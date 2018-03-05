السرس.. انتحار شاب شنقا

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السرس (الشروق )
تفطنت عائلة قاطنة بحي الملعب من مدينة السرس إلى ابنها مشنوقا في فناء البيت وبمباشرته من قبل طبيب الصحة العمومية تبين أنه فارق الحياة مما استوجب إعلام المصالح الأمنية .
وحول أسباب الانتحار بين أحد أقاربه لـ "الشروق " أن هذا الشاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة متزوج وأب لبنتين كان يعمل في محل لغسيل السيارات بالعاصمة ثم ميكانيكيا ولما تدهورت وضعيته المادية والأسرية عاد إلى الجهة منذ أسبوعين إلى أن أقدم على الانتحار. وبحضور وكيل الجمهورية تم الإذن بتحويله للتشريح لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق في الغرض .
السرس (الشروق )
تفطنت عائلة قاطنة بحي الملعب من مدينة السرس إلى ابنها مشنوقا في فناء البيت وبمباشرته من قبل طبيب الصحة العمومية تبين أنه فارق الحياة مما استوجب إعلام المصالح الأمنية .
وحول أسباب الانتحار بين أحد أقاربه لـ "الشروق " أن هذا الشاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة متزوج وأب لبنتين كان يعمل في محل لغسيل السيارات بالعاصمة ثم ميكانيكيا ولما تدهورت وضعيته المادية والأسرية عاد إلى الجهة منذ أسبوعين إلى أن أقدم على الانتحار. وبحضور وكيل الجمهورية تم الإذن بتحويله للتشريح لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق في الغرض .
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-