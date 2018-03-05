دوّنوا على جدرانهم

سهيل بيوض (مخرج وناشط سياسي )

إلى بعض الاطراف الحزبية التي تريد الاستمرارية في المشهد معولة على الخلايا النائمة ...نعلمكم ان الوطنية النائمة قد استيقظت للدفاع عن تونس وشعبها .فانعوا مشروعكم الظلامي فقد ذهب سعيكم شتى.

التعليقات:

محمد بن محمود

على التونسيين ان يتجندوا لمحاربة الفكر الظلامي والتصدي لأعداء الوطن.

صابرين القوبنطيني ( عضو مجلس نواب الشعب)

أحزاب نوابها صوّتوا على القانون الانتخابي ومع ذلك يجهلون محتواه «ورصات» قائمات مبدلة وأخرى طاحت،»ياخي ما يقراوش»

التعليقات:

امينة منصور:

حتى كثر الهم رزاونا فيه ماعادش يضحك