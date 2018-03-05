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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
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الوطنية
بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

هزت صور «الأحجبة» و«الطلامس» المستخرجة من إحدى المقابر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية... صور نسبت إلى مقبرة تونسية وتزامنت مع ما تم تداوله من اتهام معتمدة بالشعوذة. وهو ما أثار من جديد موضوع علاقة التونسيين بالسحرة والمشعوذين.

تونس ـ الشروق: ابتسام جمال
عائلة في ولاية جندوبة تعثر وهي بصدد دفن ابنها بمقبرة على سطل في باطن الأرض، وبتفتيشه وجدت مكونات سحر وشعوذة تتمثل في أوراق مطوية. كما تحتوي على آيات قرآنية واسم فتاة تدعى درصاف و”قرن” ماعز، لتعلم الأمن بالحادثة.. وعائلة اخرى في جهة سيدي بوزيد تجد عكازا بطلامس في قبر لعائلة أخرى بين قبر اب وابنه.. هي شهادات متعددة تصف العثور على طلامس وعرائس مكتوبة وخيوط وكتابات غريبة لأعمال سحر وشعوذة تحدثت عنها شهادات كثيرة. وتثير أكثر من سؤال عن انتشار الظاهرة في تونس.
الشعوذة و «الشر»
عدد من الشهادات اكدت العثور على أحجبة وطلامس في مواقع مختلفة من مقابر تونسية. وتحمل الصور عبارات من قبيل «سرطان» «مرض» موت» «عقم» عجز جنسي مستهدفة أشخاصا، إضافة إلى دمى وأعواد واجسام غريبة خلال عمليات دفن لموتى.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعية صورا نسبت لمقابر تونسية فيما نفى آخرون ذلك معتبرين انها تنتمي لمقبرة عربية. لكن حادثة المعتمدة التي اتهمت بالشعوذة في مكتبها جعلت الحوار على مواقع التواصل ساخنا.
«المجتمع التونسي في جزء منه قديم ومازال متشبثا بكل ما هو عادات بالية ومعتقدات. والاعتقاد في السحر هو نوع من السذاجة وإنكار للعقل ونقص في الإيمان» بهذه الكلمات تحدث الدكتور حبيب تريعة الدكتور في علمي النفس والاجتماع عن الشعوذة في تونس.
واشار إلى الصور المنتشرة في مواقع الصفحات الاجتماعية ولم يستبعد أن تكون متعلقة بالمقبرة تونسية فـ "الظاهرة" ليست جديدة على المجتمع التونسي والمجتمعات العربية».
وارجع الدكتور تريعة اللجوء إلى هذه الطقوس إلى الجهل وغياب العقل حيث كانت بعض القبائل الإفريقية تعتقد قديما أن من يؤلمه رأسه قد تملكه جن ويقومون بقطع الراس الذي به جن، ومع تطور العلم عرفوا أن الرأس يصيبه مرض يداوى بالحبوب. وبالتالي فإن جهل الأمراض يتسبب في البحث عن حلول بطرق ما ورائية، وتطور العقل والإيمان يجعل العقل أكثر قدرة على تحليل الظواهر وعلاجها، فإذا عرف السبب زال العجب.
وقال إن اللجوء للشعوذة والسحر لا يقتصر على محدودي التعليم أو الأميين ولكنه يشمل ايضا كبار الشخصيات. وذكر برئيس فرنسا الذي كان يزور عرافا تونسيا، وتختلف حجم المصاريف حسب الحالة الاجتماعية.
عوامل نفسية
غياب الحلول والشعور بالضيق والكآبة وانسداد الطريق واليأس، هي أبرز الأسباب النفسية التي تدفع نحو اللجوء إلى السحر والشعوذة. إضافة الى ضعف الإيمان.
ومن المشاكل التي يبحث عن حلها بعض التونسيين بالشعوذة مشكلة العنوسة. لا سيما عند التونسيات، خاصة مع ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج لأسباب مختلفة.
وبين أن الأشخاص الذين يبحثون عن إيذاء الآخرين هم في الحقيقة مرضى نفسانيون، يبحثون عن أذية الآخرين دون عقاب بأسباب الغيرة والحقد والحسد. ولاحظ أن القانون يعاقب على هذه الجرائم لكن يجب اثباتها. كما اعتبر أن التونسي يذهب الى عرافة او دجال ولا يذهب الى طبيب او مختص نفسي وهي مسألة ثقافة.
وأكد :"علميا الانسان الذي يلتجئ الى الشعوذة هو انسان في حاجة لرعاية نفسية أو هو مريض نفسيا لكنه يطلب الشفاء من انسان غير مختص. وقد يبحث عن حل ما يريده بطرق غير سوية. المجتمعات الغربية تؤمن بالتوازن النفسي وتجد الحلول العلمية لكن المجتمعات الأقل تطورا تلتجئ إلى حلول أخرى."
وربط بين تطور الظاهرة وانفلات ما بعد الثورة والشخصيات المرضية التي تبحث عن التلذذ بتعذيب الآخر. وقال ان هذه الطقوس وجدت قديما لكن الوازع الديني قاومها ثم عادت مع تراجع العلم وغياب الايمان.

