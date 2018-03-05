ايقاف مجرم خطير

مكتب نابل - الشروق

تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير محل عدة مناشير تفتيش من أجل العنف الشديد ومحاولة القتل والإضرار بملك الغير يبلغ من العمر 24 سنة وفق ما أكده مصدر أمني للشروق.





سناء بنساسي