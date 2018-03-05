صفاقس.. تمهيدا لمعرض كتاب الطفل .. اختتام الدور النهائي من مسابقة الإملاء باللغة العربية

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الشروق-مكتب صفاقس
نظمت جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل بالشراكة مع المندوبيّتين الجهويّتين للتّربية بصفاقس 1 و 2 والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس،وبدعم من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس صبيحة أمس الأحد الدّور النهائي للدورة التاسعة لمسابقة الإملاء باللغة العربية.
النهائيات شارك فيها 20 تلميذا من المرحلة الابتدائية ومثلهم من المرحلة الاعدادية الى جانب تلميذين من الجمعية التونسية لتمدرس الاطفال المكفوفين ، وقد انتظمت المسابقة بفضاء المركب الثقافي محمد الجموسي اين تجمع المئات من التلاميذ والأولياء والمربين من مختلف الجهات بمدينة صفاقس ، الى جانب المشرفين على الدورة من جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والأساتذة المتطوعين لتأمين حسن سير المسابقة الإفتتاح كان بعرض فرجوي من تنشيط التلاميذ المشاركين من خلال قصائد للشاعر محمود درويش باشراف المخرج التونسي نزار القمري. لتنطلق بعدها تصفيات المسابقة لترشيح 10 فائزين من كل مرحلة ليتم تكريمهم يوم 18 مارس 2018 في اطار فعاليات معرض صفاقس لكتاب الطفل لدورته 25 والذي سينطلق يوم 15 مارس ليتواصل الى غاية يوم 25 من نفس الشهر.
الشروق-مكتب صفاقس
نظمت جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل بالشراكة مع المندوبيّتين الجهويّتين للتّربية بصفاقس 1 و 2 والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس،وبدعم من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس صبيحة أمس الأحد الدّور النهائي للدورة التاسعة لمسابقة الإملاء باللغة العربية.
النهائيات شارك فيها 20 تلميذا من المرحلة الابتدائية ومثلهم من المرحلة الاعدادية الى جانب تلميذين من الجمعية التونسية لتمدرس الاطفال المكفوفين ، وقد انتظمت المسابقة بفضاء المركب الثقافي محمد الجموسي اين تجمع المئات من التلاميذ والأولياء والمربين من مختلف الجهات بمدينة صفاقس ، الى جانب المشرفين على الدورة من جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والأساتذة المتطوعين لتأمين حسن سير المسابقة الإفتتاح كان بعرض فرجوي من تنشيط التلاميذ المشاركين من خلال قصائد للشاعر محمود درويش باشراف المخرج التونسي نزار القمري. لتنطلق بعدها تصفيات المسابقة لترشيح 10 فائزين من كل مرحلة ليتم تكريمهم يوم 18 مارس 2018 في اطار فعاليات معرض صفاقس لكتاب الطفل لدورته 25 والذي سينطلق يوم 15 مارس ليتواصل الى غاية يوم 25 من نفس الشهر.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018