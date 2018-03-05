الصالون الفلاحي للشمال الغربي بالكاف .. فرصة لتثمين الثروات الطبيعية للجهة

-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
يحتضن قصر المعارض بالكاف الصالون الفلاحي للشمال الغربي أيام 7و8و9 مارس الجاري بدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف والبنك الوطني الفلاحي وديوان الشمال الغربي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بالكاف، فضلا عن دعم عديد الشركاء الخواص وذكر منظم الصالون، محي الدين الجزيري ان تنظيم مثل هذه الصالونات يندرج في اطار تعزيز المبادرة بالجهات الداخلية وتكريس لامركزية التنمية الاقتصادية عبر خلق حيوية محلية وجهوية من شانها تعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني ككل. وأضاف ان الصالون سيجمع عديد الفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي من القطاع العام والخاص من اجل الاطلاع على مستجدات المجال وجلب المستثمرين بالجهة ، وذلك في اتجاه تعزيز التكاتف بين القطاعين وخاصة المختصين في التجهيزات الفلاحية والمواد الفلاحية والنباتية والبيطرية وذات العلاقة من تعليب وخدمات صحية وطرق إنتاجية بيولوجية...
وأفاد في هذا السياق انه سيتم تنظيم مسلك سياحي على هامش الصالون بما يسهم للترويج لوجهة الكاف والشمال الغربي عموما ، مشيرا ان مسلك الحضارات البيزنطية والرومانية والإسلامية سيشمل مائدة يوغرطة والقصبة وزاوية سيدي مخلوف وكنيسة دار القوس ودار الكاهية ومعبد المياه وأضاف ان الصالون يشكل فرصة لتثمين الثروات الطبيعية لجهة الكاف و التشجيع على المبادرات الخاصة خاصة وانه ذو بعد اقتصادي وسياحي وثقافي في الان نفسه .
يحتضن قصر المعارض بالكاف الصالون الفلاحي للشمال الغربي أيام 7و8و9 مارس الجاري بدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف والبنك الوطني الفلاحي وديوان الشمال الغربي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بالكاف، فضلا عن دعم عديد الشركاء الخواص وذكر منظم الصالون، محي الدين الجزيري ان تنظيم مثل هذه الصالونات يندرج في اطار تعزيز المبادرة بالجهات الداخلية وتكريس لامركزية التنمية الاقتصادية عبر خلق حيوية محلية وجهوية من شانها تعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني ككل. وأضاف ان الصالون سيجمع عديد الفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي من القطاع العام والخاص من اجل الاطلاع على مستجدات المجال وجلب المستثمرين بالجهة ، وذلك في اتجاه تعزيز التكاتف بين القطاعين وخاصة المختصين في التجهيزات الفلاحية والمواد الفلاحية والنباتية والبيطرية وذات العلاقة من تعليب وخدمات صحية وطرق إنتاجية بيولوجية...
وأفاد في هذا السياق انه سيتم تنظيم مسلك سياحي على هامش الصالون بما يسهم للترويج لوجهة الكاف والشمال الغربي عموما ، مشيرا ان مسلك الحضارات البيزنطية والرومانية والإسلامية سيشمل مائدة يوغرطة والقصبة وزاوية سيدي مخلوف وكنيسة دار القوس ودار الكاهية ومعبد المياه وأضاف ان الصالون يشكل فرصة لتثمين الثروات الطبيعية لجهة الكاف و التشجيع على المبادرات الخاصة خاصة وانه ذو بعد اقتصادي وسياحي وثقافي في الان نفسه .
-
22:09رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-