تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة

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اطلقت الشرطة التركية الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة نسائية في أنقرة، فيما أفادت تقارير عن اعتقال 15 امرأة من المشاركات في المسيرة.
وتنتمي غالبية المتظاهرات الى "منصة نساء أنقرة" وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق المرأة، وقد تجمعن في العاصمة التركية من أجل المسيرة التي نظمت قبل أيام على حلول يوم المرأة العالمي في 8 مارس.
وحملت امرأة مشاركة لافتة تقول "نحن اقوى بتضامننا"، في الوقت الذي تقدم فيه عناصر شرطة مكافحة الشغب وشرعوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو النساء اللواتي تجاهلن نداءات متعددة للتفرق، وفق مصور فرانس برس.
وذكرت وكالة انباء دوغان أن الشرطة اعتقلت 15 امرأة.
وأفاد أيضا مراسل لفرانس برس أن مجموعة من حوالى 1500 امرأة تظاهرن الاحد في منطقة "باكيركوي" في الجزء الاوروبي من اسطنبول احتجاجا على العملية العسكرية التركية ضد الاكراد في سوريا.
وقالت إحدى المتظاهرات "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى لامباليات".
اطلقت الشرطة التركية الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة نسائية في أنقرة، فيما أفادت تقارير عن اعتقال 15 امرأة من المشاركات في المسيرة.
وتنتمي غالبية المتظاهرات الى "منصة نساء أنقرة" وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق المرأة، وقد تجمعن في العاصمة التركية من أجل المسيرة التي نظمت قبل أيام على حلول يوم المرأة العالمي في 8 مارس.
وحملت امرأة مشاركة لافتة تقول "نحن اقوى بتضامننا"، في الوقت الذي تقدم فيه عناصر شرطة مكافحة الشغب وشرعوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع نحو النساء اللواتي تجاهلن نداءات متعددة للتفرق، وفق مصور فرانس برس.
وذكرت وكالة انباء دوغان أن الشرطة اعتقلت 15 امرأة.
وأفاد أيضا مراسل لفرانس برس أن مجموعة من حوالى 1500 امرأة تظاهرن الاحد في منطقة "باكيركوي" في الجزء الاوروبي من اسطنبول احتجاجا على العملية العسكرية التركية ضد الاكراد في سوريا.
وقالت إحدى المتظاهرات "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى لامباليات".
-
09:24بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018
-
09:06تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018
-
08:54الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018
-
08:44اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018
-
08:34تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018
-
08:25أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
08:10تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني
05 مارس 2018
-
23:22وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتيا
04 مارس 2018
-
22:42حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار (فيديو)
04 مارس 2018
-
22:13الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد يقرر الدخول في اضرابات قطاعية
04 مارس 2018
-
22:07السجن للإعلامي المصري خيري رمضان
04 مارس 2018
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018