تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني

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قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في بيان إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور اليوم الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.
ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب التجمع الكبير والانتباه عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.
وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أمريكية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأمريكية أو أماكن يقيم فيها أمريكيون.
وقالت السفارة إن خدمات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.
قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في بيان إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور اليوم الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.
ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب التجمع الكبير والانتباه عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.
وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أمريكية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأمريكية أو أماكن يقيم فيها أمريكيون.
وقالت السفارة إن خدمات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.
-
09:24بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا
05 مارس 2018
-
09:06تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية
05 مارس 2018
-
08:54الفائزون بجوائز الاوسكار لسنة 2018
05 مارس 2018
-
08:44اعتقال شقيق ميسي للمرة الثانية خلال 3 أشهر
05 مارس 2018
-
08:34تركيا: مظاهرات نسائية وإعتقال 15 إمراة
05 مارس 2018
-
08:25أحمد عظوم: أنهينا تكليف الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
08:10تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني
05 مارس 2018
-
23:22وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتيا
04 مارس 2018
-
22:42حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار (فيديو)
04 مارس 2018
-
22:13الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد يقرر الدخول في اضرابات قطاعية
04 مارس 2018
-
22:07السجن للإعلامي المصري خيري رمضان
04 مارس 2018
-
20:43عبيد البريكي: لا توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد
04 مارس 2018
-
20:31الحوض المنجمي: استئناف نشاط الفسفاط في ام العرائس وبوادر انفراج في المتلوي
04 مارس 2018
-
20:18الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع انفجار في لندن
04 مارس 2018
-
19:41كاس تونس لكرة السلة: النجم الرادسي يحسم قمة ربع النهائي امام النادي الافريقي
04 مارس 2018
-
18:54تطاوين: انتحار فتاة الـ17 سنة شنقا
04 مارس 2018
-
18:20المؤتمر العربي الأول لصحافة البيانات ينتظم بالقاهرة
04 مارس 2018
-
17:39وزير التجهيز: قريبا الانطلاق في انجاز 4600 مسكنا اجتماعيا
04 مارس 2018
-
17:16الهاروني من توزر: 51 قائمة يترأسها الشباب من مجموع قائمات النهضة
04 مارس 2018
-
16:48بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: النتائج والترتيب
04 مارس 2018