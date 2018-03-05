تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 80 يوما .. تهديد لاستقرار الدينار وهذه الحلول

قال البنك المركزي التونسي ان الموجودات الصافية من العملة الصعبة بلغت 11.302 مليون دينار، اي ما يعادل 80 يوم توريد، وهذا المؤشر اعتبره عدد من الخبراء خطير ويهدد استقرار الدينار في المرحلة القادمة.

وقال في هذا الصدد، الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب في تصريح ل»الشروق» أن ما يقلق بشان الوضعية المالية في تونس هو تواصل تدحرج احتياطي تونس من العملة الصعبة من 84 يوما الى 82 يوما ثم الى 80 يوما في حين ان المعدل العادي هو 90 يوما، ملاحظا انه في المقابل وضعية الدينار مستقرة مقارنة بالدولار والاورو وهو ما فسره محدثنا بامكانية تدخل البنك المركزي بصفة غير مباشرة وغير معلنة في المحافظة على استقرار الدينار.

وتابع وجدي بن رجب ان وضعية العملة تعكس قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات والتصدير، موضحا ان تونس سجلت تطورا في عائدات الصادرات في شهر جانفي وهذا كان نتيجة تصدير زيت الزيتون والقوارص، مضيفا ان تونس مازالت لم تتخلص بعد من عجز الميزان التجاري الذي سيستفحل خلال هذه الفترة القادمة.

وافاد بن رجب ان تونس ستقوم باستصدار قرض رقاعي من السوق المالية العالمية قيمته مليار دولار سيكون موجه للتقليص من عجز ميزانية الدولة وتركيز مشاريع.

خسائر بـ1800 مليار

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي مراد حطاب في تصريح ل»الشروق» ان الفرضيات الخاطئة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، في ما يتعلق بسعر البترول الذي حدد في الميزانية ب54 دولارا في حين ان السعر المتداول في بداية العام الجديد في حدود 66 دولارا وهو ما سيتسبب حسب محدثنا في خسائر قدرها 1800 مليار، مضيفا ان المؤسسات الغير مقيمة تسبب للدولة التونسية في خسائر مادية سنويا تصل الى 4600 مليار.

وعن الإصلاحات الواجب إتباعها من اجل إنقاذ الوضع الاقتصادي، اكد مراد حطاب انه يجب اتخاذ اجراءات صارمة بخصوص التوريد من خلال تركيز لجنة ادارية ذات سيادة للتدقيق في سندات التوريد وكل مخالف تسحب رخصته اضافة الى مراجعة قانون الصرف الذي يعود تاريخ سنه الى سنة 1993 الذي قال انه من بين اسباب اقصاء «الفايسبوك» للدولة التونسية من منصة التجارة الالكترونية دون ان يقدم هذا الموقع الاجتماعي، اي تفسير او توضيح، الى جانب دعم الشباب في مسار التجارة الالكترونية وإعادة النظر في النظام الجبائي بما يضمن حق المتنازع امام ادارة الجباية.

الحلول ...ممكنة

من جهته، يرى المتابع للشأن الاقتصادي رؤوف النكاع ان الاقتصاد الوطني يمكن ان يخرج من أزمته من خلال سن جملة من الاجراءات المتعلقة بالقطاعات الحيوية حتى يتعافى الاقتصاد الوطني، مضيفا ان وقوف الدولة الى جانب المستثمرين سيمكنهم من بعث مشاريعهم والمساهمة في نمو مواطن شغل وبالتالي خلق الثروة.

وقال رؤوف النكاع ان وزارة التجارة يجب ان تشرف على عمليات التصدير خاصة المتعلقة بالثروات الفلاحية وانها يجب ان تتفاوض مع الجهات الاجنبية حول المنتوجات التونسية التي يجب ان تفتح الابواب امامها لتوفير العملة الصعبة مع ضرورة الحد من التوريد العشوائي وهو ما من شانه ان يساعد في تعافي الدينار تدريجيا.

وأكد النكاع انه من الضروري ان تتعنى الدولة بالقطاع الفلاحي خاصة الزراعات الكبرى، داعيا الى اصدار امر يقضي باستغلال اراضي الدولة للانتاج الفلاحي مع العمل على النهوض بالصناعة وان تضحي جميع الاطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى تدور العجلة الاقتصادية.

واعتبر النكاع ان الحلول موجودة للنهوض بالاقتصاد من ذلك استثمار الدولة في القطاع الصحي من خلال حسن استغلال المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية، مضيفا ان الاستثمار في الصحة العمومية سيحسن من الخدمات الصحية ويساهم في خلق مواطن شغل وان هذا الاستثمار سيحقق منافع للصحة العمومية والمواطن التونسي ولخزينة الدولة.





متابعة:خديجة يحياوي