أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية

قال أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية صباح اليوم الأحد، إن الدولة راعية للدين وملتزمة بالحياد السياسي والحزبي، وإن على المسجد أن يبقى بعيدا على التجاذبات، مؤكدا إنهاء تكليف الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية.

كما أكد عظوم خلال زيارة أداها لولاية قبلي، أن "المسجد بين الوظيفة والتوظيف"، أنه لا توجد جوامع خارجة على السيطرة، مشيرا إلى أن السلطة و الدولة تعملان على مراقبة الخطاب الديني واعطاء الحرية للإمام في اختيار خطبه التي يلتزم فيها الى ضوابط شرعية وقانونية.

كما شدد على أن "الإمام يعيش واقعه وله الحرية والمسؤولية في اختيار خطبه".

راديو موزاييك