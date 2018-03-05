بوعرقوب .. قتيل في حادث مرور

مكتب نابل ـ الشروق

جد حادث مرور بالطريق الجهوية الرابطة بين قرنبالية ونابل على مستوى منطقة بلي أدى الى وفاة سائق دراجة نارية وإثرها اغلق قرابة 300شخص من سكان المنطقة الطريق المضاعفة في الاتجاهين إلى غاية الساعة 11و35دقيقة للمطالبة بتركيز مخفضات للسرعة مع توالي حوادث المرور وقد تدخلت السلط الأمنية والمحلية وبعد التفاوض مع المحتجين تم اقناعهم بفسح المجال وفتح الطريق قبيل منتصف الليل مع وعود جدية بتركيز مخفضات سرعة





خالد الهرقام