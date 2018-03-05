أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية

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قال أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية صباح اليوم الأحد، إن الدولة راعية للدين وملتزمة بالحياد السياسي والحزبي، وإن على المسجد أن يبقى بعيدا على التجاذبات، مؤكدا إنهاء تكليف الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية.
كما أكد عظوم خلال زيارة أداها لولاية قبلي، أن "المسجد بين الوظيفة والتوظيف"، أنه لا توجد جوامع خارجة على السيطرة، مشيرا إلى أن السلطة و الدولة تعملان على مراقبة الخطاب الديني واعطاء الحرية للإمام في اختيار خطبه التي يلتزم فيها الى ضوابط شرعية وقانونية.
كما شدد على أن "الإمام يعيش واقعه وله الحرية والمسؤولية في اختيار خطبه".
قال أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية صباح اليوم الأحد، إن الدولة راعية للدين وملتزمة بالحياد السياسي والحزبي، وإن على المسجد أن يبقى بعيدا على التجاذبات، مؤكدا إنهاء تكليف الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية.
كما أكد عظوم خلال زيارة أداها لولاية قبلي، أن "المسجد بين الوظيفة والتوظيف"، أنه لا توجد جوامع خارجة على السيطرة، مشيرا إلى أن السلطة و الدولة تعملان على مراقبة الخطاب الديني واعطاء الحرية للإمام في اختيار خطبه التي يلتزم فيها الى ضوابط شرعية وقانونية.
كما شدد على أن "الإمام يعيش واقعه وله الحرية والمسؤولية في اختيار خطبه".
-
09:24بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018
-
09:06تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018
-
08:54الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018
-
08:44اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018
-
08:34تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018
-
08:25أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
08:10تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني
05 مارس 2018
-
23:22وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتيا
04 مارس 2018
-
22:42حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار (فيديو)
04 مارس 2018
-
22:13الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد يقرر الدخول في اضرابات قطاعية
04 مارس 2018
-
22:07السجن للإعلامي المصري خيري رمضان
04 مارس 2018
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018