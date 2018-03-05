قفصة..بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصوناد

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مكتب قفصة ـ الشروق
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق عون تابع لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بتهمة التورط في الربط الغير قانوني للماء لعدد من المواطنين باستعمال معدات وتجهيزات مسروقة من الصوناد وقد اكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الابتدائية بقفصة ان القضية انطلقت بعد ورود معلومة على الجهات الأمنية مفادها وجود عون تابع للصوناد بقفصة يعمد بطرق غير قانونية الى ربط بعض المنازل بالماء وبعد التحري والمتابعة تم الإذن بالقبض عليه وتحرير محضر في الغرض كما تم عرض المتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق العون بتهمة تورطه في عمليات سرقة تجهيزات ومعدات و عدادات يستعملها في عمليات ربط الماء بطرق غير قانونية وللاشارة فإن مثل هذه الحالات تكررت بصفة كبيرة ومن شأنها أن تكون من أسباب انقطاع الماء على عديد الاحياء بالجهة .
مكتب قفصة ـ الشروق
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق عون تابع لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بتهمة التورط في الربط الغير قانوني للماء لعدد من المواطنين باستعمال معدات وتجهيزات مسروقة من الصوناد وقد اكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الابتدائية بقفصة ان القضية انطلقت بعد ورود معلومة على الجهات الأمنية مفادها وجود عون تابع للصوناد بقفصة يعمد بطرق غير قانونية الى ربط بعض المنازل بالماء وبعد التحري والمتابعة تم الإذن بالقبض عليه وتحرير محضر في الغرض كما تم عرض المتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق العون بتهمة تورطه في عمليات سرقة تجهيزات ومعدات و عدادات يستعملها في عمليات ربط الماء بطرق غير قانونية وللاشارة فإن مثل هذه الحالات تكررت بصفة كبيرة ومن شأنها أن تكون من أسباب انقطاع الماء على عديد الاحياء بالجهة .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018