قرنبالية. .إيقاف مفتش عنه

مكتب نابل- الشروق

تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرنبالية اثر نصب كمين محكم من القبض على مفتش عنه من ذوي السوابق العدلية عمره 36سنة ومحل 8مناشير تفتيش متهم بالاعتداء على وحدات فوج التدخل بمنطقة بلي من خلال رشقها بالحجارة والزجاجات حسب ما أكده مصدر امني للشروق.