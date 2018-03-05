حــــــدث اليــــــوم...سيطر على 25 % من مساحتها.. الجيــش السـوري يقتـرب من تحريـر الغوطـة الشرقيـة

يرى متابعون أن الغوطة الشرقية لدمشق في طريقها للسقوط في نهاية المطاف في يد الجيش السوري الأكثر تسليحا، إذ استعاد مناطق أخرى عدة باستخدام أسلوب عسكري ذكي.

دمشق (وكالات)

وسيطرت قوات الجيش السوري على أكثر من 25 في المئة من الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل الارهابية قرب دمشق، إثر تقدم سريع من الجبهة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، إن "قوات الجيش تتقدم من الجهة الشرقية ووصلت إلى وسط الغوطة الشرقية، وهي تبعد حالياً نحو ثلاثة كيلومترات عن دوما"، أبرز مدن هذه المنطقة المحاصرة.

وأوضح أن "التقدم السريع يعود إلى كون العمليات العسكرية تجري بشكل أساسي في مناطق زراعية، فضلاً عن التمهيد الجوي الكثيف".

وكان الجيش العربي السوري قد استعاد عددا من البلدات والنقاط الهامة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك حسبما أفاد قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك".

وقال القائد الميداني: إن "الجيش السوري سيطر على بلدات النشابية وحزرما و أوتايا وحوش الصالحية والشيفونية وتل فرزات والرحبة وفوج النقل". وأوضح القائد الميداني، أن "الشيفونية الواقعة شرق دوما تعد القاعدة الخلفية لجبهة النصرة وجيش الإسلام". يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، مساء السبت الماضي، القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

من جهة اخرى أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا امس، أن المسلحين في الغوطة الشرقية فرضوا حظر التجول على المدنيين خلال ساعات الهدنة المعلنة من الـ9 صباحا وحتى الـ2 من بعد الظهر يوميا.

وقال فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز للصحفيين: "وفقا للمعلومات التي وردتنا من الجانب السوري، فقد فرض مسلحو الزمر المسلحة في الغوطة الشرقية حظر تجول المدنيين خلال ساعات الهدنة، تحت طائلة العقاب العلني لمن يخالف أحكامهم". وأضاف: "الجماعات المسلحة تواصل استفزازاتها وتنتهك نظام وقف القتال، وتطلق بشكل دوري النار من الأسلحة الفردية على بوابة التفتيش عند الممر المعلن. وفي الساعة 12.50 ظهرا، قصفوا مركزا طبيا قرب نقطة تفتيش في الضاحية الغربية لقرية الريحانة، كما انفجرت ست عبوات ناسفة على مسافة بضع مئات من الأمتار غرب المعبر، دون ضحايا".

ووفقا لزولوتوخين فإن المسلحين منعوا الاجتماعات وحظروا على السكان التوجه إلى المعبر الآمن المعلن لإجلاء المدنيين. وأشار إلى أنه لم يخرج سوى طفلين من المناطق المحاصرة خلال الـ5 أيام الماضية من الهدنة الإنسانية. ولم يسفر إعلان هدنة الـ5 ساعات في الأيام الماضية عن نتائج تذكر، إذ استمر المسلحون في احتجاز المدنيين وترهيبهم ومنعهم من المغادرة متخذين منهم دروعا بشرية لعرقلة جهود الجيش السوري لتطهير الغوطة من الجماعات المسلحة.



رأي خبير

رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية، قسطنطين سيفكوف: "تحرير الغوطة الشرقية قد يحدث وفقا لسيناريو حلب، حيث سمح للمسلحين بمغادرة المدينة. إنهم (المسلحون) لن يفرجوا عن السكان المسالمين، وبالتالي سيكون سيناريو حلب، على الأرجح، سيتم السماح للمسلحين بالخروج مع المدنيين".