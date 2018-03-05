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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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تأمينات غات تكرم حرفاءها
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الإقتصادي
تأمينات غات تكرم حرفاءها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

نظمت  تأمينات غات مؤخرا مسابقة وعملية سحب  شارك فيها حرفاؤها من المؤمنين على سياراتهم ومنازلهم أسفرت عن فوز حريفة بسيارة جديدة تسلمتها في حفل انتظم في فرع الشركة بمدنين بحضور محمد الدخيلي الرئيس المدير العام لـ لرشكة «تامينات غات» إلى جانب عدد من إطارات المؤسسة. عملية تسليم السيارة لم تكن عادية بل كانت مشوقة اذ تخللتها مفاجأة مثيرة وسارة لصاحبة الحظ السعيد حيث تم توجيه الدعوة لسعيدة الحظ الفائزة بالجائزة الكبرى على أساس أنها فائزة ببطاقة وقود فحسب، لتفاجأ لاحقا بكونها فائزة بسيارة.

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الإقتصادي
تأمينات غات تكرم حرفاءها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

نظمت  تأمينات غات مؤخرا مسابقة وعملية سحب  شارك فيها حرفاؤها من المؤمنين على سياراتهم ومنازلهم أسفرت عن فوز حريفة بسيارة جديدة تسلمتها في حفل انتظم في فرع الشركة بمدنين بحضور محمد الدخيلي الرئيس المدير العام لـ لرشكة «تامينات غات» إلى جانب عدد من إطارات المؤسسة. عملية تسليم السيارة لم تكن عادية بل كانت مشوقة اذ تخللتها مفاجأة مثيرة وسارة لصاحبة الحظ السعيد حيث تم توجيه الدعوة لسعيدة الحظ الفائزة بالجائزة الكبرى على أساس أنها فائزة ببطاقة وقود فحسب، لتفاجأ لاحقا بكونها فائزة بسيارة.

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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال البنك المركزي التونسي ان الموجودات الصافية من العملة الصعبة بلغت 11.302 مليون دينار، اي ما يعادل 80 يوم...
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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
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كونكت تجعل الاقتصاد في خدمة الثقافة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
افتتحت مؤخرا فعاليات أيام كونكت للفنون التشكيلية، بالمركب الثقافي والرياضي والشبابي بالمنزه السادس،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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