أولا وأخيرا .. لا لوم على أطفال الشوارع ..صبرا ... تمهّل ... «وحدة وحدة»

بالسياسة بالسياسة» حالا سنفهم رجالات السياسة عندنا إن كانت في سياسة الإعراب رجولة وإن كان في الإعراب رجالا أفلح وأفحل وأرجل من جلهم.

إن جل من ركبوا اليوم السياسة جواد عنترة بن شداد يقرون صراحة بأنهم «أولاد الشوارع» ومن صلبها وهي الشهادة على أنهم صادقون في ا لنسب لذلك هم ملتصقون بالشارع ويتملقون للشارع ويتحدثون باسم الشارع ويستمد قوتهم وقوتُهم من الشارع حتى إذا لفظهم الشارع لعياقتهم ذلوا واتهموا الشارع بالجحود والغباوة.

وأصبحوا وأمسوا وباتوا يبحثون عن نسب لهم ولا أحد منهم تذكر أن له والدين وحسبا ونسبا إلى أن توزعوا اليوم شتاتا ينبشون قبور زعماء البلد فيهم من يدعون ـ في غياب تحليل «ADN».

الحامض الفسفوري أنهم أولاد بورقيبة وبورقيبة لم ينجب إلا ابنا واحدا. ومن يدعون أنهم صالحون يوسفيون أولاد بن يوسف وأنهم مضطهدون في هذا البلد ومن يزعمون أنهم «ثعالبيون» أولاد الثعالبي وتثعلبوا وفيهم من يصرون على أنهم أولاد حشاد وقالوا إنهم أقوى قوة في البلاد وفيهم من سجلوا أسماءهم في سجل الولادات الجديدة ومنهم من نسبوا أنفسهم أولاد الثورة ومن سجلوا أنهم أولاد النداء ومن سجلوا أنهم أولاد النهضة بعد أن كان أغلبهم أولاد التجمع لا لشيء إلا ليتقاسموا إرث هؤلاء الزعماء البررة العظماء لا من النضال والخصال والوطنية وإنما من «رزق البيليك» المهمل السائب على الشياع في غياب أولاد تونس الذين قطعوا على أنفسهم عهدا بأن لا عيش في تونس لمن خانها وها هو اليوم العيش في تونس لمن خانها من مرتزقي بريمر وعرابي الدمار العربي.

قد يكون سؤالي الآتي مدعاة للغرابة ومع ذلك أنا متمسك به.

كيف يكون الأمر لو فتحت النيابة العمومية قضية ضد هؤلاء الأولاد بتهمة انتحال هوية المصلحة الذاتية أو لفائدة الغير هلا يكون الحكم بإحالتهم على مراكز رعاية الطفولة باعتبارهم من أبناء الشوارع و«لا لوم على أطفال الشوارع».

بقلم مسعود الكوكي