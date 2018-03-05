الحديث الديبلوماسي .. تونس تتطلع لاستقبال آلاف الطلبة من جنوب الصحراء .. لا يوجـد أفضل من ديبلوماسيـة الطلبة

تجدّ في بلادي أحداث هامة في الحقول المختلفة تغطي عليها للأسف مستحدثات لا أهمية لها و تفاصيل بحيث لا تستوقف المتابع و قلّ أن القائمين عليها يسعون إلى إعطائها ما تستحق من عناية. من هذه الأحداث ما جد في ردهات وزارة الشؤون الخارجية منذ أيام ليس ببعيدة و تمثل في إقامة احتفال بمناسبة انطلاق أول دورة تدريبية لأطباء القلب أصيلي الدول الإفريقية جنوب الصحراء المسجلين في كلية الطب بسوسة. إذ ليس من العادة أن نرى مقر هذه الوزارة يستضيف احتفالية هي بالأساس طبية ثم إن ما يشد الانتباه أن خمسة أعضاء من الحكومة يحضرون الحفل و هم صاحب الدار وزير الشؤون الخارجية و عضداه كاتبا الدولة و وزيرا الصحة و التعليم العالي.

و لعمري فإن هذا الحضور عالي المستوى يؤشر على أن الحدث جلل وهو كذلك دون شك لما قاله خميس الجهيناوي في كلمته في الحفل عندما أعلن أن تونس تتطلع في أفق عام 2020 إلى استقبال 20 ألف طالب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و هو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الموجود حاليا، بما يؤهل بلادنا لأن تصبح مركزا إقليميا في مجال التكوين و التعليم العالي. و إن إقرار مثل هذا الهدف المرقم يدل على أن الدبلوماسية التونسية تجاه البلدان الشقيقة جنوب الصحراء بدأت تتبلور و تتخطى الخطب الرنانة والكلمات المعسولة، فبعد إحداث السفارات و البعثات التجارية و فتح الخطوط الجوية والبحرية و إقامة المعارض المختلفة هنا و هناك و آخرها معرض الجامعات التونسية الذي احتضنته مدينة أبيدجان الإيفوارية يأتي هذا الهدف الواضح الملامح ليبين أن العلاقات مع دول جنوب الصحراء أخذت بعدا جديدا يمثل دون شك ضمانة كبرى لتواصلها و ديمومتها.

إن إيلاء منزلة أساسية و هامة للقوى البشرية في التعاون القائم بين الطرفين هو الوسيلة المتميزة لتقوية الروابط و تمتينها لاسيما إذا تعلق الأمر بمهنة نبيلة و عالية الأهمية مثل الطب و طب الاختصاص أساسا و قل أن تلتقي أخا أو أختا من جنوب الصحراء لا يحدثك عما تلقاه هو أو أحد أفراد عائلته أو عشيرته من علاج أو عناية او رعاية من طرف أطباء تونسيين بل تفاجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند جولته الإفريقية منذ أشهر أن أغلب من التقى بهم يلهجون بالعرفان للأطباء التونسيين الذين انقذوا حياتهم أو حياة أقاربهم و إن البناء على هذه المشاعر و الانطباعات الايجابية أمر يسير إذا ما وضعنا الأسس لذلك.

إن تونس تحظى بمكانة خاصة لدى إخواننا جنوب الصحراء لا سيما في غربي القارة و يعود ذلك لعقود مضت عندما عمل الرئيس الحبيب بورقيبة على إقامة علاقات وثيقة مع هذه البلدان سواء اقتصادية أو ثقافية أو بشرية و قد انطلقت منذ ستينات القرن الماضي بوادر التبادل و التعاون في مجالات التعليم والتكوين، بحيث استقبلت جامعاتنا و معاهدنا و مدارسنا العليا أعدادا من الطلبة من جنوب الصحراء لا يزالون إلى الآن خير سفراء لتونس في بلدهم و إلى أمد ليس بالبعيد كان عدد من وزراء الرياضة لبلدان إفريقية جنوب الصحراء من خريجي معهد قصر السعيد و كانوا لا يتوانون في توثيق علاقات بلدانهم مع تونس في مجالات عملهم.

وإذا أردنا أن تنجح عملية استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة جنوب الصحراء- و لا أقول الأفارقة فنحن التونسيون أفارقة بل إننا من أعطى اسم بلده للقارة بأسرها- فلابد من إعداد العدة لذلك من حيث تهيئة البنية الأساسية كبيوت الإقامة و المبيتات و المطاعم الجامعية الملائمة كما ينبغي أن نعمل على مكافحة بعض مظاهر التمييز العنصري الذي ما زال جزء من المجتمع يعاني منها و كانت من تجلياتها بعض الأحداث المؤسفة التي جدت في الماضي القريب و التي كان ضحيتها طلبة من جنوب الصحراء. إن التوجه نحو إحداث قانون يجرم التمييز العنصري أمر هام و لكن ذلك يجب أن يوازيه مجهود في مستوى التربية و التوعية المجتمعية و الإعلام للقبول بالفوارق في لون البشرة و اللغة و الدين والمعتقد باعتبارها إثراء للعلاقات و تقوية لها لا العكس، لان المجتمعات متعددة العناصر المكونة لها هي التي تنجح أكثر من غيرها في إكساب الإنسان إنسانيته و توفر له آفاقا أوسع للنهوض بذاته رغم التحديات أو ربما بفضلها. و لعل تواجد إخواننا من جنوب الصحراء بأعداد هامة في بلدنا سوف يسهم في مصالحة المجتمع مع اختلافاته و هو أمر مهم في ظل السعي إلى المصالحة الوطنية الواسعة.إن أفضل تعاون يمكن أن يقوم بين البلدان هو ذلك الذي يبنى بين الشعوب فهو يستند على قاعدة صلبة لا يمكن تقويضها بسهولة فضلا على أنه يمكن من تشبيك المصالح و تثبيتها وذلك من خلال السعي المتواصل لرعايتها مما يضمن ديمومتها ويعطيها مجالات أوسع للتطور و التفتح على مجالات أخرى قد تبدو من أول وهلة عصية أو بعيدة المنال. فالتعاون و التبادل في مجالات التكوين و التعليم قد يؤدي على المدى المنظور إلى إقامة جامعات أو معاهد بحث مشتركة سواء في تونس أو في البلدان المعنية و قد يفتح الباب لأن تصبح تونس مركزا إقليميا للعلاج و التطبيب وهو ما من شانه أن يخلق مزيدا من الإمكانيات والفرص لبناء شراكة قوية بين الطرفين.أفضل دبلوماسية هي تلك التي تقام بين الأفراد و الشعوب ومن أفضلها دبلوماسية الطلبة و الجامعيين لأنهم بناة المستقبل.

بقلم: رؤوف بن رجب