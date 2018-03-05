مواصلة إضراب الأطباء الشبان يثير جدل الفايسبوكيين

أثار تواصل اضراب طلبة الصحة و الاطباء الشبان الكثير من الجدل في صفوف الفيسبوكيين الذين اختلفوا في تقييمه وفي تقديم الحلول الممكنة لتجاوزه ولحسن ادارة الملف الصحي عموما.

ومواصلة الاضراب بعد تعهد وزارة الصحة السبت الماضي بالتواصل مع المحتجين حول مطالبهم اعتبره البعض معطى سلبيا وفي هذا السياق دون احمد اليفرني:» وزارة الصحة قالت انها مستعدة للحوار لانقاذ السنة الجامعية والحفاظ على السير العادي لعمل الهياكل الصحية والتواصل مع كل الاطراف لتعديل الامر الحكومي المتعلق باصلاح منظومة التعليم الطبي لكن المحتجون لهم رأي مخالف ،،، فهل ان الاحتجاج في تونس اصبح عقلية ؟»

في المقابل فعديدة هي التدوينات التي تحمل وزارة الصحة المسؤولية وتنبه الى حدوث الاسوأ لو تواصل التسيير الخاطئ للملف الصحي وفي هذا السياق تساءل استاذ الاعلام محمد شلبي في تدوينة عما يريده وزير- الصحة و تابع :»ما يطلبه الأطباء الشبان أربعة، طلبان تعهدت بهما الوزارة وآخران لا يجادل فيهما عاقل،أمّا العهدان اللذان لم تراعهما الوزارة فهو التزامها بإصدار القانون الأساسي الخاص بالأطباء الداخليين والمقيمين أولا والاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية ثانيا.

وأمّا ما لا يجادل فيه عاقل فهو الحفاظ على الشهادة الوطنيه لدكتور في الطب تكون منفصلة عن شهادة الاختصاص أوّلا والمساواة في الأجور بين الأطباء الداخليين والمقيمين التونسيين وغير التونسيين ثانيا.

فهل يُعقل أن يدرس طالب خمس سنوات زائد سنة سادسة كمقيم ولا يكون له من الشهائد إلاّ الباكالوريا؟ وأليس من العنصرية ومن كره الأجنبي أن تكون أجرة الطبيب الشاب التونسي ثلاثة أضعاف زميله غير التونسي؟ بعد شهر من الأخذ والرد وتنكر وزارة الصحة لعهودها ها أن الأطباء سيضربون إضرابا كاملا وستُشل المستشفيات الجامعية في البلاد ثمّ ستذعن الوزارة. يومئذ تكون البلاد قد خسرت خسائر كبرى حمل فيها المرضى غمّا على غم بسبب حسابات لا يعلمها إلاّ وزير الصحة وفريقه ولا تخدم تونس مطلقا.»

وفي ذات السياق انتقد ياسين الزاير التعامل السياسي مع الملف الصحي حيث دون :»11500 عاطل عن العمل وقع انتدابهم في البستنة بتكلفة سنوية تقارب 135 مليون دينار ، وفي نفس الدولة وبنفس السياسيين الدولة تماطل 1000 طبيب عام و مختص في الصحة العمومية و تكلفة هذه العملية ستكون أقل من 30 مليون دينار «

أما نعيمة العبدلي فقد اعتبرت ان سوء ادارة الملف الصحي لسنوات متراكمة من شأنه الانفجار قريبا بمايمكن ان يؤدي الى عزوف الشباب عن دراسة الطب من جهة ومزيد تردي الخدمات الصحية من ناحية ثانية مالم تطلق صيحة فزع كبرى في المجال الصحي ذو البعد الاجتماعي.