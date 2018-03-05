الهوارية.. تلقي بنفسها في بئر مهجورة

مكتب نابل ـ الشروق

أقدمت عشية أمس امرأة متزوجة عمرها 36 سنة وام لطفلين على الانتحار بالقاء نفسها في بئر مهجورة بمنطقة بني خيرة من معتمدية الهوارية وقد قام أعوان الحماية المدنية بإخراج الجثة وبإذن من النيابة العمومية تم رفعها ونقلها إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري لتشريحها وإعداد التقرير الطبي وقد تعهد أعوان الحرس الوطني بالهوارية بالبحث في أسباب اقدام الضحية على الانتحار حسب ما أكده مصدر امني للشروق