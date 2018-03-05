الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حسب تقارير متطابقة ...«تمركز» جماعات إرهابية في ليبيا على بعد أقلّ من 30 كيلومترا عن تونس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
القضائي
حسب تقارير متطابقة ...«تمركز» جماعات إرهابية في ليبيا على بعد أقلّ من 30 كيلومترا عن تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

تونس «الشروق»:
أكّدت تقارير متطابقة أن جماعات إرهابية متواجدة في ليبيا، باتت على بعد أقلّ من 30 كيلومترا فقط من الحدود التونسية.
وأضافت هذه التقارير الموثّقة أن جماعات إرهابية ناشطة في ليبيا، وأخرى قادمة من تركيا وأخرى «فارة» من سيناء المصرية تمكنت من إعادة تجمعها على الأراضي الليبية، واختارت منطقة الغرب الليبي لإعادة التموقع من جديد في انتظار تعليمات ترد عليها من قياداتها حول تحركها القادم.
وحسب ذات التقارير دائما، فإن مناطق تجمّع هذه الجماعات الإرهابية أضحت حاليا على بعد أقل من 30 كيلومترا عن الحدود التونسية وبين الحين والآخر تقوم ببعض التحركات المستفزّة باتجاه الحدود التونسية لقياس «درجة» الاستعداد العسكري والأمني لحماية تلك الحدود. وكان وزير الدفاع الوطني شدد مؤخرا أمام مجلس نواب الشعب على ضرورة أخذ كامل الاحتياطات الأمنية والعسكرية القادمة من الداخل الليبي، مقرا برصد تجمعات عناصر وجماعات إرهابية غير بعيد عن حدود تونس.

سليم
تقرؤون أيضا
قرنبالية. .إيقاف مفتش عنه
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرنبالية اثر نصب كمين محكم من القبض على مفتش عنه من ذوي...
المزيد >>
الهوارية.. تلقي بنفسها في بئر مهجورة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أقدمت عشية أمس امرأة متزوجة عمرها 36 سنة
المزيد >>
بوعرقوب .. قتيل في حادث مرور
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
جد حادث مرور بالطريق الجهوية الرابطة بين قرنبالية ونابل على
المزيد >>
ايقاف مجرم خطير
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
حسب تقارير متطابقة ...«تمركز» جماعات إرهابية في ليبيا على بعد أقلّ من 30 كيلومترا عن تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

تونس «الشروق»:
أكّدت تقارير متطابقة أن جماعات إرهابية متواجدة في ليبيا، باتت على بعد أقلّ من 30 كيلومترا فقط من الحدود التونسية.
وأضافت هذه التقارير الموثّقة أن جماعات إرهابية ناشطة في ليبيا، وأخرى قادمة من تركيا وأخرى «فارة» من سيناء المصرية تمكنت من إعادة تجمعها على الأراضي الليبية، واختارت منطقة الغرب الليبي لإعادة التموقع من جديد في انتظار تعليمات ترد عليها من قياداتها حول تحركها القادم.
وحسب ذات التقارير دائما، فإن مناطق تجمّع هذه الجماعات الإرهابية أضحت حاليا على بعد أقل من 30 كيلومترا عن الحدود التونسية وبين الحين والآخر تقوم ببعض التحركات المستفزّة باتجاه الحدود التونسية لقياس «درجة» الاستعداد العسكري والأمني لحماية تلك الحدود. وكان وزير الدفاع الوطني شدد مؤخرا أمام مجلس نواب الشعب على ضرورة أخذ كامل الاحتياطات الأمنية والعسكرية القادمة من الداخل الليبي، مقرا برصد تجمعات عناصر وجماعات إرهابية غير بعيد عن حدود تونس.

سليم
تقرؤون أيضا
قرنبالية. .إيقاف مفتش عنه
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرنبالية اثر نصب كمين محكم من القبض على مفتش عنه من ذوي...
المزيد >>
الهوارية.. تلقي بنفسها في بئر مهجورة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أقدمت عشية أمس امرأة متزوجة عمرها 36 سنة
المزيد >>
بوعرقوب .. قتيل في حادث مرور
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
جد حادث مرور بالطريق الجهوية الرابطة بين قرنبالية ونابل على
المزيد >>
ايقاف مجرم خطير
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
﻿