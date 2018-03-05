الصالون الفلاحي للشمال الغربي بالكاف .. فرصة لتثمين الثروات الطبيعية للجهة

يحتضن قصر المعارض بالكاف الصالون الفلاحي للشمال الغربي أيام 7و8و9 مارس الجاري بدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف والبنك الوطني الفلاحي وديوان الشمال الغربي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بالكاف، فضلا عن دعم عديد الشركاء الخواص وذكر منظم الصالون، محي الدين الجزيري ان تنظيم مثل هذه الصالونات يندرج في اطار تعزيز المبادرة بالجهات الداخلية وتكريس لامركزية التنمية الاقتصادية عبر خلق حيوية محلية وجهوية من شانها تعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني ككل. وأضاف ان الصالون سيجمع عديد الفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي من القطاع العام والخاص من اجل الاطلاع على مستجدات المجال وجلب المستثمرين بالجهة ، وذلك في اتجاه تعزيز التكاتف بين القطاعين وخاصة المختصين في التجهيزات الفلاحية والمواد الفلاحية والنباتية والبيطرية وذات العلاقة من تعليب وخدمات صحية وطرق إنتاجية بيولوجية...

وأفاد في هذا السياق انه سيتم تنظيم مسلك سياحي على هامش الصالون بما يسهم للترويج لوجهة الكاف والشمال الغربي عموما ، مشيرا ان مسلك الحضارات البيزنطية والرومانية والإسلامية سيشمل مائدة يوغرطة والقصبة وزاوية سيدي مخلوف وكنيسة دار القوس ودار الكاهية ومعبد المياه وأضاف ان الصالون يشكل فرصة لتثمين الثروات الطبيعية لجهة الكاف و التشجيع على المبادرات الخاصة خاصة وانه ذو بعد اقتصادي وسياحي وثقافي في الان نفسه .