الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
في رسالة إلى وزير الشؤون الثقافية .. الصادق شرف يكشف عن وثيقة لإنجاز معهد موسيقي بمنزل تميم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
الثقافي
في رسالة إلى وزير الشؤون الثقافية .. الصادق شرف يكشف عن وثيقة لإنجاز معهد موسيقي بمنزل تميم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

وجه الشاعر ورجل الثقافة الصادق شرف (أبو وجدان) رسالة إلى الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية عبّر فيها على ما اعتبره «تعطيل إنتاج ثقافي» حيث تأخر موعده ثلاث سنوات ـ كما جاء في نص في الرسالة.
يقول الشاعر أبو وجدان:
تقدمت وزوجتي منى الجندوبي بوثيقة مشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2015 إلى السيد معتمد منزل تميم ومنه إلى السيد والي نابل ثم إلى السيدة سنية مبارك بوصفها وزيرة الثقافة في تلك الفترة... وتضمنت الوثيقة تبرعنا بقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع من الرسم العقاري عدد538582 نابل من المثال التقسيمي للرسم عدد12100 تونس س 2 الكائن بمنزل تميم وذلك لفائدة مهرجان الموسيقيين الهواة على أن يُشيد على هذه الأرض (معهد موسيقي) من طابقين يحتوي الطابق العلوي على قاعات للتدريب الموسيقي أما الطابق الأرضي فتبنى عليه قاعة لاحتضان فعاليات المهرجان كل سنة وتستغل بعدها في إقامة حفلات يكون مردودها المالي لفائدة المهرجان حتى تجد هيئته المديرة تمويلا قارا تمكن المهرجان من تجاوز ضائقته المالية من ذلك أن الدورة السادسة والعشرين للمهرجان شهدت عديد التعطيلات من ذلك قطع التيار الكهربائي ولولا تدخل شخصي مني لتسوية الأمر ما تمكنت الدورة من الوصول إلى بر الأمان كما بادرت باعتباري مؤسس المهرجان سنة 1984 بمساعدة الهيئة المديرة بإدارة نوال بن صالح على تجاوز كل الإشكاليات المالية كما كلفت المهندس المعماري محمد غرس الله بإعداد مثال هندسي لبناء المشروع وعرضته على السيد معتمد منزل تميم الذي أعلمني أن تنفيذ هذا المشروع تمت برمجته في المخطط الخماسي... والآن مرت 3 سنوات ومازال المشروع رهين الرفوف وإني أهيب بكم سيدي الوزير بالتدخل العاجل لتنفيذ هذا المشروع الذي أعلن عن مساهمتي فيه بـ20 ألف دينار أضعها على ذمة المشرفين على تنفيذه وذلك في إطار حرصي على أن أرى هذا المعلم الثقافي شامخا وأنا مازلت على قيد الحياة وكم أتمنى أن يتم وضع حجر الأساس يوم 20 أفريل القادم الذي يتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة للدورة الجديدة لمهرجان الموسيقيين الهواة بمنزل تميم وسنعمل بلا انقطاع على تطوير المهرجان كلمة ولحنا خدمة للشباب من هواة الموسيقى وحماية لهم من الانحراف وراء التيارات المعادية لثقافة الحبّ والحياة والحرية.

تقرؤون أيضا
فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018 السّاعة 21:59
احتضنت قاعة سينما "الكوليزي" بالعاصمة مساء الجمعة 2 مارس 2018 العرض الأوّل لفيلم "همس الماء" لفقيد السينما...
المزيد >>
نجوم تونسية تضيء ليالي رمضان .. هند صبري خارج السباق... وظافر العابدين طبيب في «ليالي أوجيني»
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
حوالي التسعين يوما تفصلنا عن شهر رمضان المعظم الذي استعدت له القنوات الفضائية العربية بإنتاجات درامية جمعت...
المزيد >>
في رسالة إلى وزير الشؤون الثقافية .. الصادق شرف يكشف عن وثيقة لإنجاز معهد موسيقي بمنزل تميم
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
وجه الشاعر ورجل الثقافة الصادق شرف (أبو وجدان) رسالة إلى الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية عبّر...
المزيد >>
من الآخر.. السبعة والسانتا ماريا
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
لم يكن اهل القرية وسكان المناطق المجاورة لها من الريفيين يميزون مرقد اهل الكهف، او «السبعة الرقود» كما...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
في رسالة إلى وزير الشؤون الثقافية .. الصادق شرف يكشف عن وثيقة لإنجاز معهد موسيقي بمنزل تميم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

