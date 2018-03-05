نجوم تونسية تضيء ليالي رمضان .. هند صبري خارج السباق... وظافر العابدين طبيب في «ليالي أوجيني»

حوالي التسعين يوما تفصلنا عن شهر رمضان المعظم الذي استعدت له القنوات الفضائية العربية بإنتاجات درامية جمعت في مضامينها بين الشأن الاجتماعي والموقف السياسي والسيرة الذاتية والتاريخ والحضارة والرومانسية الحالمة.

إعداد: محسن بن أحمد

إنتاجات جمعت نجوما عربا كثيرين من ذلك تونس التي سيكون لها حضور ملفت من خلال أسماء متميزة صنعت مجدها الفني بكل هدوء وجدية.

درة زروق وظافر العابدين، فريال يوسف، وسناء يوسف وفاطمة ناصر... وعائشة بن أحمد وسميرة مقرون والقائمة طويلة سيكون لها حضورها المتوهج في دراما رمضان بداية من 17 ماي القادم.

هند صبري خارج السباق

لئن تحفل دراما رمضان 2018 بعديد الأسماء التونسية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنه في المقابل اختارت هند صبري أن تكون هذا العام خارج السباق الرمضاني والتفرّغ لعائلتها الصغيرة ومزيد الاستمتاع بالنجاح الكبير الذي حققته في عملها الدرامي في رمضان الماضي «حلاوة الدنيا».

سناء يوسف كوميدية في «عمارة هادئة جدا»

تستأنف سناء يوسف (كسوس سابقا) نشاطها الفني بعد عطلة الأمومة بالمشاركة هذا العام في مسلسل «عمارة هادئة جدا» هذا العمل يجمع ممثلين من جنسيات عربية مختلفة ويطرح في قالب كوميدي اجتماعي ورومانسي المتغيرات التي شهدها العالم العربي؟

ظافر العابدين طبيب في «ليالي أوجيني»

يجسّدالممثل ظافر العابدين دور طبيب في المسلسل الرمضاني «ليالي أوجيني» الذي سيعرض على أكثر من فضائية عربية وتدور أحداث هذا العمل في أربعينات القرن الماضي في إخراج لهاني خليفة ونص أنجي القاسم.

نسر الصعيد يجمع درة بعائشة

تلتقي النجمتان درة زروق وعائشة بن أحمد لأول مرة في عمل رمضاني هذا العام هو «نسر الصعيد» الذي تدور أحداثه حول الضابط الصعيدي «زين» بالقوات المسلحة ويحبه الجميع في منطقته ويعتبرونه القدوة في جميع الحالات. كتب العمل محمد عبد المعطىيوإخراج ياسر سامي ويجسّد أحداثه إلى جانب التونسيتين درة زروق وعائشة بن أحمد سلوى خطاب وعايدة رياض ومحمد عز.

«والمرأة السوداء يجمع عائشة بمايا»

وتلتقي عائشة بن أحمد مع نجمة واعدة تونسية في أول تجربة لها مع الدراما الرمضانية وهي مايا طلام المقيمة في إيطاليا من خلال مسلسل «المرأة السوداء» للمخرج محمود كامل وتجسد فيه عائشة دور امرأة «داعشية» وسيكون إلى جانبها شيري عادل وهاني عادل وشريف سلامة.

فاطمة ناصر سيدة أعمال في قانون عمر

تواصل فاطمة ناصر هذه الأيام تصوير مشاركتها في المسلسل الرمضاني «قانون عمر» إلى جانب حمادة هلال ومحسن منصور عن سيناريو لفداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق وتجسد فيه فاطمة ناصر دور سيدة أعمال.

سميرة مقرون في «رسايل» و«منطقة محرمة»

تشارك سميرة مقرون في عملين لرمضان 2018.

«رسايل» وستكون في هذا العمل إلى جانب مي عزالدين و«منطقة محرمة» إلى جانب الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة وحنان مطاوع ومحمد الكيلاني وخالد نبوي وتجسد سميرة مقرون في هذا العمل دور فتاة ثرية وهي ابنة رجل أعمال كبير وتتزوج في الأحداث إلا أن زواجها لم يعمّر طويلا.

كتب «منطقة محرمة» يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير.

أما «رسايل» فكتبه محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر وتلتقي فيه سميرة مقرون بمي عزالدين وخالد سليم وأحمد حاتم ورزان المغربي وراندا البحيري.

تدور أحداث «رسايل» حول أحوال الطبقة المتوسطة التي اختفت من الأعمال الفنية التي سيطر عليها رجال الأعمال والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.

مجدي السميري يواصل مع الدراما المصرية بـ«أمر واقع»

يخوض المخرج التونسي مجدي السميري تجربة الدراما المصرية من خلال «أمر واقع» لرمضان هذا العام بعد أول عمل «اختيار إجباري» الذي عرض في جانفي الماضي على الفضائيات المصرية «أمر واقع» كتب نصه محمد رفعت ومن أبطاله كريم فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوي وغيرهم.ويجسّد بطل المسلسل كريم فهمي شخصية ضابط شرطة مكلف بالقبض على عدد من الإرهابيين قبل تنفيذ احدى العمليات الإرهابية.

جوليا الشواشي مريضة في «رحلة 710»

جوليا الشواشي كريمة الفنان الكبير عدنان الشواشي تتوفر على تجربة تلفزيونية لافتة من خلال مشاركتها في أبو العروسة والدرامة نوايا بريئة وفي فيلم «هيبتا» المحاضرة.

جوليا تلتقي رمضان هذا العام النجم باسل خياط في مسلسل «رحلة 710» للكاتبة السورية نور شيشكلي وإخراج حسام علي وتدور أحداثه حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم 710 من بيروت إلى القاهرة وركاب الطائرة ليسوا طبيعيين بل هم في الحقيقة مرضى نفسانيون حيث أن كل شخص منهم يخفي مرضه ويكتم سره.

وسيكون إلى جانب باسل خياط وجوليا الشواشي في هذا العمل ريهام عبد الغفور ومي سليم وحنان مطاوع وإسلام جمال.

فريال يوسف تغير «عشرة جميلة» إلى «الجنرال»

بعد أن كان عنوانه «عشرة جميلة» تغيّر ليصبح «الجنرال» الذي يجمع 4 فنانين عرب قصي وخولي ونسرين طافين من سوريا وعبد العزيز مخيون ومحمود حافظ من مصر وكلوديا حنا من العراق وفريال يوسف من تونس في إخراج لأحمد المصري.