في الذكرى الثانية لملحمة الانتصار على الارهاب.. يوم وقفت بن قردان لتونس!

بقلم: خالد الحدّاد

تشهد مدينة بن قردان هذه الأيام احتفالات إحياء الذكرى الثانية لملحمة صدّ الدواعش، هذه الملحمة التي ستبقى حاضرة في أذهان التونسيّين خالدة في ذاكرة الأجيال القادمة لأنّها شكّلت منعرجا حاسما في وقف مشاريع تخريب تعرّضت لها، ولا تزال، العديد من الدول ومنحت بلادنا أفقا مهما في الاستقرار والتخلّص الى حدّ كبير من التهديدات الارهابيّة والتقدّم خطوات هامّة في مسارها الانتقالي الديمقراطي.

تقفُ بن قردان اليوم شامخة أبيّة بما حقّقتهُ من منجز تاريخي وحضاري مُبْهر وفارق في الفترة من 2 الى 7 مارس 2016 والأيام التي تلتها، حينما امتزجت دماء المواطنين مع دماء أبناء المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة في ردّ عدوان غاشم خطّطت له المجموعات الإرهابيّة بهدف تحويل المدينة الى حاضنة ومعقل لها ومنطلق لتنفيذ برامجها الآثمة في القتل وسفك الدماء ونشر الفتن والأحقاد في كامل جهات البلاد.

ستبقى ملحمة بن قردان ذات ذكر حسن على الدوام وستظل علامة حضارية فارقة في تاريخ المنطقة ككل، فعلى أرض هذه المدينة تحطّمت أسطورة داعش في «البقاء والتمدّد»واتّضح تهافت ما يروّج عنها من قوّة لا ترد، بدأت أسطورة داعش في التراجع بفضل الرفض القاطع لأهالي مدينة بن قردان للمجموعات الارهابيّة وصمودهم البطولي وما شكّلوه من دعم مادي ومعنوي كبيرين للقوات الأمنية والعسكريّة التي استطاعت السيطرة على الوضع وتحطيم مخطط داعشي خطير لتحويل بن قردان إلى قاعدة لأعمالها الارهابيّة.

أثبت أهالي بن قردان وطنيّة عالية وأكّدوا ارتباطهم الوثيق بدولتهم وقدَّموا تضحيات جساما وعبّروا عن انتصار ارادة تونسيّة عامّة في رفض التطرّف والتشدُّد ومشاريع القتل والتخريب والإيمان بوحدة الوطن ومدنيّة الدولة القائمة على المواطنة ومبادئ العيش المشترك في ظلّ التعدّد والاختلاف البنّاء والمُثمر.

قدَّمت مدينة بن قردان كلّ تلك العبر والدروس الحضاريّة الكبرى بمسؤوليّة كبيرة وبروح وطنية عالية ملتزمة بواجباتها في حماية الوطن من كلّ مشاريع التخريب والتقسيم وأجندات الفوضى والإرهاب، وأبرزت عظمة الشخصيّة التونسيّة في رفضها الانبتات والتبعيّة وتشبّثها بالأرض ودفاعها عن الوطن وتمسّكها بفلسفة الدولة التي تعكسُ أرقى ما توصّل إليه العقل الإنساني في تأمين الاجتماع البشري السلمي والمدني والمنظّم.

جحافل الإرهاب التي اجتاحت المدينة كانت تعتقد بأنّ أهالي بن قردان قد يُساومون وقد يخضعون للابتزاز وقد يقبلون صنوف المقايضة المختلفة، لكن خاب ظنّها فالخصاصة والحرمان والتهميش والنسيان عند الأحرار الصادقين لا يُمكن أن تكون أبدا مدخلا أو تعلّة لخيانة الوطن أو بيعه مهما كانت الإغراءات.

نعم، البداوة والصحراء فيها من القيم والخصال ما تدفعُ إلى رسم ما يُشبه الأساطير في حماية أسس المدنيّة وركائز الدولة، وعلّ ذلك من أبهى دروس ملحمة بن قردان، إذ رغم تجاهل المركز والتهميش الذي لحق بن قردان لعقود طويلة التصق أهلها بوطنهم ودولتهم وأقاموا ملحمة بطوليّة رائدة في الجرأة والشجاعة والإقدام وعدم الخوف، وكثيرة هي المشاهد والصور التي خلّدت تلك الملحمة فقد شكّل العزّل سواتر للقوات الأمنيّة والعسكريّة ووقفوا معهم والى جانبهم، لا خلفهم، مؤازرين لهم في معركتهم الطاحنة مع فلول الارهابيّين الى الوقت الَّذِي تأكّد فيه النصر.

أيّ أناس هؤلاء؟ وأيّ شجاعة تلك؟ وأيّ إيمان صادق ربطهم بهذا الوطن؟

إنّها جذور الشرف الممتدة في عمق التاريخ والتي تستحضر نضالات الأجداد والآباء في معركة التحرير الوطني وطرد المستعمر الفرنسي والمساهمة الفاعلة في بناء أسس الدولة التونسيّة الحديثة والمستقلّة.

لا مساومة ولا قبول بأي شيء غير الدفاع عن العرض والشرف بكرامة ومحبّة بل انصهار في هذا الوطن وانغراس لا حدّ له في تربته الطاهرة وتمسّك حدّ الموت بالدولة التونسيّة حتّى وإن كانت مقصّرة أو متجاهلة أو متناسية لأبسط حاجيات المنطقة في الحياة الكريمة و توفير مواطن الشغل وتعزيز الحركيّة الاقتصاديّة وتوفير البنية الأساسية والخدمات الضروريّة.

واصلوا تجاهلكم لبن قردان فهي لن تخون ولن تغدر وسيصمد أهاليها إلى ما لا نهاية، فهي أبيّة شامخة عصيّة وستبقى قلعة من قلاع الصمود والدفاع بالغالي والنفيس عن الدولة والوطن، وما أعظم تلك الدروس التي توارثها ابناء الجهة جيلا بعد جيل وما بَدَّلُوا لها تبديلا وما تبدّلوا عنها قيد أنملة.