حسب تقارير متطابقة ...«تمركز» جماعات إرهابية في ليبيا على بعد أقلّ من 30 كيلومترا عن تونس

تونس «الشروق»:

أكّدت تقارير متطابقة أن جماعات إرهابية متواجدة في ليبيا، باتت على بعد أقلّ من 30 كيلومترا فقط من الحدود التونسية.

وأضافت هذه التقارير الموثّقة أن جماعات إرهابية ناشطة في ليبيا، وأخرى قادمة من تركيا وأخرى «فارة» من سيناء المصرية تمكنت من إعادة تجمعها على الأراضي الليبية، واختارت منطقة الغرب الليبي لإعادة التموقع من جديد في انتظار تعليمات ترد عليها من قياداتها حول تحركها القادم.

وحسب ذات التقارير دائما، فإن مناطق تجمّع هذه الجماعات الإرهابية أضحت حاليا على بعد أقل من 30 كيلومترا عن الحدود التونسية وبين الحين والآخر تقوم ببعض التحركات المستفزّة باتجاه الحدود التونسية لقياس «درجة» الاستعداد العسكري والأمني لحماية تلك الحدود. وكان وزير الدفاع الوطني شدد مؤخرا أمام مجلس نواب الشعب على ضرورة أخذ كامل الاحتياطات الأمنية والعسكرية القادمة من الداخل الليبي، مقرا برصد تجمعات عناصر وجماعات إرهابية غير بعيد عن حدود تونس.





سليم