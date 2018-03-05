انطلاق فعاليات الصالون الثامن للمؤسسة بصفاقس

انطلقت مؤخرا بفضاء معرض صفاقس الدولي فعاليات الصالون الثامن للمؤسسة وقد تواصلت على مدى يومين بمشاركة أكثر من 200 عارضا وحضور وفود اجنبية من دول شقيقة وصديقة واعتبرت اكرام مقني المديرة العامة لمركز أعمال صفاقس الطرف الرئيسي المنظم للتظاهرة بالشراكة مع عديد الهياكل أنّ صالون المؤسسة هذه السنة يعدّ بمثابة ورشة عمل كبيرة لفائدة كل المتدخلين في الحقل الاقتصادي سواء للباعثين الشبان أو الباحثين عن الشغل اوالمؤسسات التي ترغب في التوسّع وحتى المؤسسات المموّلة، مؤكّدة ضرورة العمل التشاركي من اجل رفع التحدي ودفع المؤسسة والنهوض بالاقتصاد الوطني.