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بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

هزت صور «الأحجبة» و«الطلامس» المستخرجة من إحدى المقابر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية... صور نسبت إلى مقبرة تونسية وتزامنت مع ما تم تداوله من اتهام معتمدة بالشعوذة. وهو ما أثار من جديد موضوع علاقة التونسيين بالسحرة والمشعوذين.

تونس ـ الشروق: ابتسام جمال
عائلة في ولاية جندوبة تعثر وهي بصدد دفن ابنها بمقبرة على سطل في باطن الأرض، وبتفتيشه وجدت مكونات سحر وشعوذة تتمثل في أوراق مطوية. كما تحتوي على آيات قرآنية واسم فتاة تدعى درصاف و”قرن” ماعز، لتعلم الأمن بالحادثة.. وعائلة اخرى في جهة سيدي بوزيد تجد عكازا بطلامس في قبر لعائلة أخرى بين قبر اب وابنه.. هي شهادات متعددة تصف العثور على طلامس وعرائس مكتوبة وخيوط وكتابات غريبة لأعمال سحر وشعوذة تحدثت عنها شهادات كثيرة. وتثير أكثر من سؤال عن انتشار الظاهرة في تونس.
الشعوذة و «الشر»
عدد من الشهادات اكدت العثور على أحجبة وطلامس في مواقع مختلفة من مقابر تونسية. وتحمل الصور عبارات من قبيل «سرطان» «مرض» موت» «عقم» عجز جنسي مستهدفة أشخاصا، إضافة إلى دمى وأعواد واجسام غريبة خلال عمليات دفن لموتى.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعية صورا نسبت لمقابر تونسية فيما نفى آخرون ذلك معتبرين انها تنتمي لمقبرة عربية. لكن حادثة المعتمدة التي اتهمت بالشعوذة في مكتبها جعلت الحوار على مواقع التواصل ساخنا.
«المجتمع التونسي في جزء منه قديم ومازال متشبثا بكل ما هو عادات بالية ومعتقدات. والاعتقاد في السحر هو نوع من السذاجة وإنكار للعقل ونقص في الإيمان» بهذه الكلمات تحدث الدكتور حبيب تريعة الدكتور في علمي النفس والاجتماع عن الشعوذة في تونس.
واشار إلى الصور المنتشرة في مواقع الصفحات الاجتماعية ولم يستبعد أن تكون متعلقة بالمقبرة تونسية فـ "الظاهرة" ليست جديدة على المجتمع التونسي والمجتمعات العربية».
وارجع الدكتور تريعة اللجوء إلى هذه الطقوس إلى الجهل وغياب العقل حيث كانت بعض القبائل الإفريقية تعتقد قديما أن من يؤلمه رأسه قد تملكه جن ويقومون بقطع الراس الذي به جن، ومع تطور العلم عرفوا أن الرأس يصيبه مرض يداوى بالحبوب. وبالتالي فإن جهل الأمراض يتسبب في البحث عن حلول بطرق ما ورائية، وتطور العقل والإيمان يجعل العقل أكثر قدرة على تحليل الظواهر وعلاجها، فإذا عرف السبب زال العجب.
وقال إن اللجوء للشعوذة والسحر لا يقتصر على محدودي التعليم أو الأميين ولكنه يشمل ايضا كبار الشخصيات. وذكر برئيس فرنسا الذي كان يزور عرافا تونسيا، وتختلف حجم المصاريف حسب الحالة الاجتماعية.
عوامل نفسية
غياب الحلول والشعور بالضيق والكآبة وانسداد الطريق واليأس، هي أبرز الأسباب النفسية التي تدفع نحو اللجوء إلى السحر والشعوذة. إضافة الى ضعف الإيمان.
ومن المشاكل التي يبحث عن حلها بعض التونسيين بالشعوذة مشكلة العنوسة. لا سيما عند التونسيات، خاصة مع ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج لأسباب مختلفة.
وبين أن الأشخاص الذين يبحثون عن إيذاء الآخرين هم في الحقيقة مرضى نفسانيون، يبحثون عن أذية الآخرين دون عقاب بأسباب الغيرة والحقد والحسد. ولاحظ أن القانون يعاقب على هذه الجرائم لكن يجب اثباتها. كما اعتبر أن التونسي يذهب الى عرافة او دجال ولا يذهب الى طبيب او مختص نفسي وهي مسألة ثقافة.
وأكد :"علميا الانسان الذي يلتجئ الى الشعوذة هو انسان في حاجة لرعاية نفسية أو هو مريض نفسيا لكنه يطلب الشفاء من انسان غير مختص. وقد يبحث عن حل ما يريده بطرق غير سوية. المجتمعات الغربية تؤمن بالتوازن النفسي وتجد الحلول العلمية لكن المجتمعات الأقل تطورا تلتجئ إلى حلول أخرى."
وربط بين تطور الظاهرة وانفلات ما بعد الثورة والشخصيات المرضية التي تبحث عن التلذذ بتعذيب الآخر. وقال ان هذه الطقوس وجدت قديما لكن الوازع الديني قاومها ثم عادت مع تراجع العلم وغياب الايمان.

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