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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
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خالد الحدّاد
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الأولى
تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018 | 08:34

اطلقت الشرطة التركية الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة نسائية في أنقرة، فيما أفادت تقارير عن اعتقال 15 امرأة من المشاركات في المسيرة.

وتنتمي غالبية المتظاهرات الى "منصة نساء أنقرة" وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق المرأة، وقد تجمعن في العاصمة التركية من أجل المسيرة التي نظمت قبل أيام على حلول يوم المرأة العالمي في 8 مارس.

وحملت امرأة مشاركة لافتة تقول "نحن اقوى بتضامننا"، في الوقت الذي تقدم فيه عناصر شرطة مكافحة الشغب وشرعوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو النساء اللواتي تجاهلن نداءات متعددة للتفرق، وفق مصور فرانس برس.

وذكرت وكالة انباء دوغان أن الشرطة اعتقلت 15 امرأة.

وأفاد أيضا مراسل لفرانس برس أن مجموعة من حوالى 1500 امرأة تظاهرن الاحد في منطقة "باكيركوي"  في الجزء الاوروبي من اسطنبول احتجاجا على العملية العسكرية التركية ضد الاكراد في سوريا.

وقالت إحدى المتظاهرات "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى لامباليات".

سكاي نيوز
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الأولى
تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018 | 08:34

اطلقت الشرطة التركية الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة نسائية في أنقرة، فيما أفادت تقارير عن اعتقال 15 امرأة من المشاركات في المسيرة.

وتنتمي غالبية المتظاهرات الى "منصة نساء أنقرة" وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق المرأة، وقد تجمعن في العاصمة التركية من أجل المسيرة التي نظمت قبل أيام على حلول يوم المرأة العالمي في 8 مارس.

وحملت امرأة مشاركة لافتة تقول "نحن اقوى بتضامننا"، في الوقت الذي تقدم فيه عناصر شرطة مكافحة الشغب وشرعوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو النساء اللواتي تجاهلن نداءات متعددة للتفرق، وفق مصور فرانس برس.

وذكرت وكالة انباء دوغان أن الشرطة اعتقلت 15 امرأة.

وأفاد أيضا مراسل لفرانس برس أن مجموعة من حوالى 1500 امرأة تظاهرن الاحد في منطقة "باكيركوي"  في الجزء الاوروبي من اسطنبول احتجاجا على العملية العسكرية التركية ضد الاكراد في سوريا.

وقالت إحدى المتظاهرات "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى لامباليات".

سكاي نيوز
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خالد الحدّاد
تحرّك عاجل مطلوب
ثلاث مسائل لا تؤشّر إلى خير قادم وتُوحي بأنّ أشياء تُحاك لخلط أوراق الساحة الوطنيّة قريبا، أوّلها ما يروّج عن صراع التعيينات في وزارة الداخلية وثانيها الخطاب شديد اللهجة الذي...
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