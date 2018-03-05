تأمينات غات تكرم حرفاءها

نظمت تأمينات غات مؤخرا مسابقة وعملية سحب شارك فيها حرفاؤها من المؤمنين على سياراتهم ومنازلهم أسفرت عن فوز حريفة بسيارة جديدة تسلمتها في حفل انتظم في فرع الشركة بمدنين بحضور محمد الدخيلي الرئيس المدير العام لـ لرشكة «تامينات غات» إلى جانب عدد من إطارات المؤسسة. عملية تسليم السيارة لم تكن عادية بل كانت مشوقة اذ تخللتها مفاجأة مثيرة وسارة لصاحبة الحظ السعيد حيث تم توجيه الدعوة لسعيدة الحظ الفائزة بالجائزة الكبرى على أساس أنها فائزة ببطاقة وقود فحسب، لتفاجأ لاحقا بكونها فائزة بسيارة.