محمد بسي ابراهيم (إمام وعضو جمعية إسلامية) السحر من أكبر الكبائر

يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريم والمدير في فرع جمعية خطى النور للثقافة الاسلامية بسكرة محمد بسي ابراهيم، إن هناك نوعين ممن يتوجهون إلى السحرة والمشعوذين من له مشاكل ومن لا يملكها. وهناك من يقول «شوافة» معتقدا أنه لن يطاله تحريم الذهاب للعرافين. فمن ذهب إلى عراف لم تقبل صلاته. وقال إن المسالة لا ترتبط فقط بفئة اجتماعية دون أخرى ملاحظا السيارات الفارهة، أمام منازل ومحلات العرافات. فالمسالة لا تقترن فقط بالجهل وعدم التعلم. فهذا يعود الى ضعف الوازع الديني. فلا بد من الإيمان بأن الله هو الرزاق والواهب. والدنيا أسباب ومسببات ولكل شيء سبب. وعلى الانسان تحضير الأسباب والتوكل على الله.

أما فيما يتعلق بالسحر والشعوذة فقال إنها موجودة وذكرت في الدين. حيث يقوم الشيطان بإملاء ما يفعله الإنسان الكافر، وهناك ما هو مفعل وغير مفعل. وما يفعله الإنسان لتسخير شيطان من الجن فيه شر، كأن يكتب آية قرآنية بدم أو ذبح القط، والوصول إلى مراحل السحر لا تتم إلا بالإشراك بالله. وهو من أكبر الكبائر وأخطر من قتل النفس. وأكد ان الحل هو بالتضرع إلى الله وقراءة القرآن والدعاء فقط.، وليس بالبخور والطقوس الأخرى. وحذر ممن يبتزون أموال الناس بالرقية الشرعية فقراءة القرآن والرقية لها طريقة تتطلب فقط الصدق والإيمان.