بنزرت.. حريق يأتي على شاحنة محملة بأكثر من 100 «بالة قرط»

مكتب الشروق بنزرت: أيمن المحفوظي

تمكنت وحدات الحماية المدنية صباح يوم الأحد 4 مارس الجاري من إخماد حريق كان قد جد في شاحنة متوسطة الحجم محملة بحوالي 110 وحدة أعلاف مجففة «قرط» على مستوى الطريق الرابطة بين منطقتي جالطة المنجم و الغريفة في منطقة الجميعات التابعة لمعتمدية غزالة.

هذا وقد خلف الحريق أضرارا مادية جسيمة حيث احترقت الشاحنة وكل حمولتها دون تسجيل أضرار بشرية و بقيت أسبابه مجهولة.