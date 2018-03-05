في رسالة إلى وزير الشؤون الثقافية .. الصادق شرف يكشف عن وثيقة لإنجاز معهد موسيقي بمنزل تميم

وجه الشاعر ورجل الثقافة الصادق شرف (أبو وجدان) رسالة إلى الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية عبّر فيها على ما اعتبره «تعطيل إنتاج ثقافي» حيث تأخر موعده ثلاث سنوات ـ كما جاء في نص في الرسالة.

يقول الشاعر أبو وجدان:

تقدمت وزوجتي منى الجندوبي بوثيقة مشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2015 إلى السيد معتمد منزل تميم ومنه إلى السيد والي نابل ثم إلى السيدة سنية مبارك بوصفها وزيرة الثقافة في تلك الفترة... وتضمنت الوثيقة تبرعنا بقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع من الرسم العقاري عدد538582 نابل من المثال التقسيمي للرسم عدد12100 تونس س 2 الكائن بمنزل تميم وذلك لفائدة مهرجان الموسيقيين الهواة على أن يُشيد على هذه الأرض (معهد موسيقي) من طابقين يحتوي الطابق العلوي على قاعات للتدريب الموسيقي أما الطابق الأرضي فتبنى عليه قاعة لاحتضان فعاليات المهرجان كل سنة وتستغل بعدها في إقامة حفلات يكون مردودها المالي لفائدة المهرجان حتى تجد هيئته المديرة تمويلا قارا تمكن المهرجان من تجاوز ضائقته المالية من ذلك أن الدورة السادسة والعشرين للمهرجان شهدت عديد التعطيلات من ذلك قطع التيار الكهربائي ولولا تدخل شخصي مني لتسوية الأمر ما تمكنت الدورة من الوصول إلى بر الأمان كما بادرت باعتباري مؤسس المهرجان سنة 1984 بمساعدة الهيئة المديرة بإدارة نوال بن صالح على تجاوز كل الإشكاليات المالية كما كلفت المهندس المعماري محمد غرس الله بإعداد مثال هندسي لبناء المشروع وعرضته على السيد معتمد منزل تميم الذي أعلمني أن تنفيذ هذا المشروع تمت برمجته في المخطط الخماسي... والآن مرت 3 سنوات ومازال المشروع رهين الرفوف وإني أهيب بكم سيدي الوزير بالتدخل العاجل لتنفيذ هذا المشروع الذي أعلن عن مساهمتي فيه بـ20 ألف دينار أضعها على ذمة المشرفين على تنفيذه وذلك في إطار حرصي على أن أرى هذا المعلم الثقافي شامخا وأنا مازلت على قيد الحياة وكم أتمنى أن يتم وضع حجر الأساس يوم 20 أفريل القادم الذي يتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة للدورة الجديدة لمهرجان الموسيقيين الهواة بمنزل تميم وسنعمل بلا انقطاع على تطوير المهرجان كلمة ولحنا خدمة للشباب من هواة الموسيقى وحماية لهم من الانحراف وراء التيارات المعادية لثقافة الحبّ والحياة والحرية.