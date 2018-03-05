في فخ وضع له بمفترق «الشهداء» ..لصّ مد يده للاستيلاء على هاتف فوجدها «مكبّلة» بالأغلال

تونس «الشروق»:

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من نصب فخ للص بعد إيهامه بسيرهم داخل سيارة خاصة وإسالة لعابه بهاتف جوال وضعوه عمدا في مقدمة السيارة وما أن مد يده للاستيلاء عليه حتى وجدها مكبّلة بالأغلال.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال مفادها تردّد شاب بصفة مستمرة على مفترق طريق بحكم الأشغال ثم سرقة ما بداخلها من هواتف وحقائب يدوية.

وبعد تحريات مكثفة تمكن الأعوان من تحديد أوقات تردد الشاب على المفترق وعند تيقنهم من وجوده هناك، استعانوا بسيارة خاصة غير إدارية ثم توجهوا إلى المفترق، وما أن شاهدوا المظنون فيه حتى قاموا بتخفيض سرعة السيارة ووضع هاتف أمام الجالس بجانب السائق، واقتربوا من المظنون فيه الذي لفت انتباهه الهاتف، فمد يده بسرعة من النافذة للاستيلاء عليه، إلا أنه فوجئ بإمساك العون الجالس من الأمام بيده، فيما نزل عونان آخران بسرعة وأمسكاه من الخلف ووضعا الأغلال على يديه. وبالتثبت في هوية المظنون فيه، تبين أنه صدرت في حقه خمسة مناشير تفتيش من أجل السرقة، وبتفتيشه تم حجز هاتفين مسروقين بحوزته فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي