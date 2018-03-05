في اليوم العالمي لمكافحته.. 5 آلاف إمرأة و600 طفل ضحايا الاستغلال الجنسي

في اليوم العالمي ضد الاستغلال الجنسي، يتحرك المجتمع المدني لدفع المشرع نحو مزيد تشديد العقوبات ضد المتورطين في هذه الظاهرة التي تستهدف يوميا الاطفال والمراهقين والنساء وحتى الرجال...

تونس ـ الشروق : تقرير الحبيب الميساوي

هـوس التونسيين بالجنس تؤكده نتائج الدراسات التي تنجزها من حين لآخر المراكز الحكومية المختصة وكذلك منظمات المجتمع المدني فمن ضمن أحسن ثلاثين موقع إلكتروني يقبل عليها يوميا التونسيون ثمة ثلاث مواقع اباحية يصل معدل الابحار فيها يوميا الى اثني عشرة دقيقة للفرد الواحد بتواتر يبلغ ثماني صفحات. والواقع أن هذا الهوس تستغله بعض الاطراف لتحويل الجنس الى سلعة تباع وتشترى وهو ما كيفه المشرع على أنه جرائم خناء ودعارة في حين يعتبر الطب النفسي ضحايا هذه الظاهرة من الواقعين تحت وطإ الاستغلال الجنسي. وأمام استفحال هذه الظاهرة، سارعت المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة الى تخصيص يوم عالمي ضد الاستغلال الجنسي والذي يتزامن مع الرابع من شهر مارس من كل عام. وفي تونس استفحلت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة الى درجة أن مجلس نواب الشعب سارع بعقد جلسة استماع كشفت خلالها وزيرة المرأة نزيهة العبيدي ان عدد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس ارتفع من 262 حالة اعتداء في سنة 2013 إلى أكثر من 600 حالة اعتداء في سنة 2015. هذه الارقام الصادمة دفعت بمجلس النواب الشعب الى المصادقة في جانفي الماضي على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي لتصبح تونس بذلك الدولة الوحيدة من خارج الفضاء الاوروبي التي تتبنى هذه المعاهدة.

شبكات دولية

ما تورده وسائل الاعلام من حين لآخر حول إيقاف فتيات ونساء تونسيات تورطن في قضايا بغاء في بعض دول الخليج ليس الا الوجه الآخر للاستغلال الجنسي من طرف شبكات دولية تنشط في مجال الدعارة حيث يتم استغلال الظروف الاقتصادية لهؤلاء الضحايا ودفعهن الى المتاجرة بأجسادهن. الى ذلك كشفت رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، في تصريحات صحفية أن «بعض التونسيين سواء كانوا فتيانا أو فتيات يسافرون خارج تونس ويتم استغلالهم بأبشع الطرق سواء في المجال الجنسي أو المجال الاقتصادي، وبعض الفتيات يتلقين تكوينا في مكاتب موجودة في تونس سواء في الحلاقة أو الخياطة وبعد فترة التكوين التي يبدو أنها ليست إلا كاستينغ لاختيار الفتيات الجميلات يتم اقتراح عقود عمل في الخارج ليجدن أنفسهن في وضع شبيه بالعبودية وأحيانا وضع عبودية». وفي تصريح يعود لسنة 2015، كشف الدكتور عبد المجيد الزحاف، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدّرات، أن عدد من يتعاطين الدعارة السرية في تونس بأكثر من 5 آلاف امرأة. والواضح أن نسبة هامة من هؤلاء النساء انخرطن في هذا العالم غصبا عنهن أي أنهن من ضحايا الاستغلال الجنسي.

أزواج ولكنهم قوادون

قد يذهب في ظن البعض أن الاستغلال الجنسي نشاط حكر على بعض المنحرفين والمجرمين الذين يستفيدون من بطشهم لإرغام ضحاياهم على المتاجرة بالجسد. والحقيقة أن زوجات وقعن كذلك ضحايا أزواجهن القوادين ففي شهر أكتوبر 2017، حاول زوج يقطن بحي سيدي حسين السيجومي ذبح زوجته بعد أن رفضت ممارسة الجنس مع إثنين من الحرفاء استجلبهما لمنزله لممارسة الجنس مع شريكة حياته. وكشفت مجلة «نساء تونس» في تقرير لها أن الظروف الاقتصادية الصعبة لعديد النساء المتزوجات والمطلقات والارامل دفعت بهن الى عالم الدعارة ليقعن في شباك القوادين. في المقابل، تستدعي بعض «الظروف» الى قبول الزوجة بإقامة علاقات خاصة جدا لتسهيل مصالح زوجها وهو نشاط خاص بالطبقات المترفهة التي يتطلب المحافظة على مستواها الاجتماعي التنازل عن الزوجة لهذا المسؤول أو ذاك مقابل الحصول على امتيازات وهو كذلك نوع من الاستغلال الجنسي الذي لا تعيه الضحية.