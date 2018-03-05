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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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بلدية أوتيك تعيش على وقع أول انتخابات في تاريخها
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السياسي
بلدية أوتيك تعيش على وقع أول انتخابات في تاريخها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

أوتيك ـ الشروق ـ مكتب بنزرت: محمد الأسعد الفر جاني
تقع بلدية أوتيك في الوسط الشرقي لولاية بنزرت على بعد 30 كلم من تونس العاصمة و 30 كلم على ولاية بنزرت وتبلغ مساحتها الجملية 376.76 كلم مربع أما عدد سكانها فهو 19.922 ساكنا حسب آخر احصائيات 2014. أما عن مقر البلدية فهو شارع الحبيب بورقيبة بأوتيك المدينة. أما عن ميزانيتها فهي على غرار البلديات المحدثة ليست في حجم تطلعات الأهالي وغير قادرة على تلبية مطالب بلدية تمسح آلاف الهكتارات فهي تقدر بحوالي 1.380.000.000 إلى جانب الضعف المادي فهي ايضا تعاني ضعفا لوجستيا يعيق عملها اليومي . وقد وقع تنصيب أول نيابة خصوصية للبلدية تتكون من 08 أعضاء يوم 01 مارس 2016 بمقر ولاية بنزرت ترأسها حينها السيد سمير حمايدة معتمد المنطقة أما اليوم فقد وقع تنصيب السيدة حياة متيشي وهي بالتالي أول امرأة في تاريخ بلدية أوتيك تكون رئيسة النيابة الخصوصية رغم أن الحضور النسائي كان ممثلا أحسن تمثيلا في أول تركيز للبلدية في شخص السيدة بثينة أولاد مفتاح كاتب عام البلدية وهي إلى اليوم تدير الشأن البلدي باقتدار بفضل خبرتها الواسعة و يغلب النشاط الفلاحي و الصناعي على اقتصاد الجهة كيف لا و أوتيك واحدة من أهم المناطق الفلاحية بولاية بنزرت وتتميز بكثرة أراضيها الفلاحية وامتيازها أن نصف هذه الأراضي سقوية ومن أهم منتوجاتها الفلاحية إلى جانب الحبوب القنارية بأنواعها الأربعة و الحليب. أما في ما يخص الجانب الصناعي فأوتيك بها 2 مناطق صناعية تمتد على مساحة 76 هكتارا إلى جانب موقع و متحينف أثريين يختزنان أهم الحضارات التي تعاقبت على المدينة و المعالم التي تشهد على عراقتها .
وعل غرار سائر بلديات الجمهورية تستعد بلدية أوتيك للاستحقاق الانتخابي لأول مرة في تاريخها الطويل كمعتمدية منذ سنة 1967 وقد بدأت استعدادات الأحزاب والمنظمات و الجمعيات لاختيار أفضل الأشخاص في نظرهم لإعداد قائماتهم الانتخابية لدخول غمار الانتخابات بحظوظ وافرة والى حد كتابة هذه الأسطر أنهت الأحزاب الحاكمة النهضة و النداء إعداد قائماتها إلى جانب حركة مشروع تونس ولا يزال البعض الآخر يضع اللمسات الأخيرة لذلك أما عن المستقلين فهناك قائمتان مترشحتان في انتظار مفاجآت اللحظات الأخيرة التي ربما تحصل وقد لا تحصل.

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السياسي
بلدية أوتيك تعيش على وقع أول انتخابات في تاريخها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

أوتيك ـ الشروق ـ مكتب بنزرت: محمد الأسعد الفر جاني
تقع بلدية أوتيك في الوسط الشرقي لولاية بنزرت على بعد 30 كلم من تونس العاصمة و 30 كلم على ولاية بنزرت وتبلغ مساحتها الجملية 376.76 كلم مربع أما عدد سكانها فهو 19.922 ساكنا حسب آخر احصائيات 2014. أما عن مقر البلدية فهو شارع الحبيب بورقيبة بأوتيك المدينة. أما عن ميزانيتها فهي على غرار البلديات المحدثة ليست في حجم تطلعات الأهالي وغير قادرة على تلبية مطالب بلدية تمسح آلاف الهكتارات فهي تقدر بحوالي 1.380.000.000 إلى جانب الضعف المادي فهي ايضا تعاني ضعفا لوجستيا يعيق عملها اليومي . وقد وقع تنصيب أول نيابة خصوصية للبلدية تتكون من 08 أعضاء يوم 01 مارس 2016 بمقر ولاية بنزرت ترأسها حينها السيد سمير حمايدة معتمد المنطقة أما اليوم فقد وقع تنصيب السيدة حياة متيشي وهي بالتالي أول امرأة في تاريخ بلدية أوتيك تكون رئيسة النيابة الخصوصية رغم أن الحضور النسائي كان ممثلا أحسن تمثيلا في أول تركيز للبلدية في شخص السيدة بثينة أولاد مفتاح كاتب عام البلدية وهي إلى اليوم تدير الشأن البلدي باقتدار بفضل خبرتها الواسعة و يغلب النشاط الفلاحي و الصناعي على اقتصاد الجهة كيف لا و أوتيك واحدة من أهم المناطق الفلاحية بولاية بنزرت وتتميز بكثرة أراضيها الفلاحية وامتيازها أن نصف هذه الأراضي سقوية ومن أهم منتوجاتها الفلاحية إلى جانب الحبوب القنارية بأنواعها الأربعة و الحليب. أما في ما يخص الجانب الصناعي فأوتيك بها 2 مناطق صناعية تمتد على مساحة 76 هكتارا إلى جانب موقع و متحينف أثريين يختزنان أهم الحضارات التي تعاقبت على المدينة و المعالم التي تشهد على عراقتها .
وعل غرار سائر بلديات الجمهورية تستعد بلدية أوتيك للاستحقاق الانتخابي لأول مرة في تاريخها الطويل كمعتمدية منذ سنة 1967 وقد بدأت استعدادات الأحزاب والمنظمات و الجمعيات لاختيار أفضل الأشخاص في نظرهم لإعداد قائماتهم الانتخابية لدخول غمار الانتخابات بحظوظ وافرة والى حد كتابة هذه الأسطر أنهت الأحزاب الحاكمة النهضة و النداء إعداد قائماتها إلى جانب حركة مشروع تونس ولا يزال البعض الآخر يضع اللمسات الأخيرة لذلك أما عن المستقلين فهناك قائمتان مترشحتان في انتظار مفاجآت اللحظات الأخيرة التي ربما تحصل وقد لا تحصل.

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