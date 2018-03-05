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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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«توننداكس» ينهي الاسبوع الفارط على ارتفاع
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الإقتصادي
«توننداكس» ينهي الاسبوع الفارط على ارتفاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

ارتفع مؤشر بورصة تونس «توننداكس» مع نهاية اخر خصة في الاسبوع الفارط بنسبة 0,10 بالمائة ليبلغ 6703 نقاط وسط حجم مبادلات ناهز 5,599 مليون دينار.*

ونالت اورو سيكل التي ارتفعت اسهمها بنسبة 5,31 بالمائة ( 34,49 د) زهاء 0,919 مليون دينار من اجمالي معاملات السوق مما جعلها تحل الثانية ضمن قائمة الارتفاعات التى تصدرتها اسهم لاندور التي تقدمت بنسبة 6,02 بالمائة ( 8,980د) وتراجع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 3,12 بالمائة ( 0,310 د). وأقفل « توناندكس « تعاملات كامل الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0,61 % ليصل عند مستوى 6700 نقطة .وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 26 مليون دينار.

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الإقتصادي
«توننداكس» ينهي الاسبوع الفارط على ارتفاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

ارتفع مؤشر بورصة تونس «توننداكس» مع نهاية اخر خصة في الاسبوع الفارط بنسبة 0,10 بالمائة ليبلغ 6703 نقاط وسط حجم مبادلات ناهز 5,599 مليون دينار.*

ونالت اورو سيكل التي ارتفعت اسهمها بنسبة 5,31 بالمائة ( 34,49 د) زهاء 0,919 مليون دينار من اجمالي معاملات السوق مما جعلها تحل الثانية ضمن قائمة الارتفاعات التى تصدرتها اسهم لاندور التي تقدمت بنسبة 6,02 بالمائة ( 8,980د) وتراجع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 3,12 بالمائة ( 0,310 د). وأقفل « توناندكس « تعاملات كامل الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0,61 % ليصل عند مستوى 6700 نقطة .وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 26 مليون دينار.

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عبد الجليل المسعودي
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