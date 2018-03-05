ايقاف مجرم خطير
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
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لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
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ايقاف مجرم خطير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
مكتب نابل - الشروق
تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير محل عدة مناشير تفتيش من أجل العنف الشديد ومحاولة القتل والإضرار بملك الغير يبلغ من العمر 24 سنة وفق ما أكده مصدر أمني للشروق.
سناء بنساسي
قرنبالية. .إيقاف مفتش عنه
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرنبالية اثر نصب كمين محكم من القبض على مفتش عنه من ذوي...المزيد >>
الهوارية.. تلقي بنفسها في بئر مهجورة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أقدمت عشية أمس امرأة متزوجة عمرها 36 سنةالمزيد >>
بوعرقوب .. قتيل في حادث مرور
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
جد حادث مرور بالطريق الجهوية الرابطة بين قرنبالية ونابل علىالمزيد >>
ايقاف مجرم خطير
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير...المزيد >>
ايقاف مجرم خطير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
مكتب نابل - الشروق
تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير محل عدة مناشير تفتيش من أجل العنف الشديد ومحاولة القتل والإضرار بملك الغير يبلغ من العمر 24 سنة وفق ما أكده مصدر أمني للشروق.
سناء بنساسي
قرنبالية. .إيقاف مفتش عنه
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرنبالية اثر نصب كمين محكم من القبض على مفتش عنه من ذوي...المزيد >>
الهوارية.. تلقي بنفسها في بئر مهجورة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أقدمت عشية أمس امرأة متزوجة عمرها 36 سنةالمزيد >>
بوعرقوب .. قتيل في حادث مرور
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
جد حادث مرور بالطريق الجهوية الرابطة بين قرنبالية ونابل علىالمزيد >>
ايقاف مجرم خطير
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة أمن الملاهي بمنطقة الحرس الوطني بنابل وفرقة أمن الملاهي بالحمامات من إلقاء القبض على مجرم خطير...المزيد >>
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة