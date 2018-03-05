صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيف الدين جويني (عامل يومي)

أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من التونسيين. الغريب ان المجتمع التونسي بعد الاستقلال كان أكثر إيمانا وعدم تصديق للجهل. أعتقد ان تفاقم الظاهرة يعود لليأس والشعور بالضيق.

منيرة (ربة منزل)

ترتبط الظاهرة بقلة الايمان وبمشاكل الزواج خاصة لا سيما مع تأخر سن زواج الفتيات وصعوبة الحياة اليوم.

جبالي لسعد (موظف)

تكثفت الظاهرة بعد الثورة نتيجة تزايد نسب الجهل والتخلف ونتيجة اليأس والشعور بالضيق.

بلال (موظف)

غياب الثقة في النفس والجهل وراء ارتفاع نسب اللجوء للشعوذة وعالم الغيبيات. وهناك من يصدق الدجالين بسبب مشاكل نفسية وقد ارتفع عدد من يتاجرون ببيع الأوهام للناس.

صور طارق سلتان ـ إعداد ابتسام جمال