في ساحتنا الكُرويّة). ومن المفروض أن تُخَصَّصَ هذه الاعتمادات لتغطية مصاريف المُعسكرات التي سيقيمها الـ»نّسور» استعدادا لمعركة المونديال الذي برمج من أجله المنتخب أربع مُواجهات ودية مُعتبرة أمام ايران وكوستاريكا والبرتغال وإسبانيا وذلك في 23 و27 مارس و28 ماي و9 جوان وستدور هذه المباريات على التوالي في تونس وفرنسا والبرتغال ورُوسيا.
مِلف التّعزيزات
أصلحَ المنتخب الوطني هَفوة تجنيس «فوسيني كوليبالي» ونَجح في الظّفر بثلاثة تعزيزات خارجيّة واعدة تَتمثّل في متوسّط ميدان «مُونبليي» إلياس السخيري ومُهاجم «تروا» سيف الدين الخاوي وحارس «شاتورو» معز حسّان هذا في انتظار القرار النهائي بخصوص مدافع «ليستر سيتي» يُوهان بن علوان الذي يَعترض البعض على «انتدابه» خاصّة أنّه سَبق له القُدوم إلى تونس لتعزيز صفوف الـ»نّسور» زَمن «بارتران مارشان» قبل أن يَتراجع من تلقاء نفسه. ويبدو أنه يريد استغلال تأهّل المنتخب إلى المونديال ليظفر بمقعد يُعانق بفضله العالمية للمرّة الأولى ورُبّما الأخيرة خاصّة أنّه تَجاوز عَتبة الثلاثين.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-