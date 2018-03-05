في فخ وضع له بمفترق «الشهداء» ..لصّ مد يده للاستيلاء على هاتف فوجدها «مكبّلة» بالأغلال

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تونس «الشروق»:
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من نصب فخ للص بعد إيهامه بسيرهم داخل سيارة خاصة وإسالة لعابه بهاتف جوال وضعوه عمدا في مقدمة السيارة وما أن مد يده للاستيلاء عليه حتى وجدها مكبّلة بالأغلال.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال مفادها تردّد شاب بصفة مستمرة على مفترق طريق بحكم الأشغال ثم سرقة ما بداخلها من هواتف وحقائب يدوية.
وبعد تحريات مكثفة تمكن الأعوان من تحديد أوقات تردد الشاب على المفترق وعند تيقنهم من وجوده هناك، استعانوا بسيارة خاصة غير إدارية ثم توجهوا إلى المفترق، وما أن شاهدوا المظنون فيه حتى قاموا بتخفيض سرعة السيارة ووضع هاتف أمام الجالس بجانب السائق، واقتربوا من المظنون فيه الذي لفت انتباهه الهاتف، فمد يده بسرعة من النافذة للاستيلاء عليه، إلا أنه فوجئ بإمساك العون الجالس من الأمام بيده، فيما نزل عونان آخران بسرعة وأمسكاه من الخلف ووضعا الأغلال على يديه. وبالتثبت في هوية المظنون فيه، تبين أنه صدرت في حقه خمسة مناشير تفتيش من أجل السرقة، وبتفتيشه تم حجز هاتفين مسروقين بحوزته فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس «الشروق»:
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من نصب فخ للص بعد إيهامه بسيرهم داخل سيارة خاصة وإسالة لعابه بهاتف جوال وضعوه عمدا في مقدمة السيارة وما أن مد يده للاستيلاء عليه حتى وجدها مكبّلة بالأغلال.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال مفادها تردّد شاب بصفة مستمرة على مفترق طريق بحكم الأشغال ثم سرقة ما بداخلها من هواتف وحقائب يدوية.
وبعد تحريات مكثفة تمكن الأعوان من تحديد أوقات تردد الشاب على المفترق وعند تيقنهم من وجوده هناك، استعانوا بسيارة خاصة غير إدارية ثم توجهوا إلى المفترق، وما أن شاهدوا المظنون فيه حتى قاموا بتخفيض سرعة السيارة ووضع هاتف أمام الجالس بجانب السائق، واقتربوا من المظنون فيه الذي لفت انتباهه الهاتف، فمد يده بسرعة من النافذة للاستيلاء عليه، إلا أنه فوجئ بإمساك العون الجالس من الأمام بيده، فيما نزل عونان آخران بسرعة وأمسكاه من الخلف ووضعا الأغلال على يديه. وبالتثبت في هوية المظنون فيه، تبين أنه صدرت في حقه خمسة مناشير تفتيش من أجل السرقة، وبتفتيشه تم حجز هاتفين مسروقين بحوزته فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-