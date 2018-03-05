الفرق بين الذكاء والدهاء

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كان لي لقاء مع صديق حميم وتحدثنا قليلا عن الذكاء والدهاء السياسي وحملني ذلك النقاش عن تعريف الذكي والدهاء الى كتابة ما يلي:
تعريف الذكاء:
هو القدرة على الاستيعاب والفهم مع تواجد الفطنة وسرعة البديهة وحسن التصرف في المواقف وقوة الاستنتاج والتحليل والتفكير بمنطق والقدرة على الكشف بين العلاقات بين الأشياء والتأقلم بسرعة مع أي بيئة جديدة مع شدة الانتباه وقوة الملاحظة.
تعريف الدهاء والدهي:
الدهي يصل الى أغراضه بالدهاء وهو يحصي دقائق الأمور، الدهي أو الداهية هو من كثرت حيلته وقوة فطنته ولا يفعل حتى يرى فرصة حاضرة ويدير الحيل.
فإنه إذا لم يفطن له وصل مع الغفلة عنه الى فرصته وأخذ عدوه وهو في غرة، وهو مثل النار الكامنة في الرماد واعلم أن الدهاء كل الدهاء مقاربة الناس في عقولهم.
والدهي واسع الحيلة قوي الفطنة سريع البديهة ماجر معتاد أن يغير شخصيته بين فترة وأخرى بمعنى التمثيل والاحتيال. وأيضا من أهم مقومات الدهاء هي القدرة على الاقناع والتخطيط فهو كالممثل البارع يستطيع أن يخدع أي شخص بسهولة.
الفرق بين الذكي والدهي:
لو تعرض أشرار طريق الذكي وأرادوا الاعتداء عليه سيخبرهم بانه غني جدا وسيعطيهم مالا كثيرا ثم يتخلص منهم ولو تعرض الاشرار طريق الدهي ليعتدوا عليه سيقنعهم بأن طريقتهم في الاعتداء فاشلة وسيعطيهم دروسا في كيفية الاعتداء.
لو تقابل ذكي مع دهي ما الذي سيحصل؟
الذكي سيقنع الدهي بأن التمثيل والكذب حرام لا نفع له وسيقتنع الدهي بذلك وحينما يذهب يكتشف الذكي أن قلمه ومحفظته ليست في جيبه بسبب أن صاحب الدهاء مثل على صاحب الذكاء وأقنعه بأنه بكلامه اقتنع.
كان لي لقاء مع صديق حميم وتحدثنا قليلا عن الذكاء والدهاء السياسي وحملني ذلك النقاش عن تعريف الذكي والدهاء الى كتابة ما يلي:
تعريف الذكاء:
هو القدرة على الاستيعاب والفهم مع تواجد الفطنة وسرعة البديهة وحسن التصرف في المواقف وقوة الاستنتاج والتحليل والتفكير بمنطق والقدرة على الكشف بين العلاقات بين الأشياء والتأقلم بسرعة مع أي بيئة جديدة مع شدة الانتباه وقوة الملاحظة.
تعريف الدهاء والدهي:
الدهي يصل الى أغراضه بالدهاء وهو يحصي دقائق الأمور، الدهي أو الداهية هو من كثرت حيلته وقوة فطنته ولا يفعل حتى يرى فرصة حاضرة ويدير الحيل.
فإنه إذا لم يفطن له وصل مع الغفلة عنه الى فرصته وأخذ عدوه وهو في غرة، وهو مثل النار الكامنة في الرماد واعلم أن الدهاء كل الدهاء مقاربة الناس في عقولهم.
والدهي واسع الحيلة قوي الفطنة سريع البديهة ماجر معتاد أن يغير شخصيته بين فترة وأخرى بمعنى التمثيل والاحتيال. وأيضا من أهم مقومات الدهاء هي القدرة على الاقناع والتخطيط فهو كالممثل البارع يستطيع أن يخدع أي شخص بسهولة.
الفرق بين الذكي والدهي:
لو تعرض أشرار طريق الذكي وأرادوا الاعتداء عليه سيخبرهم بانه غني جدا وسيعطيهم مالا كثيرا ثم يتخلص منهم ولو تعرض الاشرار طريق الدهي ليعتدوا عليه سيقنعهم بأن طريقتهم في الاعتداء فاشلة وسيعطيهم دروسا في كيفية الاعتداء.
لو تقابل ذكي مع دهي ما الذي سيحصل؟
الذكي سيقنع الدهي بأن التمثيل والكذب حرام لا نفع له وسيقتنع الدهي بذلك وحينما يذهب يكتشف الذكي أن قلمه ومحفظته ليست في جيبه بسبب أن صاحب الدهاء مثل على صاحب الذكاء وأقنعه بأنه بكلامه اقتنع.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-