محمد بسي ابراهيم (إمام وعضو جمعية إسلامية) السحر من أكبر الكبائر

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يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريم والمدير في فرع جمعية خطى النور للثقافة الاسلامية بسكرة محمد بسي ابراهيم، إن هناك نوعين ممن يتوجهون إلى السحرة والمشعوذين من له مشاكل ومن لا يملكها. وهناك من يقول «شوافة» معتقدا أنه لن يطاله تحريم الذهاب للعرافين. فمن ذهب إلى عراف لم تقبل صلاته. وقال إن المسالة لا ترتبط فقط بفئة اجتماعية دون أخرى ملاحظا السيارات الفارهة، أمام منازل ومحلات العرافات. فالمسالة لا تقترن فقط بالجهل وعدم التعلم. فهذا يعود الى ضعف الوازع الديني. فلا بد من الإيمان بأن الله هو الرزاق والواهب. والدنيا أسباب ومسببات ولكل شيء سبب. وعلى الانسان تحضير الأسباب والتوكل على الله.
أما فيما يتعلق بالسحر والشعوذة فقال إنها موجودة وذكرت في الدين. حيث يقوم الشيطان بإملاء ما يفعله الإنسان الكافر، وهناك ما هو مفعل وغير مفعل. وما يفعله الإنسان لتسخير شيطان من الجن فيه شر، كأن يكتب آية قرآنية بدم أو ذبح القط، والوصول إلى مراحل السحر لا تتم إلا بالإشراك بالله. وهو من أكبر الكبائر وأخطر من قتل النفس. وأكد ان الحل هو بالتضرع إلى الله وقراءة القرآن والدعاء فقط.، وليس بالبخور والطقوس الأخرى. وحذر ممن يبتزون أموال الناس بالرقية الشرعية فقراءة القرآن والرقية لها طريقة تتطلب فقط الصدق والإيمان.
يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريم والمدير في فرع جمعية خطى النور للثقافة الاسلامية بسكرة محمد بسي ابراهيم، إن هناك نوعين ممن يتوجهون إلى السحرة والمشعوذين من له مشاكل ومن لا يملكها. وهناك من يقول «شوافة» معتقدا أنه لن يطاله تحريم الذهاب للعرافين. فمن ذهب إلى عراف لم تقبل صلاته. وقال إن المسالة لا ترتبط فقط بفئة اجتماعية دون أخرى ملاحظا السيارات الفارهة، أمام منازل ومحلات العرافات. فالمسالة لا تقترن فقط بالجهل وعدم التعلم. فهذا يعود الى ضعف الوازع الديني. فلا بد من الإيمان بأن الله هو الرزاق والواهب. والدنيا أسباب ومسببات ولكل شيء سبب. وعلى الانسان تحضير الأسباب والتوكل على الله.
أما فيما يتعلق بالسحر والشعوذة فقال إنها موجودة وذكرت في الدين. حيث يقوم الشيطان بإملاء ما يفعله الإنسان الكافر، وهناك ما هو مفعل وغير مفعل. وما يفعله الإنسان لتسخير شيطان من الجن فيه شر، كأن يكتب آية قرآنية بدم أو ذبح القط، والوصول إلى مراحل السحر لا تتم إلا بالإشراك بالله. وهو من أكبر الكبائر وأخطر من قتل النفس. وأكد ان الحل هو بالتضرع إلى الله وقراءة القرآن والدعاء فقط.، وليس بالبخور والطقوس الأخرى. وحذر ممن يبتزون أموال الناس بالرقية الشرعية فقراءة القرآن والرقية لها طريقة تتطلب فقط الصدق والإيمان.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018