وجه الشاعر ورجل الثقافة الصادق شرف (أبو وجدان) رسالة إلى الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية عبّر فيها على ما اعتبره «تعطيل إنتاج ثقافي» حيث تأخر موعده ثلاث سنوات ـ كما جاء في نص في الرسالة.
يقول الشاعر أبو وجدان:
تقدمت وزوجتي منى الجندوبي بوثيقة مشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2015 إلى السيد معتمد منزل تميم ومنه إلى السيد والي نابل ثم إلى السيدة سنية مبارك بوصفها وزيرة الثقافة في تلك الفترة... وتضمنت الوثيقة تبرعنا بقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع من الرسم العقاري عدد538582 نابل من المثال التقسيمي للرسم عدد12100 تونس س 2 الكائن بمنزل تميم وذلك لفائدة مهرجان الموسيقيين الهواة على أن يُشيد على هذه الأرض (معهد موسيقي) من طابقين يحتوي الطابق العلوي على قاعات للتدريب الموسيقي أما الطابق الأرضي فتبنى عليه قاعة لاحتضان فعاليات المهرجان كل سنة وتستغل بعدها في إقامة حفلات يكون مردودها المالي لفائدة المهرجان حتى تجد هيئته المديرة تمويلا قارا تمكن المهرجان من تجاوز ضائقته المالية من ذلك أن الدورة السادسة والعشرين للمهرجان شهدت عديد التعطيلات من ذلك قطع التيار الكهربائي ولولا تدخل شخصي مني لتسوية الأمر ما تمكنت الدورة من الوصول إلى بر الأمان كما بادرت باعتباري مؤسس المهرجان سنة 1984 بمساعدة الهيئة المديرة بإدارة نوال بن صالح على تجاوز كل الإشكاليات المالية كما كلفت المهندس المعماري محمد غرس الله بإعداد مثال هندسي لبناء المشروع وعرضته على السيد معتمد منزل تميم الذي أعلمني أن تنفيذ هذا المشروع تمت برمجته في المخطط الخماسي... والآن مرت 3 سنوات ومازال المشروع رهين الرفوف وإني أهيب بكم سيدي الوزير بالتدخل العاجل لتنفيذ هذا المشروع الذي أعلن عن مساهمتي فيه بـ20 ألف دينار أضعها على ذمة المشرفين على تنفيذه وذلك في إطار حرصي على أن أرى هذا المعلم الثقافي شامخا وأنا مازلت على قيد الحياة وكم أتمنى أن يتم وضع حجر الأساس يوم 20 أفريل القادم الذي يتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة للدورة الجديدة لمهرجان الموسيقيين الهواة بمنزل تميم وسنعمل بلا انقطاع على تطوير المهرجان كلمة ولحنا خدمة للشباب من هواة الموسيقى وحماية لهم من الانحراف وراء التيارات المعادية لثقافة الحبّ والحياة والحرية.

تقرؤون أيضا
فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018 السّاعة 21:59
احتضنت قاعة سينما "الكوليزي" بالعاصمة مساء الجمعة 2 مارس 2018 العرض الأوّل لفيلم "همس الماء" لفقيد السينما...
المزيد >>
نجوم تونسية تضيء ليالي رمضان .. هند صبري خارج السباق... وظافر العابدين طبيب في «ليالي أوجيني»
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
حوالي التسعين يوما تفصلنا عن شهر رمضان المعظم الذي استعدت له القنوات الفضائية العربية بإنتاجات درامية جمعت...
المزيد >>
في رسالة إلى وزير الشؤون الثقافية .. الصادق شرف يكشف عن وثيقة لإنجاز معهد موسيقي بمنزل تميم
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
وجه الشاعر ورجل الثقافة الصادق شرف (أبو وجدان) رسالة إلى الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية عبّر...
المزيد >>
من الآخر.. السبعة والسانتا ماريا
04 مارس 2018 السّاعة 21:00
لم يكن اهل القرية وسكان المناطق المجاورة لها من الريفيين يميزون مرقد اهل الكهف، او «السبعة الرقود» كما...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
﻿