صفاقس.. إحباط عملية حرقة وإيقاف 34 شخصا منهم مجرم خطير

الشروق ـ مكتب صفاقس

تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا وايقاف 34 شخصا بعرض سواحل العامرة وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أمس الاحد.

ووفق ذات اللبلاغ ، يتراوح أعمار الموقوفين بين 21 و38 سنة قاطنين بولايات «صفاقس، المهدية، نابل وتونس» من بينهم مجرم خطير مفتش عنه وصادر في شانه 11 منشور تفتيش كانوا على متن مركب بعرض البحر.

كما أذنت النيابة العمومية بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.