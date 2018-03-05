الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
الوطنية
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

سيف الدين جويني (عامل يومي)

أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من التونسيين. الغريب ان المجتمع التونسي بعد الاستقلال كان أكثر إيمانا وعدم تصديق للجهل. أعتقد ان تفاقم الظاهرة يعود لليأس والشعور بالضيق.

منيرة (ربة منزل)

ترتبط الظاهرة بقلة الايمان وبمشاكل الزواج خاصة لا سيما مع تأخر سن زواج الفتيات وصعوبة الحياة اليوم.

جبالي لسعد (موظف)

تكثفت الظاهرة بعد الثورة نتيجة تزايد نسب الجهل والتخلف ونتيجة اليأس والشعور بالضيق.

بلال (موظف)

غياب الثقة في النفس والجهل وراء ارتفاع نسب اللجوء للشعوذة وعالم الغيبيات. وهناك من يصدق الدجالين بسبب مشاكل نفسية وقد ارتفع عدد من يتاجرون ببيع الأوهام للناس.

صور طارق سلتان ـ إعداد ابتسام جمال
تقرؤون أيضا
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
المزيد >>
بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
هزت صور «الأحجبة» و«الطلامس» المستخرجة من إحدى...
المزيد >>
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من...
المزيد >>
محمد بسي ابراهيم (إمام وعضو جمعية إسلامية) السحر من أكبر الكبائر
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

سيف الدين جويني (عامل يومي)

أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من التونسيين. الغريب ان المجتمع التونسي بعد الاستقلال كان أكثر إيمانا وعدم تصديق للجهل. أعتقد ان تفاقم الظاهرة يعود لليأس والشعور بالضيق.

منيرة (ربة منزل)

ترتبط الظاهرة بقلة الايمان وبمشاكل الزواج خاصة لا سيما مع تأخر سن زواج الفتيات وصعوبة الحياة اليوم.

جبالي لسعد (موظف)

تكثفت الظاهرة بعد الثورة نتيجة تزايد نسب الجهل والتخلف ونتيجة اليأس والشعور بالضيق.

بلال (موظف)

غياب الثقة في النفس والجهل وراء ارتفاع نسب اللجوء للشعوذة وعالم الغيبيات. وهناك من يصدق الدجالين بسبب مشاكل نفسية وقد ارتفع عدد من يتاجرون ببيع الأوهام للناس.

صور طارق سلتان ـ إعداد ابتسام جمال
تقرؤون أيضا
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
المزيد >>
بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
هزت صور «الأحجبة» و«الطلامس» المستخرجة من إحدى...
المزيد >>
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من...
المزيد >>
محمد بسي ابراهيم (إمام وعضو جمعية إسلامية) السحر من أكبر الكبائر
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
﻿