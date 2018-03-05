تركيا: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في بيان إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور اليوم الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب التجمع الكبير والانتباه عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أمريكية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأمريكية أو أماكن يقيم فيها أمريكيون.

وقالت السفارة إن خدمات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.