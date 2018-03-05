منتجات جديدة لـ»ابسون» بتونس

أكّد لوران جويلهاردو، مدير مبيعات إبسون، على إثر مشاركة هذه العلامة في معرض الإعلاميّة والتكنولوجيا والاتصال الرّقمي SIB 2017، الذي انعقد مؤخرا في تونس، أنّ طابعة إبسون إكوتانك إيتس (EcoTank ITS) تمكّن المستهلك من تقليص تكاليف الطباعة بنسبة تصل إلى حدّ 90 % وذلك بفضل زجاجات حبر فائقة السعة وذات مردودية عالية وقال أن التخفيض في استعمال الطاقة الكهربائية وتقليص عبوات الحبر وطباعة 84 ألف نسخة دون الحاجة لتغيير عبوة الحبر كل هذا أصبح الآن ممكنا بفضل الطابعات الجديدة وورك فورس برو من «ابسون»، بالألوان وبمقاس A4 .