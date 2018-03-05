السرس.. انتحار شاب شنقا

السرس (الشروق )

تفطنت عائلة قاطنة بحي الملعب من مدينة السرس إلى ابنها مشنوقا في فناء البيت وبمباشرته من قبل طبيب الصحة العمومية تبين أنه فارق الحياة مما استوجب إعلام المصالح الأمنية .

وحول أسباب الانتحار بين أحد أقاربه لـ "الشروق " أن هذا الشاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة متزوج وأب لبنتين كان يعمل في محل لغسيل السيارات بالعاصمة ثم ميكانيكيا ولما تدهورت وضعيته المادية والأسرية عاد إلى الجهة منذ أسبوعين إلى أن أقدم على الانتحار. وبحضور وكيل الجمهورية تم الإذن بتحويله للتشريح لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق في الغرض .





المولدي العباسي