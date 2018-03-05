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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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صفاقس.. تمهيدا لمعرض كتاب الطفل .. اختتام الدور النهائي من مسابقة الإملاء باللغة العربية
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الوطنية
صفاقس.. تمهيدا لمعرض كتاب الطفل .. اختتام الدور النهائي من مسابقة الإملاء باللغة العربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

الشروق-مكتب صفاقس
نظمت جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل بالشراكة مع المندوبيّتين الجهويّتين للتّربية بصفاقس 1 و 2 والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس،وبدعم من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس صبيحة أمس الأحد الدّور النهائي للدورة التاسعة لمسابقة الإملاء باللغة العربية.
النهائيات شارك فيها 20 تلميذا من المرحلة الابتدائية ومثلهم من المرحلة الاعدادية الى جانب تلميذين من الجمعية التونسية لتمدرس الاطفال المكفوفين ، وقد انتظمت المسابقة بفضاء المركب الثقافي محمد الجموسي اين تجمع المئات من التلاميذ والأولياء والمربين من مختلف الجهات بمدينة صفاقس ، الى جانب المشرفين على الدورة من جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والأساتذة المتطوعين لتأمين حسن سير المسابقة الإفتتاح كان بعرض فرجوي من تنشيط التلاميذ المشاركين من خلال قصائد للشاعر محمود درويش باشراف المخرج التونسي نزار القمري. لتنطلق بعدها تصفيات المسابقة لترشيح 10 فائزين من كل مرحلة ليتم تكريمهم يوم 18 مارس 2018 في اطار فعاليات معرض صفاقس لكتاب الطفل لدورته 25 والذي سينطلق يوم 15 مارس ليتواصل الى غاية يوم 25 من نفس الشهر.

علي البهلول
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الوطنية
صفاقس.. تمهيدا لمعرض كتاب الطفل .. اختتام الدور النهائي من مسابقة الإملاء باللغة العربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

الشروق-مكتب صفاقس
نظمت جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل بالشراكة مع المندوبيّتين الجهويّتين للتّربية بصفاقس 1 و 2 والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس،وبدعم من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس صبيحة أمس الأحد الدّور النهائي للدورة التاسعة لمسابقة الإملاء باللغة العربية.
النهائيات شارك فيها 20 تلميذا من المرحلة الابتدائية ومثلهم من المرحلة الاعدادية الى جانب تلميذين من الجمعية التونسية لتمدرس الاطفال المكفوفين ، وقد انتظمت المسابقة بفضاء المركب الثقافي محمد الجموسي اين تجمع المئات من التلاميذ والأولياء والمربين من مختلف الجهات بمدينة صفاقس ، الى جانب المشرفين على الدورة من جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل وعدد من مديري المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والأساتذة المتطوعين لتأمين حسن سير المسابقة الإفتتاح كان بعرض فرجوي من تنشيط التلاميذ المشاركين من خلال قصائد للشاعر محمود درويش باشراف المخرج التونسي نزار القمري. لتنطلق بعدها تصفيات المسابقة لترشيح 10 فائزين من كل مرحلة ليتم تكريمهم يوم 18 مارس 2018 في اطار فعاليات معرض صفاقس لكتاب الطفل لدورته 25 والذي سينطلق يوم 15 مارس ليتواصل الى غاية يوم 25 من نفس الشهر.

علي البهلول
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