الفرق بين الذكاء والدهاء

كان لي لقاء مع صديق حميم وتحدثنا قليلا عن الذكاء والدهاء السياسي وحملني ذلك النقاش عن تعريف الذكي والدهاء الى كتابة ما يلي:

تعريف الذكاء:

هو القدرة على الاستيعاب والفهم مع تواجد الفطنة وسرعة البديهة وحسن التصرف في المواقف وقوة الاستنتاج والتحليل والتفكير بمنطق والقدرة على الكشف بين العلاقات بين الأشياء والتأقلم بسرعة مع أي بيئة جديدة مع شدة الانتباه وقوة الملاحظة.

تعريف الدهاء والدهي:

الدهي يصل الى أغراضه بالدهاء وهو يحصي دقائق الأمور، الدهي أو الداهية هو من كثرت حيلته وقوة فطنته ولا يفعل حتى يرى فرصة حاضرة ويدير الحيل.

فإنه إذا لم يفطن له وصل مع الغفلة عنه الى فرصته وأخذ عدوه وهو في غرة، وهو مثل النار الكامنة في الرماد واعلم أن الدهاء كل الدهاء مقاربة الناس في عقولهم.

والدهي واسع الحيلة قوي الفطنة سريع البديهة ماجر معتاد أن يغير شخصيته بين فترة وأخرى بمعنى التمثيل والاحتيال. وأيضا من أهم مقومات الدهاء هي القدرة على الاقناع والتخطيط فهو كالممثل البارع يستطيع أن يخدع أي شخص بسهولة.

الفرق بين الذكي والدهي:

لو تعرض أشرار طريق الذكي وأرادوا الاعتداء عليه سيخبرهم بانه غني جدا وسيعطيهم مالا كثيرا ثم يتخلص منهم ولو تعرض الاشرار طريق الدهي ليعتدوا عليه سيقنعهم بأن طريقتهم في الاعتداء فاشلة وسيعطيهم دروسا في كيفية الاعتداء.

لو تقابل ذكي مع دهي ما الذي سيحصل؟

الذكي سيقنع الدهي بأن التمثيل والكذب حرام لا نفع له وسيقتنع الدهي بذلك وحينما يذهب يكتشف الذكي أن قلمه ومحفظته ليست في جيبه بسبب أن صاحب الدهاء مثل على صاحب الذكاء وأقنعه بأنه بكلامه اقتنع.