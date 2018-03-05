كونكت تجعل الاقتصاد في خدمة الثقافة

افتتحت مؤخرا فعاليات أيام كونكت للفنون التشكيلية، بالمركب الثقافي والرياضي والشبابي بالمنزه السادس، وتواصلت على مدى يومين، بمشاركة 25 فنانا

تشكيليا سجلوا حضورهم من خلال عرض أكثر من 70 لوحة تشكيلية من مختلف المدارس الفنية. واستخدم الفنانون المشاركون تقنيات مختلفة لرسم لوحاتهم ويتنزّل هذا المغرض ضمن فعاليات الصالونات الثقافية لكونكت التي تنتظم تحت شعار الاقتصاد في خدمة الثقافة. وتهدف هذه البادرة إلى تقريب الفن التشكيلي من المواطن والتعريف بأصحاب هذه الاعمال الفنية وتسويقها خاصة وأنها معروضة بأسعار في متناول الجميع.