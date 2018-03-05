من ذكريات مناضل وطني (82).. محمد الكيلاني... بداية تأسيس حزب العمال

اتفقنا داخل قيادة «حلقة الشيوعي» على تقسيم المهام وكيفية انجاز المشاريع الموحدة لنتمكن من تأسيس الحزب على قاعدتها إضافة إلى إدارتنا لمجلة الشيوعي التي طرحنا فيها كل القضايا التي كنا نناقشها وأصدرنا منها قرابة 10 أعداد كل منها بمثابة كتاب يحمل كل القضايا المطروحة للنقاش وكانت هي أداة النقاش داخل الحلقة.

في نفس الوقت أخرجنا مشروعا رديفا علنيا لها يتمثل في مجلة «أطروحات» وجاءت على سبيل الصدفة حيث انه عندما أعطى مزالي لأحمد نجيب الشابي جريدة الموقف وكان سي الرصاع على علاقة نسب على ما يبدو بلطفي بن عيسى فطرح عليه ان هناك إمكانية الآن لمنح تأشيرة لمجلة او جريدة طالما ان الفرصة مواتية وسيتم منح جريدة الموقف للشابي.

ناقشناها في الهيكل النقابي الذي تحول الى لجنة حزبية لتونس العاصمة فيما بعد، اتفقنا جميعا على ان يتم تقديم طلب جريدة وكان حتى الاسم جاهزا وبالتالي بمجرد ان تم الاتفاق بيننا قام بتقديم الطلب وأخذنا التأشيرة.

كانت مجلة «أطروحات» هي اللسان العلني والقانوني بالنسبة لـ"حلقة الشيوعي" وهي المؤسسة لحزب العمال الشيوعي لتونسي فيما بعد وطرحنا فيها كل القضايا الفكرية والسياسية بطريقة علنية.

مباشرة والى جانب معالجة تلك القضايا الفكرية والتي في إطارها أصدرت ثلاثة مؤلفات حول الحركة الشيوعية في تونس من 1920 الى 1983 و»التروتسكية والتروتسكيين في تونس» و»الماوية» وكانت الأساس الفكري لحزب العمال فيما بعد وكان معهم حمة الماي الذي اعد «المجتمع التونسي» دراسة حول تطور قوى الإنتاج في تونس ومروره من نمط إنتاج إقطاعي استعماري الى نمط إنتاج رأس مالي واستعان ببعض الرفاق المختصين في الشؤون الاقتصادية في هذا المجال.

وفي لجنة تونس أيضا اعددنا نصا حول الحركة النقابية في تونس واعده تحريرا كل من رفيقنا الراحل الطاهر الهمامي واحمد المانسي، لم يتبق حينها إلا البناء التنظيمي لاستكمال شروط تأسيس الحزب وعندها انطلقنا في التنظيم في جهة تونس قطاعيا الشباب والمرأة والنقابة والعمال.

توجهنا أيضا للجهات وناقشنا بعمق مع مجموعة قفصة التي التحقت وكان من بينهم مرتضى العبيدي والعبيدي حمدي وعمار عمروسية وفي سوسة نفس الشيء كانت هناك مجموعة قريبة من حزب الشعب الثوري وخرجت عنه ومنها من التحق بالوطد ثم عادوا وتكونت مجموعة نوعا ما قريبة من بعضها لأنها قريبة جغرافيا في الكاف لم تكن لها تسمية وكانت لها امتدادات في سوسة ناقشتها أنا شخصيا ثم التحقوا مثلما فعلت مع مجموعة قفصة. أيضا هناك مجموعة في قابس تتكون من مناضلين هم اتصلوا بنا للنقاش معهم وكانوا عمالا في المنطقة الصناعية وفيما بعد أيضا مجموعة البحث الموسيقي ومجموعة في الوطن القبلي كما قمنا بإنهاء النقاش مع المجموعة النقابية الثورية التي تخلت عن الشابي عندما توجه إلى مشروعه الجديد باستثناء مختار الطريفي الذي فضل ان يبقى مستقلا.

كما انهينا النقاشات داخل حلقة الشيوعي مع المجموعة المتبقية من العامل التونسي وخاصة نور الدين بعبورة واحمد كرعود وكان يتناقش معهم حينها حمة الهمامي، كانت الفكرة ان هؤلاء الرفاق رافضون لفكرة تأسيس حزب الآن اعتبارا لان الشروط لم تستكمل والظروف غير مناسبة لذلك خاصة وان الحزب عند تأسيسه لن يكون له وجود وطني وعليه سيكون مجرد تسمية وليس حزبا حقيقيا.