بوحجلة.. فتاة الـ18 سنة تحاول الانتحار

الشروق- مكتب القيروان

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة على محاولة انتحار من خلال شرب كمية من الأدوية بمنزل عائلتها الكائن بجهينة الشمالية من معتمدية بوحجلة وقد تم نقلها من طرف عائلتها الى مستشفى بوحجلة ومنه الى مستشفى الاغالبة بالقيروان عبر سيارة الإنعاش الطبي في حالة حرجة حسب مصدر طبي.

هذا و تعود الأسباب الى مشاكل عائلية حسب المعطيات المتوفرة.

نشير إلى انها الحالة الثالثة لمحاولات الانتحار في ظرف أسبوع واحد بمعتمدية بوحجلة.





أيمن محرزي